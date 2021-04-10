Гвардиола: «Если Агуэро хочет остаться в АПЛ, я могу только поддержать его»

1618028472

10 апреля 2021, 07:21

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что форвард команды может перейти в другой клуб АПЛ после ухода из «Сити» этим летом. Напомним, в конце марта аргентинец объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Мы желаем ему всего наилучшего. Каждый из нас. Необходимо найти лучшее решение для последних лет карьеры Серхио. Мы будем рады решению, которое будет лучшим для него, его семьи и карьеры. Мои предпочтения — его предпочтения, и наоборот. То, что будет лучше для него — будет лучше и для нас.

Недавно появилась информация об интересе к Агуэро со стороны «Лидса».