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Дебют Олича, «Спартак» против Карпина и встреча лучших команд последних 15-ти туров. 24-й тур РПЛ наступает

вчера, 21:31
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Долой международную паузу, даешь клубный футбол!

Перерыв на матчи сборных завершен, впереди почти два месяца клубного футбола, во время которых распутаются чемпионские интриги в топ-чемпионатах, определятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а РПЛ подарит нам несколько десятков праздников футбола. Ведь каждый матч чемпионата России — это праздник!

Много всего интересного ждет нас в первом после международной паузы туре: ЦСКА пойдет вперед без Виктора Ганчаренко, но с Ивицей Оличем; «Спартак» попытается взять реванш у «Ростова» и Карпина, чтобы остаться в чемпионской гонке; «Зенит» встретится с «Химками», которые под руководством Игоря Черевченко набирают очки исправнее всех в РПЛ.

«Ротор» — «Локомотив»

1. У «Локомотива» 4 победы в 4 весенних матчах РПЛ. Команда Марко Николича обыграла ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфу» (1:0).

2. В первом круге «Ротор» нанес «Локомотиву» сенсационное поражение на «РЖД-Арене» — 2:1. Это случилось в 12-м туре, а победа над «Локо» стала для волгоградцев первой в сезоне.

3. Во время паузы на матчи сборных в «Роторе» сменился главный тренер: Александра Хацкевича заменил Юрий Батуренко, внушительная часть карьеры которого связана с «Локомотивом». Батуренко играл за «железнодорожников» в 90-е, а в XXI веке провел в системе «железнодорожников» в сумме больше 10 лет: возглавлял молодежную команду и работал в штабе Юрия Семина, в том числе в последнее пришествие легендарного тренера.

«Краснодар» — «Ахмат»

1. «Ахмат» был сильнее «Краснодара» в первом круге — 2:0, а в последних пяти матчах «быки» сумели выиграть у неудобного соперника из Грозного лишь однажды при трех поражениях и одной ничьей.

2. У «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева 0 побед и 0 забитых мячей в матчах против команд Андрея Талалаева — 0:0 с «Крыльями Советов» и 0:2 в игре с «Ахматом».

3. «Краснодар» на протяжении семи сезонов подряд неизменно финишировал в пятерке лучших команд РПЛ (три третьих места, три четвертых и одно пятое), но в этом чемпионате серия почти наверняка прервется. Если «быки» останутся на 10-й строчке, которую занимают сейчас, это станет повторением худшего результата клуба за всю историю выступлений в РПЛ.

«Рубин» — «Сочи»

1. «Рубин» начал весну с трех побед подряд — над «Спартаком» (2:0), «Зенитом» (2:1) и «Уфой» (3:0), но в предыдущем туре победную серию команды Леонида Слуцкого прервали «Химки» (0:2).

2. У «Сочи» 1 поражение в 7 последних матчах РПЛ (1:3 от «Локомотива»). В шести других встречах команда Владимира Федотова одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью, не пропустив при этом ни одного мяча — 2:0, 1:0, 2:0, 4:0, 0:0, 5:0.

3. У «Рубина» нет побед в трех официальных встречах против «Сочи». Команда из Казани потерпела два поражения и один раз довольствовалась ничьей.

«Динамо» — «Уфа»

1. «Динамо» никогда не проигрывало «Уфе». В 11 официальных матчах этих клубов «бело-голубые» одержали 7 побед, еще в 4 встречах победитель не был выявлен.

2. «Уфа» в последних 6 матчах РПЛ: 5 поражений, 1 ничья, 1 забитый мяч и 8 пропущенных. После 23-х туров «Уфа» расположилась в зоне вылета, на 15-м месте, ниже только «Тамбов».

3. Рашид Рахимов 17 раз встречался с «Динамо» в качестве тренера и сумел одержать только 2 победы. Оба раза выигрывал с «Ахматом», в обоих случаях счет 1:0.

«Урал» — «Арсенал»

1. Нынешний главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов тренировал «Урал» на протяжении двух лет и покинул свой пост в июле прошлого года. Юрий Матвеев формально является преемником Парфенова на тренерском мостике «шмелей».

2. «Арсенал» проиграл 8 подряд гостевых матчей в РПЛ, а в 6 последних встречах туляки еще и не забивали. Выездные игры — огромное испытание для «оружейников».

3. В свою очередь, у «Урала» всего лишь 1 поражение в 10 последних домашних матчах.

«Тамбов» — ЦСКА

1. Ивица Олич проведет первый матч в ранге главного тренера ЦСКА. У хорвата уже и помощники имеются.

2. «Тамбов» проиграл все четыре весенних матча. Общий счет — 1:14.

3. ЦСКА выиграл все три официальных матча у «Тамбова», но «армейцы» никогда не забивали в ворота «волков» больше двух голов — 2:0, 2:0 и 2:1. На этот раз победят крупно?

«Ростов» — «Спартак»

1. «Спартак» подходит к матчу с «Ростовом» с серией из трех побед: над «Краснодаром» (6:1), над «Динамо» (2:1) и над «Уралом» (5:1). Четыре матча подряд при Тедеско «Спартак» еще не выигрывал.

2. «Ростов» под руководством Карпина — один из самых неудобных соперников «Спартака». В пяти последних матчах РПЛ «желто-синие» одержали 4 победы и один раз сыграли вничью с москвичами.

3. «Спартак» не может выиграть в Ростове-на-Дону на протяжении шести матчей, а последняя победа одержана в декабре 2013 года. Тогда тренером «Спартак» был нынешний рулевой «Ростова» Валерий Карпин.

«Зенит» — «Химки»

1. «Химки» — лучшая команда РПЛ за последние 15 туров (32 набранных очка). «Зенит» на аналогичном отрезке занимает второе место (31 балл).

2. Самая первая официальная встреча между «Химками» и «Зенитом» в 2007 году завершилась результативной ничьей 2:2. В следующих восьми матчах «сине-бело-голубые» неизменно выигрывали.

3. Артем Дзюба и Сердар Азмун забили по 13 голов в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету форвардов 50% от общего количества голов «Зенита». Кроме того, это лучший индивидуальный показатель в РПЛ: Дзюба и Азмун возглавляют гонку бомбардиров, которую они на пару выиграли в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
вчера в 22:45
Жду не дождусь ЦСКА-Спартак через туры , а так в этом без интриг. Скандалы возможны у команд снизу турнирной таблицы .Всем удачи леди и джентльмены , хорошей игры и по больше голов🙋
vyishenka
vyishenka
вчера в 22:31
Карпин может проиграть Тамбову, но только не Спартаку. Здесь дело принципа.
shlomo
shlomo
вчера в 22:01
Спасибо за статью....вот как бы не было это странным (глядя на вывеску), но лично я бы выделил матч дня Рубин - Сочи.....личная игра решит многое, ведь сейчас у оппонентов каждое очко на счету (имеют огромные шансы на то, чтобы оказаться в еврокубках)....благодаря этому, не стоит ожидать открытый футбол.. Но.... южане традиционно комфортно чувствуют себя против Рубина (три очные встречи, семь очков из девяти возможных, семь голов).... подопечные Владимира Федотова отлично готовы тактически, выжимают максимум из стандартов и классно наказывают за потери в середине поля....со всем этим у казанцев имеются проблемы..... минимум ничья, а максимум Сочи свое возьмет....
112910415
112910415
вчера в 22:00
успели мы соскучиться !
будет интересно
Mi6
Mi6
вчера в 21:56
ЦСКА - вперёд!!!!
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