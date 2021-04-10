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Гвардиола: «Если Агуэро хочет остаться в АПЛ, я могу только поддержать его»

10 апреля 2021, 07:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что форвард команды Серхио Агуэро может перейти в другой клуб АПЛ после ухода из «Сити» этим летом. Напомним, в конце марта аргентинец объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Мы желаем ему всего наилучшего. Каждый из нас. Необходимо найти лучшее решение для последних лет карьеры Серхио. Мы будем рады решению, которое будет лучшим для него, его семьи и карьеры. Мои предпочтения — его предпочтения, и наоборот. То, что будет лучше для него — будет лучше и для нас.

Недавно появилась информация об интересе к Агуэро со стороны «Лидса».

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
10 апреля в 09:54
Посмотрим что будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 07:55
Да нормально всё будет...
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 07:52
Омоложение правильная политика команды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 07:35
К чему эта лживая вежливость?
shlomo
shlomo
10 апреля в 07:24
Все правильно сказал Хосеп
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