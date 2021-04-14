«Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1618387074

вчера, 10:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити», который состоится 14 апреля 2021 года.

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы практически гарантировали себе чемпионство в АПЛ , а вот в Лиге Чемпионов не все так просто. Первый матч команда выиграла на своем поле (2:1), что нельзя назвать уверенным результатом. В этом матче команде нужно будет сосредоточиться не только на атакующих действиях, но и уделить внимание качественной обороне.

10 апреля «Манчестер Сити» уступил в чемпионате «Лидсу» (1:2), а третьего числа коллектив обыграл на выезде «Лестер» (2:0).

«Боруссия» Дортмунд

Немецкая команда уже давно потеряла шансы на чемпионство в Германии и борется за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Результат первого матча 1/4 финала оставляет надежды на успех в этом противостоянии, который откроет путь в полуфинал главного турнира Европы. Очень многое будет зависеть от реализации моментов «желто-черных» и их оборонительной стратегии на игру.

10 апреля «Боруссия» Дортмунд смогла вырвать победу у «Штутгарта» (3:2), а третьего числа команда проиграла «Айнтрахту» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 5.14

Ничья – 4.28

Победит «Манчестер Сити» – 1.675

Статистика

«Боруссия Д» из пяти последних поединков выиграла только один матч

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Д не уходит с поля без забитого мяча уже 14 матчей на своем стадионе

«Боруссия» Д на своем поле обыгрывала «Манчестер Сити» в двух последних встречах.

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. Немецкая команда не будет открываться до середины второго тайма, где им придется идти на риск, если счет не будет открыт. Англичане вполне могут поймать хозяев на контратаках и добиться желаемого результата.