Промес, Кокорин, Рондон и безумие в «Тамбове». Всё самое важное о трансферной зиме в РПЛ

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сегодня, 21:30

Расскажем об уникальной сделке «Ростова» и 20 потерях в одном клубе.

Трансферная лавина в «Тамбове»

Российские клубы постоянно погибают, но обычно достойнее. В «Тамбове» бардак, хотя подходят и менее культурные определения. Судите сами – ушло двадцать футболистов, а вместо них взяли в аренду новую команду. При помощи РФС и РПЛ , ведь зарплаты новичкам заплатят постоянные клубы. Отряд отчаянных игроков с Карпом, Козловым, Карапузовым, Алиевым и Тошевски спасется от прямого вылета? Не исключено, хотя вряд ли спортивный результат что-то изменит. В лучшем случае «Тамбов» раздаст долги и пойдет сразу в третью лигу. Зато в РФС и РПЛ зачесались – изменят правила лицензирования клубов, а сегодня снова запретили «волкам» регистрировать новичков.

«Зенит» зимой стал «Реалом» из РПЛ

Ни одного новичка не получил Семак, прямо как Зидан прошлым летом. Тот самый Сергей Богданович, что в каждом интервью намекает, как не хватает лидеров в основе и сильного резерва. Мягко, но навязчиво тренер упрекает Медведева и Рибалту, что нехорошо сделали свою работу, поэтому «Зенит» без еврокубков весной. Но ведь и тренер должен планировать трансферы, предлагать кандидатуры, утверждать новичков. Раз Семак согласился, что можно отдать молодых ребят аренду, продать Леона Мусаева в «Рубин», оставить Дриусси и ждать лета – так тому и быть. Но если «Зенит» не станет чемпионом, то спросят со всех – и с Медведева, и с Семака.

Рондон нарушил пакт Миллера-Гинера

Он из Венесуэлы, ему можно. Конечно, Рондон не перешел из «Зенита» в ЦСКА или наоборот напрямую – почти двадцать лет такого не было. Но Хосе Саломон повторяет опыт Широкова, Семака, Радимова, Семшова, Караваева и Жиркова, что играли за оба клуба. Легионеров в списке мало, разве что Ранджелович вспоминается, ведь Марио Фернандес и Влашич не побежали за деньгами в Санкт-Петербург. Так что Рондон пошел на редкий шаг. Гайч в ЦСКА не заиграл, Чалов не клепает голы пачками постоянно – Ганчаренко запросил форварда. Другие кандидаты сорвались, а Рондон вернулся в Европу.

Денег нет, ставка часто на аренды

«Спартак» не спешил переплачивать за соглашение по Промесу. «Динамо» не отдало много денег за контракт Бакаева. «Зенит» будет ждать лета, хотя у команды Шварца похожая история – вернули из аренды в «Химках» Липового и успокоились, будут проверять текущий состав. У «Сочи» только аренда из «Зенита», Прохин стал 12-м игроком, что связывает клубы за последние годы. «Краснодар» взял в аренду крайнего защитника Ойонго из «Монпелье», но строго из-за сложной травмы Рамиреса. «Химки», кроме подписания шведского защитника Дагерсталя с ивуарийцем Себаи, взяли в аренду Глушенкова. Если бы не правило о двух одолженных из одного клуба – временная миграция случалась еще чаще.

Восемь вратарей сменили клубы зимой

Помазуна окружили вниманием в ЦСКА – пытаются сделать вид, что Илья не окажется на скамейке сразу же, как Игорь Владимирович Акинфеев задушит коронавирус. Но у «армейцев» не было выбора, если сменщик основного голкипера Тороп тоже заболел накануне дерби с «Локомотивом». «Урал» перестраховался – взяли к Годзюру в аренду у «Рубина» голкипера Ивана Коновалова. Также у «Краснодара» большие вратарские перестановки. Синицын ушел в «Акрон», Адамов, по словам Мусаева, не хотел играть за «Краснодар» — оказался в «Сочи», а вот Бабурину наскучило на скамейке «Ростова» — перебрался ближе к Сафонову. «Зенит» отправил Васютина в «Юргорден», Довбня оказался в «Торпедо» у Игнашевича, вратари РПЛ этой зимой много путешествуют.

Многих тренеров волнует центр поля

Бокс-ту-бокс Бохинен приехал в ЦСКА . Эмиль из футбольной семьи, много лет готовился в родном клубе «Стабек», но ему нужно показать чудеса адаптации, чтобы Ахметов, Марадишвили и Обляков не забрали себе его игровое время в центре в схеме «3-5-2». А ее могут применять, ведь есть Рондон и Чалов. «Спартак» тоже переживает из-за опорной зоны – выписали игрока ПСВ Хендрикса. Николич ждет возвращения Баринова, зато попытался укрепить центр обороны – подписал Пабло, и бразилец уже забил мяч в Кубке «Тамбову». Слуцкий, у которого есть крутой опорник, взял Леона Мусаева и атакующего японца Мицуки Сайто, а Парфенову в Туле поможет хавбек Коновалов – как раз не закрепился в новом сезоне в основе «Рубина». Мощных форвардов зимой найти сложно, но хавбеков подписали многие клубы.

«Ростов» сохраняет статус хитрецов

Будь у «Локомотива» мощная вертикаль власти – никогда бы Тугарев не перешел в «Ростов» за 15 млн рублей. Хотя бы потому, что это молодой человек без травм, который заиграл у Карпина осенью. Зачем «железнодорожники» подарили хавбека южанам? А потому что новое руководство поставили перед фактом – арендное соглашение с «Ростовом» составлено в стиле расписки с бандитами. У клуба, что вкладывал деньги в воспитание Тугарева, почему-то было меньше прав и больше финансовых обязательств, чем у команды, что арендовала игрока бесплатно. Также Карпин пытается найти замену Шомуродову – форварда не хватает, Соу из ЦСКА София может стать находкой, если начнет клепать голы, как в Болгарии.

Кокорин, Гайч и Еременко покинули РПЛ

Хавбек сборной Люксембурга Тилль покинул «Тамбов» и выбрал «Шериф». Полузащитник «Ахмата» Роши оказался в Венгрии – сыграет за «Диошдьер» в аренде. Защитник Данченко перешел из «Рубина» в АЕК . Форвард Карапетян оказался в клубе «Арарат-Армения». Уроженец Москвы Онугха ищет практику в Дании в «Вайле» — «Краснодар» не верит, что молодой форвард тянет на основу. Бистровича пристроили в Турции – в составе «Касымпаши». Нисимуру отдали «Вегалта Сэндай» на постоянной основе, а главный уход из ЦСКА – Гайч отправился в «Беневенто», где пока не играет. У Кокорина тоже период адаптации в «Фиорентине», а Еременко неожиданно сорвался домой в Финляндию по семейным обстоятельствам. Похоже, именно уход Романа – главная футбольная потеря зимы в РПЛ . Играл хуже, чем раньше, но на «Ростов» влиял сильнее, чем Гайч и Кокорин на свои команды.

Квинси Промес вернулся в «Спартак»