Дебют Олича, «Спартак» против Карпина и встреча лучших команд последних 15-ти туров. 24-й тур РПЛ наступает

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вчера, 21:31

Долой международную паузу, даешь клубный футбол!

Перерыв на матчи сборных завершен, впереди почти два месяца клубного футбола, во время которых распутаются чемпионские интриги в топ-чемпионатах, определятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а РПЛ подарит нам несколько десятков праздников футбола. Ведь каждый матч чемпионата России — это праздник!

Много всего интересного ждет нас в первом после международной паузы туре: ЦСКА пойдет вперед без Виктора Ганчаренко, но с Ивицей Оличем; «Спартак» попытается взять реванш у «Ростова» и Карпина, чтобы остаться в чемпионской гонке; «Зенит» встретится с «Химками», которые под руководством Игоря Черевченко набирают очки исправнее всех в РПЛ .

«Ротор» — «Локомотив»

1. У «Локомотива» 4 победы в 4 весенних матчах РПЛ . Команда Марко Николича обыграла ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфу» (1:0).

2. В первом круге «Ротор» нанес «Локомотиву» сенсационное поражение на « РЖД -Арене» — 2:1. Это случилось в 12-м туре, а победа над «Локо» стала для волгоградцев первой в сезоне.

3. Во время паузы на матчи сборных в «Роторе» сменился главный тренер: Александра Хацкевича заменил Юрий Батуренко, внушительная часть карьеры которого связана с «Локомотивом». Батуренко играл за «железнодорожников» в 90-е, а в XXI веке провел в системе «железнодорожников» в сумме больше 10 лет: возглавлял молодежную команду и работал в штабе Юрия Семина, в том числе в последнее пришествие легендарного тренера.

«Краснодар» — «Ахмат»

1. «Ахмат» был сильнее «Краснодара» в первом круге — 2:0, а в последних пяти матчах «быки» сумели выиграть у неудобного соперника из Грозного лишь однажды при трех поражениях и одной ничьей.

2. У «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева 0 побед и 0 забитых мячей в матчах против команд Андрея Талалаева — 0:0 с «Крыльями Советов» и 0:2 в игре с «Ахматом».

3. «Краснодар» на протяжении семи сезонов подряд неизменно финишировал в пятерке лучших команд РПЛ (три третьих места, три четвертых и одно пятое), но в этом чемпионате серия почти наверняка прервется. Если «быки» останутся на 10-й строчке, которую занимают сейчас, это станет повторением худшего результата клуба за всю историю выступлений в РПЛ .

«Рубин» — «Сочи»

1. «Рубин» начал весну с трех побед подряд — над «Спартаком» (2:0), «Зенитом» (2:1) и «Уфой» (3:0), но в предыдущем туре победную серию команды Леонида Слуцкого прервали «Химки» (0:2).

2. У «Сочи» 1 поражение в 7 последних матчах РПЛ (1:3 от «Локомотива»). В шести других встречах команда Владимира Федотова одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью, не пропустив при этом ни одного мяча — 2:0, 1:0, 2:0, 4:0, 0:0, 5:0.

3. У «Рубина» нет побед в трех официальных встречах против «Сочи». Команда из Казани потерпела два поражения и один раз довольствовалась ничьей.

«Динамо» — «Уфа»

1. «Динамо» никогда не проигрывало «Уфе». В 11 официальных матчах этих клубов «бело-голубые» одержали 7 побед, еще в 4 встречах победитель не был выявлен.

2. «Уфа» в последних 6 матчах РПЛ : 5 поражений, 1 ничья, 1 забитый мяч и 8 пропущенных. После 23-х туров «Уфа» расположилась в зоне вылета, на 15-м месте, ниже только «Тамбов».

3. Рашид Рахимов 17 раз встречался с «Динамо» в качестве тренера и сумел одержать только 2 победы. Оба раза выигрывал с «Ахматом», в обоих случаях счет 1:0.

«Урал» — «Арсенал»

1. Нынешний главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов тренировал «Урал» на протяжении двух лет и покинул свой пост в июле прошлого года. Юрий Матвеев формально является преемником Парфенова на тренерском мостике «шмелей».

2. «Арсенал» проиграл 8 подряд гостевых матчей в РПЛ , а в 6 последних встречах туляки еще и не забивали. Выездные игры — огромное испытание для «оружейников».

3. В свою очередь, у «Урала» всего лишь 1 поражение в 10 последних домашних матчах.

«Тамбов» — ЦСКА

1. Ивица Олич проведет первый матч в ранге главного тренера ЦСКА . У хорвата уже и помощники имеются.

2. «Тамбов» проиграл все четыре весенних матча. Общий счет — 1:14.

3. ЦСКА выиграл все три официальных матча у «Тамбова», но «армейцы» никогда не забивали в ворота «волков» больше двух голов — 2:0, 2:0 и 2:1. На этот раз победят крупно?

«Ростов» — «Спартак»

1. «Спартак» подходит к матчу с «Ростовом» с серией из трех побед: над «Краснодаром» (6:1), над «Динамо» (2:1) и над «Уралом» (5:1). Четыре матча подряд при Тедеско «Спартак» еще не выигрывал.

2. «Ростов» под руководством Карпина — один из самых неудобных соперников «Спартака». В пяти последних матчах РПЛ «желто-синие» одержали 4 победы и один раз сыграли вничью с москвичами.

3. «Спартак» не может выиграть в Ростове-на-Дону на протяжении шести матчей, а последняя победа одержана в декабре 2013 года. Тогда тренером «Спартак» был нынешний рулевой «Ростова» Валерий Карпин.

«Зенит» — «Химки»

1. «Химки» — лучшая команда РПЛ за последние 15 туров (32 набранных очка). «Зенит» на аналогичном отрезке занимает второе место (31 балл).

2. Самая первая официальная встреча между «Химками» и «Зенитом» в 2007 году завершилась результативной ничьей 2:2. В следующих восьми матчах «сине-бело-голубые» неизменно выигрывали.