Невезучий «Аякс», вечный Эмери и привычные МЮ с «Арсеналом». В Лиге Европы определилась четвёрка лучших

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сегодня, 02:00

Сформировались полуфиналы Лиги Европы. В целом получилось без сенсаций. «Соккер.ру» — о тех, кто поборется за титул и путевку в Лигу чемпионов.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы оставили двоякое ощущение. С одной стороны, никто еще не потерял все шансы безнадежно, а с другой – не было каких-то особо заметных сенсаций. Да, «Арсенал» нелепо дома мучился со «Славией» и упустил победу – 1:1. А «Аякс» на своем поле уступил «Роме» — 1:2. Но всё это не было безнадежно и внезапно – рабочие моменты. Примерно в таком же духе сложились и ответные поединки, хотя местами драмы было больше. А главное – многие известные традиции и тенденции еврокубков последних лет сохранились.

«Рома» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:1 (суммарно – 3:2)

Пожалуй, самая большая драма развернулась в Риме. Исход первого матча, в котором на выезде победила «Рома», казался многим недоразумением, и «Аякс» должен был исправить его в Италии. Нужно заметить, что у амстердамцев это почти получилось. Они играли активнее, напористее, мячом владели больше 70 процентов времени, превзошли соперника и по точности передач: 86 процентов против 69, даже по ударам переиграли: 10 против 7.

Но «Аяксу» крупно не повезло. Он не использовал несколько отличных моментов, а когда открыл счет, смог забить и второй вскоре, но из-за не самого очевидного фола этот гол отменили. А ведь для продолжения борьбы «Аяксу» как раз одного мяча и не хватило. Во многих отношениях очень обидное поражение для амстердамцев, которые точно не уступали «Роме», а зачастую в обоих матчах даже выглядели лучше. Но «Аякс» как раз из тех команд, которые не очень здорово пользуются своими шансами. «Роме» же удалось поймать удачу за хвост, причем в обоих поединках.

Соблюдение традиции: «Аякс» много создает, но обидно упускает шансы.

«Вильярреал» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:1 (суммарно – 3:1)

Загребское «Динамо» российские болельщики успели неплохо изучить по встречам с ЦСКА и «Краснодаром». Познали «прелести» встречи с хорватами и в «Тоттенхэме». Поэтому на «Динамо» ставили как на главного выскочку турнира – такой должен быть в любом розыгрыше. Но как-то подозрительно уверенно и спокойно «Вильярреал» справился с дерзкими хорватами, даже обидно за тех, кто получил от «Динамо» шишки.

«Вильярреал» не может похвастаться успехами в Ла Лиге, но тут неприлично легко переиграл «Динамо», победил на выезде, а дома владел преимуществом, перестрелял хорватов, нанеся 12 ударов против 8, владел мячом, забил два гола и только в конце позволил сопернику один мяч отыграть. Не замечен был за такими подвигами раньше «Вильярреал», который обычно весьма нервно проводил еврокубковые матчи. Но тут секрет успеха может крыться в Унаи Эмери, который просто является большим специалистом конкретно по Лиге Европы. Это какая-то мистика, но ему лучше остальных удается готовить команды именно к матчам этого турнира.

Соблюдение традиции: успешная игра команд Эмери в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Гранада» (Испания) – 2:0 (суммарно – 4:0)

Самая неравная по силам пара подтвердила этот статус. Испанский клуб в обоих матчах ничего серьезного противопоставить МЮ не смог – англичане победили дважды с уверенным счетом, можно сказать, на классе. Хотя статистика может заставить усомниться в этом. Например, на «Олд Траффорд» «Гранада» била чаще – 11 раз против 9.

Да и второй мяч МЮ забил только на последних секундах. Но в целом ощущение контроля со стороны «Юнайтед» было непреложным. Так что поклонникам оставалось собирать статистические достижения своих любимцев. Например, быстрый гол Кавани на шестой минуте стал его первым за МЮ в еврокубках и 50-м в карьере в таких соревнованиях. Для «Юнайтед» этот полуфинал станет 18-м в Европе. И пятым полуфиналом в принципе в разных турнирах – уже при Сульшере. Но занятно, что четыре предыдущих МЮ проиграл.

Если в этом сезоне «Манчестер» не возьмет трофей, это будет четвертый подряд сезон клуба без оных. Такого эта команда себе давно не позволяла. В прошлом году, кстати, МЮ тоже вышел в полуфинал Лиги Европы. Тогда уступил «Севилье» (1:2). Выходил он в полуфинал и в 2017 году. Но тогда добился успеха, добрался до финала, где обыграл «Аякс» — возвращаемся к старым знакомым и невезению амстердамцев.

Соблюдение традиции: «Манчестер Юнайтед» снова вышел в полуфинал.

«Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия) – 0:4 (суммарно – 1:5)

Вот уж кто порадовал поклонников, так это «Арсенал». Сначала разочаровал, потом порадовал. Завтра может быть наоборот – классика для современных «канониров». Вот уж чьим фанатам весело живется. Результат матча был сделан за шесть минут в середине первого тайма – на этом отрезке «Арсенал» забил три мяча и мог расслабиться после почти позора в домашней встрече.

При этом с точки зрения статистики игра получилась одной из самых невыразительных. «Славия» владела мячом больше 60 процентов времени, но обе команды нанесли по семь ударов. Причем у «Арсенала» пять пришлись в створ, а «Славия» в створ ни разу не попала. Учитывая позицию «канониров» в чемпионате Англии, Лига Европы становится, пожалуй, единственным шансом команды попасть в Лигу чемпионов. Для Артеты это был матч жизни.

Надо заметить, что по этой дорожке «канониры» стараются пройти все последние годы. «Арсенал» в третий раз за четыре года вышел в полуфинал Лиги Европы. В 2018 году он проиграл «Атлетико» на этой стадии, в 2019-м уступил «Челси».

Соблюдение традиции: «Арсенал» опять в полуфинале Лиги Европы.