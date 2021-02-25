Полузащитник «Сочи» Боковой перешёл в «Велес»

Официальный твиттер «Сочи» сообщает, что полузащитник Андрей Боковой переходит в «Велес».
Андрей Боковой переходит в футбольный клуб «Велес». Мы не говорим – «Прощай», а говорим «До свидания». Удачи, Андрей!
Официальный твиттер «Сочи» сообщает, что полузащитник Андрей Боковой переходит в «Велес».
Андрей Боковой переходит в футбольный клуб «Велес». Мы не говорим – «Прощай», а говорим «До свидания». Удачи, Андрей!
Знать не увидим вскоре мега-ультра связку Мостовой-Круговой-Лесовой-Боковой........
Знать не увидим вскоре мега-ультра связку Мостовой-Круговой-Лесовой-Боковой........