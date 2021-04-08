ТОП 10 самых недооцененных тренеров в АПЛ

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вчера, 18:25

Много можно было вспомнить тренеров, которые имели хорошие шансы, чтобы подняться, но не смогли это сделать, были яркие успехи с клубами, но не смогли привлечь внимание более крупные проекты. И я решил собрать свой ТОП 10 недооцененных тренеров в АПЛ .

10. Унаи Эмери — «Арсенал» (2018-2019).

Основные успехи испанца совпали во время тренерства в «Севильи», когда он три года подряд выиграл ЛЕ , дальше был ПСЖ , а затем он переехал в Англию и возглавил «Арсенал» после двадцати двух летнего руководства Арсена Венгера. И я бы не сказал, что он как то провалился с клубом, в чемпионате заняли 6 место, такое же как и в последнем сезоне француза, зато попутно вышел в финал своего любимого турнира ЛЕ , уступив другому представителю из Лондона «Челси». Для самого «Арсенала» это был первый финал еврокубка с 2006 года, что говорит о хорошей проделанной работе. Если смотреть на сегодняшние результаты клуба то они еще хуже чем при Эмери. И по сути, когда его уволили Микаэль Артета, как сейчас принято говорить на его багаже выиграл КА на следующий год, возглавив их по середине прошлого чемпионата.

9. Эдди Хау — «Борнмут» (2008-11/2012-2020).

Английский наставник возглавлял несколько лет с перерывом «Борнмут», подняв их для начала их второй лиги в первую, затем вывел и в АПЛ . Это вообще было для клуба первым пребыванием за все время в высшем дивизионе. Хау удавалось этот коллектив сохранять не один сезон в элите, да и вообще многие думали, что клуб раньше провалиться обратно, но держались целых пять лет, превратившись в крепкого середняка. Что по меркам этого клуба хороший результат. В прошлом сезоне затянутом из-за пандемии клуб в итоге вылетел отстав от «Астон Виллы» всего на 1 пункт в таблице, что послужило простым невезением. Наставник вскоре покинул команду, но так до сих пор никого не возглавил. Является подающим надежды специалистом, о котором почему то многие забыли, правда как это в последнее время сложилась вряд ли большой клуб возьмет его тренировать, он британец, а сейчас мода на иностранцев, по этому он может рассчитывать на середину таблицы. Интересно даже были ли к нему какие-то предложения из АПЛ , наверно да, единственное что ему предлагали в шотландской лиге вроде как возглавить «Селтик».

8. Стив Макларен — «Мидлсбро» (2001-2006), «Ньюкасл» (2015-2016).

Английский специалист до этого был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтеде» и решил с 2001 года самостоятельно возглавить клуб. Им стал скромный «Мидлсбро», который в 90-х так и не смог надолго закрепиться в элите не смотря на то, что там играли Фабрицио Раванели и бразилец Жуниньо, команда доходила до финалов национальных кубков. Именно Маларену удается закрепить «Боро» в АПЛ на долгие годы, в команде были как возрастные футболисты так и молодежь, клуб стал крепким середняком лиги. В 2004 выиграл кубок лиги, свой первый большой трофей, а в 2006 клуб дошел до финала ЛЕ уступив там испанской «Севильи». Мне всегда нравилась его работа с клубом, они очень хорошо смотрелись, могли обыграть фаворитов. Потому что, когда Макларен их покинул возглавив национальную сборную с которой как раз не попал не Евро 2008, «Боро» вскоре тоже вылетел и целых семь лет был не высшем дивизионе, после разок правда вернулся и на этом тишина. Сам специалист поехал в Голландию, где выиграл первый титул для «Твенте», но затем вернулся в Англию возглавляя в основном клубы из чемпионшипа был пару раз в шаге от того, чтобы вернуть «Дерби Каунти» в элиту. Спустя 9 лет он начинает тренировать «Ньюкасл» в АПЛ , и клуб быстро и стремительно падает вниз, хотя для «сорок» это далеко не в первые, но с тех пор Макларен больше никого особо не тренирует.

7. Мартин О'Нил — «Лестер» (1995-2000), «Астон Вилла» (2006-2010) и "Сандерленд"(2011-2013).

До их успеха в АПЛ с Раньери в 2016 году северо-ирландец, который известен своими выступлениями за «Ноттингем Форест» прошлого века в эпоху Брайана Клафа, после «Норвича» возглавляет «Лестер Сити». Он смог его в 96-ом вывести в АПЛ , и закрепить тут, превратя в крепкого середняка, который выиграл два из трех кубков футбольной лиги, что для данного клуба было настоящей вершиной на тот момент, так как КА у «лис» вообще нету, а последний значимый трофей клуб брал еще в 60-х годах. Через 6 лет он вернется в АПЛ и возглавит «Астон Виллу». С командой О'Нил будет выступать довольно прилично, три сезона подряд будут занимать 6 места в таблице, что будет позволять клубу выступать в еврокубках. Затем будет «Сандерленд» с которым не сыщет славы, и отправиться возглавлять Ирландскую сборную. А вернется и возглавив «Ноттингем Форест», который с 99 года так и болтается в чемпионшипе, однако он уйдет по не известной причине, скорей всего не найдя общего языка с руководством клуба «лесников», где он стал между прочим легендой. Как по мне северо-ирландец приличный специалист, и мог бы потренировать клубы по приличнее, выжимая из средних клубов с их составами хорошие результаты.

6. Рой Ходжсон — «Блэкберн» (1997-1998), «Фулхэм» (2007-2010), «Ливерпуль» (2010-2011), ВБА (2011-2012) Кристал Пэлас (2017 н.в.)

Англичанин в свое время получил прозвище в Англии персона нон-грате, так как почти все время тренировал клубы за рубежом, у него был опыт в Англии после успехов в Швеции возглавил «Бристоль Сити» и получился большой провал, после чего на долгое время не появлялся на Туманном Альбионе. Однако в 97 году он возглавляет «Блэкберн Роверс», который за пару лет до этого с Кенни Далглишем берет АПЛ , правда на тот момент клуб покинет главная ударная сила Алан Ширер, но все равно клуб будет на приличном уровне по исполнителям. По началу его работы будет шестое место, после пары неоправданных трансферов, и резкого падения клуба в нижнюю часть таблицы его уволят. А уже после этого в конце сезона 98/99 «Блэкбрен» снова прощается с элитой, но уже без Ходжсона. Опять его будет носить по разным лигам в разных странах, и наконец Ходжсон вернется опять в Англию и возглавит «Фулхэм». В принципе понятно было что у него ничего не получится с одним из середняков аутсайдеров. Однако на этот раз специалист многих удивил проделав с «дачниками» хорошую работу, так в сезоне 08/09 клуб займет наивысшее 7 место, которое даст шанс на ЛЕ , и кто бы мог подумать, что в 2010 году он вместе с командой дойдет до финала ЛЕ , что на тот момент будет его наверно самым большим успехов в Англии, потому что после будет неудачный заход в «Ливерпуль», немного потусит с «дроздами» и возглавит сборную Англии, где также будет больше провала чем какого-то успеха, а затем возглавит «Кристал Пэлас», после того как старт провалит Де Бур. Но наверно сегодня тренеру уже сложно вообще будет что-то доказать с большой командой возраст. Хотя как понимаем у него были попытки в больших проектах и «Блэкберном» и «Ливерпуле», но увы.

5. Сэм Эллардайс — «Болтон» (1999-2007), «Ньюкасл» (2007-2008), «Блэкберн» (2008-2010), «Вест Хэм» (2011-2015), «Сандерленд» (2015-2016), «Кристал Пэлас» (2016-2017), «Эвертон» (2017-2018), ВБА (2020-н.в.)

Английский наставник имеет до сих вес в футбольной кагорте менеджеров раз к нему до сих пор обращаются за помощью. Однако одним из первых его проектов АПЛ можно вспомнить «Болтон». Клуб при нем наконец закрепился в АПЛ , став достаточно крепким середняком, который мог доставить даже фаворитам неприятности. Однако после многих лет он решается уйти перейдя в «Ньюкасл», а после и в «Блэкберн», но там наверно не столько в нем были проблемы, сколько в их руководстве, потому что одни и вторые вскоре вылетели из АПЛ , он возглавляет «Вест Хэм» который тоже терпит крушение вылетев из элиты, однако ему удается их вернуть с первой попытки переиграв «Блэкпул» в стыках и сумел закрепить команду в элите, клуб будет занимать середину таблицы, что для «молотобойцев» это хороший результат. Затем спасает «Сандерленд» и «Кристал Пэлас» от вылета, немного работы с «Эвертоном», а после сборная Англии, но из-за скандала, его увольняют после одной выигранной игры. А сегодня Большой Сэм пытается спасти очередного утопающего, на этот раз «Вест Бромвич», и что-то подсказывает, обыграв недавно — 2:5 «Челси» Тухэля может не хватить для сохранения прописки, слишком много потерь очков, но «дрозды» на большее не способны. Мне кажется у Большого Сэма тоже были не плохие шансы возглавить проекты и по приличнее, однако он может рассчитывать как и любой английский наставник лишь на сердняков и аутсайдеров, спасти кого-то, закрепить в серединке и тд. Сегодня с кажем «Арсенал» тоже в середине, были бы шансы, но Эллардайс тренер все же старой школы, и вряд ли подошел бы им, методика его работы с командами, но судить по аутсайдерам как можно играть не от обороны когда у тебя нету футболистов чтобы поставить другую игру, хотя что говорить сегодня и клубы из середины таблицы дают работу иностранцам.

4. Дэвид Мойес — «Эвертон» (2002-2013), «Манчестер Юнайтед» (2013-2014), «Сандерленд» (2016-2017), «Вест Хэм» (2017-2018/2020-н.в.)

Мне всегда нравилась работа шотландца еще по работе с «Эвертоном», потому что он возглавил клуб в трудный период, «когда» «ириски» имели финансовые проблемы, были в очередном шаге от вылета. Мойес вылечил клуб, сумев даже занять 4 место в АПЛ опередив «Ливерпуль», продав до этого будущую звезду МЮ и Англии Уэйна Руни. Да, и при нем клуб всегда находился в зоне еврокубков, и в первой десятке, я не думаю, что в скором будущем даже с Анчелоти «Эвертон» способны на большее, чем было при шотландце. После будет МЮ , вот и спрашивается какого хрена его туда понесло, понятно было что после САФа будет трудно, но их ждал вообще провал, такой что его уволили по середине сезона, а болельщики МЮ его до сих пор ненавидят, говорят что мол он заразил команду неудачливостью, так как после него клуб так и не смог больше выиграть АПЛ . Будет в Ла Лиге «Реал Сосьедад», тоже ничего хорошего, затем вернется в «Сандерленд», но клуб будет настолько плох, и даже тут вряд ли шотландец виноват. Лишь при нем произошло то, что и должно было случится рано или поздно «черные коты» вылетели, но Мойес уйдя не стал брать компенсацию за разрыв контракта, так как у клуба были финансовые долги, что сегодня показывает их расположение в первой лиге. После будет «Вест Хэм», ему удастся по середине сезона придти встряхнуть клуб, который поднимется в середину второй части таблицы. Однако руководство молотков примет решение в пользу Пеллегринни, который еще хуже мне кажется проявит себя как тренер тут. Сегодня Моейс снова возглавляет «Вест Хэм», и при нем клуб приобразился, поднявшись из зоны вылета в прошлом сезоне, даже до ТОП 4 на данный момент, и появились хорошие шансы на еврокубки вообще. С 99 года со времен Реднаппа клуб не был в пятерке сильнейших, а сегодня есть хорошие шансы остаться тут. Кстати чем-то по графику напоминает его работа с «молотками» начало пути в «Эвертоне».

3. Харри Рэднапп — «Вест Хэм» (1994-2001), «Портсмут» (2002-04/2005-08), «Саутгемптон» (2004-2005), «Тоттенхэм» (2008-2012) КПР (2012-2015).

Еще один мой любимый английский наставник, тренировал все три моих любимых английских клуба. По этому по праву находится тут и заслужил своей работой хороших отзывов. Сначала Реднапп был помощником Билли Бондса с которым им удастся вернуть «молотков» в элиту, дальше его будет ждать самостоятельное плавание с клубом, правда клуб будет выступать волнообразно, как говорится по морям по волнам, сегодня тут завтра там, то есть клуб мог занять место в верхней части таблицы скажем 5-ое, а также и во второй части 14-ое или 15-е. Хотя клуб под руководством тренера воспитал много отличных футболистов Фрэнка Лэмпарда, Рио Фердинанда, Джо Коула, Майкла Каррика, Джермейна Дефо и тд. Вскоре Харри Реднапп уйдет и возглавит «Портсмут», который он поднимет из Чемпионшипа закрепит в АПЛ , после небольшой перехода в «Саутгемптон», где многие болельщики не слишком были рады увидеть его тренером, так как он тренировал по южному дерби «помпей», и клуб окажется в чемпионшипе, но тут Реднапп вряд ли вообще виноват, клуб был вялом состоянии с 2005 года, которое его довело руководство, раз вскоре клуб уже без англичанина провалится еще ниже в лигу 1, и даже до стадии банкротства дойдут. Однако Реднапп вернется в «Портсмут» с которым после 60 летнего перерыва выиграет кубок Англии. А затем перейдет в «Тоттенхэм», где проделает хорошую работу, дойдя до второго подряд финала кубка Лиги проиграв в серии пенальти МЮ Фергюсона. Тут при нем раскроется Модрич, Бэйл став трансферными целями "Реала, клуб попадет в ТОП 4, что тогда было наивысшим достижением в эпоху АПЛ , и на следующий сезон дойдут до 1/4 финала ЛЧ , так что Реднапп еще до Почеттино сумел разок вывести «Тоттенхэм» на такой высокий уровень. Однако Леви его уволит, вообще не понятно по какой причине, а Реднаппа почему то никто не пригласит из более весомых клубов, раз только «Куинз Парк Рейнджерс» с которым вообще было трудно что-то сделать, но хотя бы при нем клуб менял прописку из шипа в АПЛ .

Дальше два кандидата в этот ТОП, наверно вызовут много вопросов.

2. Дэвид О'Лири — «Лидс Юнайтед» (1998-2001), Астон Вилла (2003-2006).

Что мы помним по работе ирландца вообще, то что он был помощником Джорджа Грэма, а после самостоятельно возглавил «Лидс Юнайтед», который гремел в конце 90-х начале нулевых не только в АПЛ , но и в еврокубках, дойдя до полуфиналов обоих турниров ЛЕ и ЛЧ и оставив команду в пятерке сильнейших. Да, там много было прекрасных футболистов, но сейчас не про тот «Лидс», чтобы понастольгировать, а про тренерскую работу вообще. Дальше будет «Астон Вилла» с которой даже в первом сезоне ему удастся занять места ближе к еврокубкам, но после О'Лири не сыщет славы покинув «бирмингемцев», и не нашел себя в ОАЭ вообще пропадет с тренерских радаров. Так что Дэвид О'Лири так и останется молодым и подающим большие перспективы тренером, потому что после «Лидса» ничего не было вообще. Почему он никого не тренирует, так и не понятно, причин его затворничества. Говорят вроде сам специалист говорил о каких-то интересных проектах в чемпионшипе, но не дошло сути ни до чего. По этому он спокойно попадет в этот ТОП.

1. Клаудио Раньери — «Челси» (2000-2004), «Лестер Сити» (2015-2017), «Фулхэм» (2018-2019).

Еще больше наверно вызовет споров кандидатура итальянца, скажут ты в своем уме, Раньери же выиграл АПЛ с «Лестером» уже ТОП тренер, наверно ты его поставил, потому что он обогнал твой любимый «Тоттенхэм» в 16 году. Да, нет ведь он по началу проделал хорошую работу с «Челси» подняв клуб с шестой строчки в АПЛ на вторую, за 4 сезона собрал хороших игроков, дошел до финала КА и полуфинала ЛЧ выбив непобедимый «Арсенал» Венгера, но после хорошей работы в «синими» другие клубы АПЛ его не приглашали, а пригласил его «Лестер», аж через 11 лет, который на тот момент был больше аутсайдером не же ли чем даже крепким середняком лиги. Да и вернулся Раньери после уволнения провалившись со сборной Грецией на отборе на Евро, так что его позвал аутсайдер и многие давно его списали, хотя он по сути был хорошим специалистом, но его недооценивали. Даже после победы с Лестером выход даже в 1/8 ЛЧ на следующий год его увольняют, вообще забыв про все, дальше «лис» будет лихорадить. А самого итальянца позовут в АПЛ на этот раз в «Фулхэм», еще больше аутсайдер, чем «Лестер» на тот момент. После титула с «Лестером» его опять зовут на дно, это вообще неуважение к этому наставнику. «Дачники» наделали столько трансферов, и в итоге с самого начала просели в зоне вылета, ну и Дон Клаудио, как многие его назовут не справиться и клуб покинет АПЛ , да до него было все ясно, что не жилец этот клуб в лиге.