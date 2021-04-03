Будущий тренер «Баварии». Талант с причудами по пути в Мюнхен

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сегодня, 15:52

У Нагельсманна сегодня последний шанс сотворить чудо в этом сезоне.

Юлиану не хватает опыта

По рекомендации Тухеля к работе тренером Юлиан приступил тринадцать лет назад, но впервые главным стал в 2016-м году. На высоком уровне Нагельсманн пять лет. Через столько сезонов после начала тренерской карьеры Клопп был в районе 11-го места в Бундеслиге. А вот Моуриньо уже выиграл Лигу Европы, Лигу чемпионов и штурмовал АПЛ с «Челси».

Но Жозе был почти на десять лет старше к тому периоду, уже пережил ряд неудач в прошлом, в том числе, короткую работу главным тренером. Моуриньо успел поработать переводчиком Бобби Робсона в «Барселоне», знал, как мыслят футбольные звезды (вроде Гвардиолы или Луиса Энрике). А у Нагельсманна процесс набивания шишек проходит прямо сейчас, ему лишь 33 года, на 27 лет моложе того же Йоахима Лева.

Полуфинал ЛЧ с «Лейпцигом» — замечательный результат для Юлиана, но теперь вылетели от израненного «Ливерпуля». Сыграла немецкая команда плохо, подставили вратаря Гулачи. Нагельсманн не выручил идеями и подсказками, а в Бундеслиге пару туров назад отставал от «Баварии» на два очка, а теперь речь о четырех. Всему виной ничья с «Айнтрахтом» — обидная домашняя осечка в игре, где счет по точным ударам – 8:2.

Сегодня победой в Мюнхене над «Баварией» нельзя уравнять шансы на трофей. Но именно «Лейпциг» — последний конкурент Флика на пути к очередному «золоту». «Вольфсбург» и «Айнтрахт» отстали. «Боруссия» Д или «Байер» мечтают разве что о четвертом месте, которое завоевать будет сложно. Многим в Бундеслиге не хватает опыта, чтобы угнаться за «Баварией», и Нагельсманн – в их числе. Развивается быстрее многих, но тренерская работа – для мудрых людей, а это наживная суперсила.

Юный тренер с планшетом

Легенда «Баварии» Мехмет Шолль обозвал поколение Тедеско и Нагельсманна «лэптоп-тренерами». Дерзкий Юлиан до сих пор злится, что Доменико в тренерской школе ставили более высокие оценки, ведь считает себя самым современным тренером. Без анализа соперника и собственной команды не будет никакого прогресса, увидим процесс случайного перебора людей в надежде, что повезет именно тебе.

Нагельсманн применят современные технологии повсеместно – устанавливал большой экран для видео на базе «Хоффенхайма», использует трекеры и камеры для анализа тренировок. Пробовал дроны, но пока от них отказались – их шум мешал футболистам работать. Маленькие летательные аппараты чаще пригождаются контрабандистам и военным, нежели футбольным тренерам.

Юлиан – пример фаната тактики, думает о стратегии на матч даже в туалете. Иногда засиживается столько, что жена над ним издевается. А вот увлечение мужа походами в горы с палаткой разделяет, ведь на природе отключают телефоны и муж не бегает записывать мысли о тактике. Конечно же, возраст откладывает отпечаток на тренерский стиль Нагельсманна – в его офисе играет музыка, а специальный человек следит, чтобы для тренеров был запас снеков в шкафу.

Нагельсманн прошел большой путь, хотя помнит, с чего начинал. Тухель – человек, что подал ему идею стать тренером, отправил Юлиана на разведку на матч будущего соперника. Нагельсманн взял с собой девушку, что снимала матч соперника на камеру, и блокнот, куда записывал наблюдения. Позже Томас одобрил старания подопечного, а спустя короткий период работы с юношами в «Аугсбурге» юного тренера забрали в его родной клуб – «Мюнхен 1860». И это важный момент в этой истории.

Жена ждет мужа в Мюнхене

Хотя Юлиан работает в Лейпциге – в 430 километрах от главного города Баварии, его жена и сын Максимилиан живут в доме в Мюнхене. Знаем историю Тедеско – ради супруги, что отказывается переехать в Москву, покидает «Спартак». Поэтому не удивимся, если Нагельсманн, который не может в 33 года постоянно жить вдали от жены и сына, найдет работу в Баварии, его родном регионе.

Осталось убедить молодых боссов клуба (вроде Салихамиджича и Кана), ведь Нагельсманн с причудами. Дело не в мыслях о тактике на унитазе. Речь в желании покрасоваться. Выходил на матч против «Баварии» с гримом и сделанными в парикмахерской бровями, смотрелось смешно. Нанимал специалиста, который учил его орать на игроков. Юлиан уже отказывал «Реалу», а «Бавария» уже отказывалась в прошлом от слишком юного тренера.

Тогда отказы могли быть верным решением, но настолько молодой – одногодок Месси, и перспективный тренер-хорошист обязательно найдет работу в большом клубе. Позабавили итальянцы, которые на днях заявили, будто Нагельсманн возглавит в следующем сезоне «Рому». Какой смысл, если можно дождаться предложения от «Баварии», если Флик примет сборную Германии? А такой вариант возможен, даже если Ханси выиграет все в этом сезоне.

«Лейпцигу» сегодня нужна победа

Для верного чемпионства Флику нужно обыграть Нагельсманна в гостях, в составе которого будущий новичок «Баварии» Упамекано. А вот у клуба из Мюнхена сегодня не будет Левандовски – большая потеря, которая улучшает шансы «Лейпцига» не нарваться на погром. Конечно же, Нагельсманн – аутсайдер в чемпионской борьбе. Но юный тренер создал вторую команду сезона в Бундеслиге, а это хороший результат.

Стремиться к отличному исходу, но в его карьере, как у всех начинающих любимцем публики и специалистов, наступает важнейший этап. Если бы юный Моуриньо неправильно выбрал клуб в топ-5 – не оказался на яхте Абрамовича через пару дней после победы с «Порту» в ЛЧ , то карьера Жозе могла пойти под откос, как у его ученика Виллаш-Боаша, что рано начал, но сейчас оказался без работы после неприятного отрезка в «Марселе».

Нагельсманну важно сделать правильную ставку. И хотя корпорация «Ред Булл» делает все, чтобы ее футбольные работники не жалели, приняв приглашение, тот же Холанд правильно сделал, что выбрал после «Зальцбурга» не «Лейпцпиг», а «Боруссию» Д, где ему комфортнее. Нагельсманн – маленький диктатор, ему важно научиться понимать игроков, чтобы прогрессировать.

Заметно, что порой сам тренер придумывает верные ходы, но подводит фактор исполнения – уступали «Боруссии» Д, проиграли «Майнцу», поэтому не лидируют, хотя в последних 11 встречах в Бундеслиге получили всего одно поражение. Для Гулачи, Упамекано, Орбана, Забитцера, Адамса, Ольмо и Нкунку сегодня ключевой матч в карьере. Поражение от «Баварии» перечеркнет надежды, а вот победа заставит Флика нервничать.

Учитывая, что Мюнхен не умеет без внутренних распрей, речь о смысловом финале сезона. Или «Лейпциг» выдержит и получит моральное преимущество, надавив на слабые места «Баварии», или Нагельсманн будет искать новую работу в статусе серебряного призера Бундеслиги. Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф в декабре заявлял, что Юлиан точно останется на следующий сезон, но грош цена такой уверенности, когда Лев покидает сборную, а Флика рады в ней видеть. Так что сегодня еще и собеседование Нагельсманна в «Баварию».

Лично отработает шикарно – получит приглашение, независимо от исхода матча. Хотя необязательно от клуба из Мюнхена, ведь есть еще «Реал» и «Барселона», где позиции Зидана и Кумана не назвать незыблемыми. Или «Тоттенхэм», где Моуриньо может уйти в отставку летом.