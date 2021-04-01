Головин, Зинченко и Гнабри – магниты для побед. Месси и Роналду далеко позади

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вчера, 12:20

Оцениваем влияние известных футболистов на результаты их команд.

АПЛ . Зинченко, Гюндоган и Стоунз приманивают победы

- с Зинченко на поле «Сити» потерял в АПЛ лишь 5 пунктов. В среднем набирают 2.64 очка, а если полузащитник в основе – 2.73. В свое время Александр собрал дебютную серию из 26 матчей в АПЛ без поражений (25 побед, 1 ничья);

- Стоунз лучший по среднему количеству очков за игру среди футболистов, что играют в основе – 2.72 очка за матч. Зинченко, Гюндоган, Бернарду и Фернандиньо идут следом. А вот так выглядит десятка «горожан» по среднему количеству пунктов за игру:

- с вратарем Хендерсоном МЮ заработал 2.67 очка за матч, а с Де Хеа – 1.83. Дин более везучий, попадал на удобных соперников. Или это повод попрощаться с Давидом? Увидим летом, трансферные слухи сватают испанца в новую команду;

- Эдерсон был на поле, когда «Манчестер Сити» набрал 68 пунктов из 71. Диаш и Родри идут следом. У МЮ тоже есть стабильные и успешные участники стартового состава – Бруну, Магуайр и Рэшфорд;

- статистика показывает, настолько крут Ндиди. С нигерийцем «Лестер» собирает по 2.29 очка за матч. Также можно отметить полезность Маркоса Алонсо, что вернулся в основу «Челси» при Тухеле – 2.22 пункта за игру.

Ла Лига. Льоренте, Облак и Корреа – главные жнецы успехов

- по 66 пунктов набрали только три футболиста – Облак, Корреа и Льоренте. Если вратаря и хавбека все отмечают, то везучесть аргентинца – сюрприз. Но важен для схем Симеоне, 20 раз вышел в основе и часто появляется со скамейки;

- парадоксально, но факт – с Умтити «Барселона» набрала максимум пунктов. Когда француз появлялся, то команда Кумана неизменно побеждала. Вот только выходил в основе лишь 5 раз, и столько же на замену;

- среди тех, кто сыграл от 10 матчей в основе, неожиданно лидирует Рональд Араухо из «Барселоны» — попал на удачную серию. Аналогичная история у Оскара Гарсии, еще одного оборонца Кумана;

- высоко по очкам за матч футболисты «Атлетико» — Лемар, Савич, Хименес, Эрмосо и Триппьер. А вот Облак ниже, ведь он застал не только победы, в отличие от Врсалько – с хорватом набрали 22 пункта из 24 возможных;

- у «Реала» по влиянию на победный результат выше всех Карвахаль, без него стало хуже. Менди и Бензема тоже полезные, и это очевидно каждому, кто смотрит матчи, а теперь еще и статистика подтверждает;

- по набранным очкам за матч Месси лишь на 11-м месте в «Барселоне» (7-й среди основных). С капитаном потеряли 20 очков из 78 возможных, хотя и собрали удачную серию, которая позволила подобраться к «Атлетико».

Серия А. Роналду на 66-м месте, лидеры – защитники «Интера»

- Среди игроков «Ювентуса» Криштиану лишь 12-й, а если брать основу, то седьмой. С португальцем потеряли 20 пунктов из 72, результат хуже, чем у Месси;

- Ханданович, Барелла и Лаутаро Мартинес из «Интера» собрали максимум. Дальше тоже футболисты лидера, что понятно – состав у Конте стабильный, все сыграли больше 20 матчей;

- находим ключ к лидерству «Интера» — Бастони и Шкриньяр лидируют в Серии А по пунктам за матч, а Эриксен круто вернулся в основу (взяли 40 пунктов из 48 возможных в матчах с участием датчанина);

- Смоллинг важен для «Ромы», Хисай – для «Наполи», а в составе «Аталанты» магнитом для побед является Пессина, один из конкурентов Миранчука. Алексей в списке игроков «Аталанты» на 20-м месте, но он лишь три раза выходил с первых минут, подбирал чужие поражения.

Бундеслига. Нойер, Мюллер и Левандовски – кайзеры немецкого футбола

- лишь один футболист причастен к сбору максимума очков в сезоне – Нойер взял 61 пункт из 61. Дальше идут Мюллер (60) и Левандовски (58). Но максимум, на который претендовала «Бавария», — 78 пунктов. Потеряли 17 очков, дали шанс конкурентам;

- из состава других команд можно отметить Гулачи и Ольмо из «Лейпцига» (по 57 очков). Кстати, на выходных матч лидеров – не пропустите последний шанс Нагельсманна повоевать с Фликом за «серебряную салатницу»;

- Гнабри – главный везунчик Бундеслиги, с ним в основе собирают по 2.72 пункта. Дальше идет Люка Эрнандес (2.67). Среди лидеров много игроков «Лейпцига» и «Баварии», что ожидаемо;

- Холанд лишь на 13-м месте среди игроков «Боруссии» Д. Один человек, пускай даже с изумительной результативностью, не перекроет все ошибки команды;

- у Тиля скромные показатели во «Фрайбурге», мало играл, но вот другой арендованный из Москвы – Филипп из «Динамо», лидирует в составе «Вольфсбурга». С ним на поле набрали 37 пунктов из 48, поэтому «волки» на третьем месте и мечтают о ЛЧ .

Лига 1. Головин и лидеры «Лилля» — лучшие во Франции

- статистика помогает понять один из секретов «Лилля» — стабильный стартовый состав. Сразу у четырех игроков максимум набранных очков – по 63, еще двое рядом, а так бывает редко. Железные ребята воюют с ПСЖ за корону;

- показатель по очкам за игру позволяет подчеркнуть важность Маркиньоса для ПСЖ – лидер среди всех игроков основы всех команд. А вот на втором месте в Лиге 1 идет Головин, которому травма и тактика Ковача мешают играть постоянно, но по полезности выделился;

- у ПСЖ , помимо Маркиньоса, на игру значительно влияют неожиданные герои – Диалло, Митчелл и Дракслер. Ди Мария лишь на 19-м месте, Мбаппе – на 14-м. И их скромный показатель не объяснить травмами, как у Неймара (бразилец на 25-м месте в ПСЖ ).

РПЛ . Лидеров по очкам за матч угадать невозможно

- в абсолютном выражении больше всех набрал Дуглас Сантос – 47 пунктов из 48. Другого настолько стабильного нет. Оздоев, Максименко, Ларссон и Крал идут следом, ключевые для своих команд;

Таблица «Влияние игрока» для РПЛ

- по среднему количеству пунктов все еще интереснее. Пабло из «Локомотива» взял 100 %, аналогов нет, это самый удачливый зимний новичок РПЛ . Похоже, в новом сезоне у Гильерме будет бразильская пара центрбеков – Мурило и Пабло;

- среди тех, кто провел от 10 матчей в основе, лидирует защитник «Химок» Александр Филин. Показательно, что в РПЛ на вершине оборонцы. Также бросается в глаза, что в РПЛ , в отличие от топ-5, в лидерах почти нет игроков основы фаворитов, только те, кто появлялся редко;

- защитник «Ротора» Манучарян берет по 0.14 очков за матч – самый невезучий. А из основных выделяется ветеран сборной Словении и «Уфы» Боян Йокич. На его счету всего 0.39 пунктов за матч. Кстати, рядом Райкович – не случайно «Локомотив» его отпустил;

- с Дзагоевым на поле ЦСКА берет по 2.6 пункта за матч – оказался важен. У «Зенита» положительно влияли Чистяков и Дриусси, что играли редко. У «Спартака» в лидерах из основы Умяров;

- у «Динамо» целая группа лидеров из основы — Паршивлюк, Лесовой, Скопинцев и Шиманьски. А выше их Захарян (2 очка за игру), но он дебютант. У «Краснодара» лидирует Вандерсон, что не часто в основе, а дальше идет Петров – его выбили травмы;

- у «Локомотива», кроме Пабло, выделяем Жемалетдинова и Чорлуку. У «Ростова» важными были Шомуродов и Хашимото. У «Рубина» — Хван и Деспотович. А «Сочи» тащит вверх не только Нобоа, но и менее ожидаемые Новосельцев и Маргасов. Статистика позволяет выделить не всегда заметных героев;

- хороший показатель у Вендела, а Дзюба лишь на 22-м месте в «Зените», с ним теряют каждый третий пункт. Что еще раз подтверждает – максимальный успех не завязан строго на одном человеке. Ни на Мбаппе, ни на Холанде, ни на Роналду, ни на Месси.

Это общий вывод по всем лигам. Футбол еще раз доказал, что команда важнее всего, и для успешного сезона надо набрать такие составы, как у «Баварии» или «Манчестер Сити». Или ставить на стабильных, как делает «Лилль».

Хотите узнать статистику по своей любимой команде? Тогда на главной странице ведущего турнира в пункте «Еще» выбирайте раздел «Статистика», а дальше все просто – рейтинг «Влияние игрока» выдаст нужные ответы.