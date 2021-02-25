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Полузащитник «Сочи» Боковой перешёл в «Велес»

25 февраля 2021, 20:11

Официальный твиттер «Сочи» сообщает, что полузащитник Андрей Боковой переходит в «Велес».

Андрей Боковой переходит в футбольный клуб «Велес». Мы не говорим – «Прощай», а говорим «До свидания». Удачи, Андрей!

Полузащитник «Сочи» Боковой перешёл в «Велес»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 04:58
Жаль...
Знать не увидим вскоре мега-ультра связку Мостовой-Круговой-Лесовой-Боковой........
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
25 февраля в 20:18
Удачи в новом клубе
Cat01
Cat01
25 февраля в 20:18
Желаем удачи и здоровья
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