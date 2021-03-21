«Стеклянный человек», который покорил Амстердам. История Яри Литманена

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21 марта 2021, 09:00

«Соккер.ру» вспоминает легенду «Аякса» и сборной Финляндии.

Если послушать рассказы про Яри Литманена, то мы познакомимся с тихим, немного эксцентричным гением, которого преследуют неудачи.

Легенда «Барселоны» Хави:

Когда я думаю о Яри, то вспоминаю сауну. Он приходил туда каждый день. Он был там голым, но в бутсах вместо тапочек. Яри говорил, что ботинки подошли бы лучше.

Литманен получил прозвище «Стеклянный человек». Главной проблемой футболиста были регулярные травмы, которые он мог получить в любой ситуации.

Легенда «Аякса» Рональд де Бур:

Однажды он хорошо сыграл за «Аякс» в одном из матчей, мы были так счастливы, думали, что он снова набрал форму. Яри сказал, что замечательно себя чувствует, через час сел к себе в машину и у него резко заболела спина. Пришлось вызывать скорую.

В «Ливерпуле» были похожие истории, а в «Мальме» до сих пор говорят о странной травме, которую он получил, когда спортивный директор Хассе Борг открыл Яри бутылку лимонада, а крышка попала ему в глаз.

На протяжении всей своей карьеры одноклубники подшучивали на «стеклянностью» игрока, но тот всегда отвечал улыбкой и никогда не обижался. Часто он смешил своих друзей тем, что с иронией относился к таким поворотам судьбы.

Литманен подписал контракт с «Фулхэмом», но так и не появился на поле из-за проблем с сердцем и еще одной нелепой случайности — Рикардо Батиста так неудачно вынес мяч на тренировке, что с трех метров попал в голову Яри, из-за чего футболист надолго оказался вне игры. Рой Ходжсон назвал его «самым неудачливым парнем, которого встречал в футболе».

Шут — дар. Король — судьба

Литманен философски относился к неудачам, заявляя, что его стакан наполовину полон, а не пуст. Так игрок заявлял в документальном фильме про себя. Картина называется «Король Литманен». Именно такое прозвище у легенды в Финляндии, ведь он был мальчиком из рабочего города Лахти, который осуществил мечту, когда выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом».

50-летний мужчина, который сейчас живет в Хельсинках, а также часто бывает в Таллинне вместе со своей женой-эстонкой Ли и их двумя сыновьями, избегает общения со СМИ с тех пор, как завершил карьеру игрока в 2011 году. Недавно Яри продемонстрировал свое своеобразное чувство юмора, сыграв в финском детском фильме роль голландского эксперта по искусству. Тренером Литманен становиться не спешит.

Бывший тренер «Аякс» Луи ван Гал:

Яри всегда будет иконой «Аякса».

Голландец подписал его из финского клуба MyPa, когда атакующему хавбеку был 21 год. Игра Литманена в финале Кубка Финляндии убедила главного скаута «Аякса» Тона Пронка, что его следует пригласить на сборы. Ван Гала же «Король» не сразу покорил.

Ван Гал думал о том, чтобы отправить его домой через два дня, но Яри спасло то, что его перевели с правого фланга на позицию классической десятки. Сделка была заключена. «Аякс» сам того не подозревая нашел идеальную замену Деннису Бергкампу, который отправился в «Интер».

Ван Гал:

У Яри было прекрасное видение поля. Он всегда был свободен для партнеров. Он мог помогать команде защищаться, а Бергкамп этого не делал. Я считаю, что для «Аякса» было идеально, что Деннис ушел, а Яри пришел.

Литманен всегда оставался после тренировки, отрабатывая удары, совершая от 20 до 30 попыток. Если он промахивался хоть один раз, то начинал всё сначала. Тренировки довели его до совершенства.

В 1993 году он был назван футболистом года в Голландии, а в сезоне 1993/94 выиграл «Золотую бутсу», забив 26 голов

«Аякс» завоевал четыре чемпионских титула за пять сезонов, но венцом славы команды, полной доморощенных талантов, стал триумф в Лиге чемпионов в 1995 году.

Игра Литманена в ответном матче полуфинала турнира с «Баварией» считается одним из лучших в карьере финна. Тот «Аякс» был настоящей машиной, которая сбивала всех на своем пути.

Почти 1600 голландских мальчиков назвали Яри с тех пор, как он прибыл в Амстердам. Сестра ван дер Сара даже назвала свою кошку в его честь.

Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал

Он забил 82 гола во всех соревнованиях за первые три полных сезона в Голландии, а в сезоне 1996/97 ему удалось забить всего восемь мячей, поскольку из-за проблем с голеностопом он очень мало играл. Операция была сделана с опозданием в 2006 году в Финляндии. Об этом Яри будет сожалеть всю жизнь.

Ван Гал:

У меня было ощущение, что он не был психически сильным человеком, но я не могу это утверждать.

Впрочем, эти опасения не помешали ван Галу забрать Литманена в «Барселону» в 1999 году. В Каталонии он взял под свое крыло подростка Хави.

Ван Гал посоветовал мне посмотреть на тренировки. Его техника была для меня примером. Яри ​​был настоящим другом и очень помог мне.

Однако финн провел 32 матча за «Барсу» и забил всего четыре мяча, «Король» столкнулся с конкуренцией со стороны Ривалдо и Луиша Фигу.

Ван Гал:

Я играл с опорным полузащитником и двумя «десятками». Яри было сложно адаптироваться, а испанский футбол намного быстрее голландского.

Впрочем, экс-игрок «сине-гранатовых» Карлес Пуйоль встал на защиту Литманена.

Вся команда плохо играла, это не его вина.

«Ливерпуль» дважды пытался подписать Яри, но это получилось сделать уже когда Яри было почти 30 лет. Он поддерживал «Ливерпуль» в детстве, боготворив Кенни Далглиша. Литманен боролся за место в составе с Майклом Оуэном, Эмилем Хески и Робби Фаулером.

Джейми Каррагер:

В то время ни в одном клубе мира не было четырех нападающих такого калибра. Мне было интересно, как тренер справится с этим.

Разумеется, что на помощь пришла ротация состава. Но вернулись и травмы. Во время отборочного матча между Финляндией и Англией на «Энфилде» в марте 2001 года он неудачно приземлился после столкновения с Рио Фердинандом. Только Яри мог получить травму в игре за сборную на стадионе клуба, цвета которого защищает. Рука форварда была сломана в нескольких местах.

Это означало, что Литманен пропустит финалы Кубка Англии и Кубка УЕФА . Он также отсутствовал в финале Кубка лиги.

В сезоне 2001/02 нападающий забил в двух матчах подряд против «Арсенала» и «Астон Виллы», но снова попал на скамейку. К тому времени Фил Томпсон исполнял обязанности наставника команды, поскольку Жерар Улье восстанавливался после серьезной операции на сердце.

Литманен:

Я помню старый английский девиз: «Никогда не меняй победный состав команды». Но Фил заявил, что я буду сидеть на скамейке. Когда Улье вернулся, то я начал выходить на поле, но этого было мало. Было странно, ведь Улье был так доволен, когда подписал меня, а затем оставлял меня в запасе. Я не могу этого объяснить.

Томпсон всегда настаивал, что игнорирование было тактическим решением. В общей сложности форвард 13 раз попадал в стартовый состав и 19 раз выходил на замену в сезоне 2001/02. Фаулер уехал в «Лидс», а Хески с Оуэном оставались любимчиками Улье. Николя Анелька же был взят в аренду ПСЖ .

Улье разозлился на недовольство со стороны Литманена, это и стало причиной трансфера Яри в «Аякс». В «Ливерпуль» на его место пришли Милош Барош и Эль-Хаджи Диуф. Впрочем, игроки «Ливерпуля» не сожалели о потере. Яри считался игроком ротации.

Дитмар Хаманн:

Историю Литманена можно сравнить с трансфером Фернандо Морьентеса. Казалось, что испанцу приходилось обыгрывать игроков два или три раза вместо одного, потому что они просто догоняли его после того, как он обыгрывал их в первый раз.

Литманен просто прошел свой пик, когда оказался в «Ливерпуле». Вернувшись в «Аякс», Литманен выиграл еще один чемпионский титул в сезоне 2003/04. Однако за два сезона он сыграл всего 20 матчей. Яри стал наставником для молодого Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович:

Яри очень помог мне. Он дал мне много советов.

Когда контракт Литманена с «Аяксом» был расторгнут по обоюдному согласию, он готовился к матчу против Голландии в Амстердаме.

Около 500 фанатов «Аякса» окружили автобус и начали петь песни в честь Яри, поджигая файеры. Все в этом автобусе тогда поняли, насколько знаковой фигурой являлся форвард в стране тюльпанов.

После этого Литманен вёл кочевой образ жизни. Он подписал контракт с «Лахти», затем были «Мальме», «Фулхэм», снова «Лахти» и «Хельсинки», где он закончил свою карьеру в возрасте 40 лет. Он продолжал играть из-за любви к игре, а не за финансовое вознаграждение.

Когда клуб из его родного города «Лахти» открыл памятник Литманену возле своего стадиона, то в качестве торжественной речи Яри сказал:

Надеюсь, что статуя будет более прочная, чем человек, которому она посвящена.

Король снова рассмешил своих подданных.