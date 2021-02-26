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Защитник Милетич подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

26 февраля 2021, 17:13

Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе экс-защитника кипрского «Олимпиакоса» Неманьи Милетича.

29-летний сербский футболист присоединился к нашей команде на правах свободного агента. Милетич выступает на позиции левого защитника и является воспитанником белградской «Црвены Звезды».

Он играл за сербские «Раднички», «Сопот», «Мачва», «Явор» и «Партизан». В белградском клубе завоевал четыре трофея. Сезон 2019/20 провел в польской «Короне», последней командой Неманьи был кипрский «Олимпиакос». В общей сложности Милетич провел 204 матча на высшем уровне, забил 4 гола и отдал 15 голевых передач.

Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Неманью с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!

Защитник Милетич подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

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ДСА
ДСА
26 февраля в 18:38
Надоело ему на Родине, решил попутешествовать.
drug01
drug01
26 февраля в 17:14
Желаем УДАЧИ и здоровья
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