Терри может возглавить «Шеффилд»

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вчера, 09:35

Бывший капитан «Челси» может попробовать себя в роли главного тренера.

Как сообщается, 40-летний специалист является основным кандидатом на должность нового наставника «Шеффилда». Терри заинтересован в работе главным тренером, однако может отказаться от предложения «Шеффилда», потому что клуб испытывает серьезные трудности в нынешнем сезоне. Сейчас экс-капитан сборной Англии работает помощником главного тренера «Астон Виллы».

Напомним, что в прошлом месяце «Шеффилд» уволил Криса Уайлдера.