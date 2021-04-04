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Терри может возглавить «Шеффилд»

вчера, 09:35

Бывший капитан «Челси» Джон Терри может попробовать себя в роли главного тренера.

Как сообщается, 40-летний специалист является основным кандидатом на должность нового наставника «Шеффилда». Терри заинтересован в работе главным тренером, однако может отказаться от предложения «Шеффилда», потому что клуб испытывает серьезные трудности в нынешнем сезоне. Сейчас экс-капитан сборной Англии работает помощником главного тренера «Астон Виллы».

Напомним, что в прошлом месяце «Шеффилд» уволил Криса Уайлдера.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 09:58
Удачи на этом поприще...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:44
Последнее время появилось очень много молодых тренеров из звёздных бывших игроков.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:39
Может это и к лучшему
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