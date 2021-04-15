Никудышная реализация. «Ливерпуль» не смог оказать сопротивление «Реалу»

1618443058

сегодня, 02:30

Переворота и чуда не случилось. «Реал» добыл ничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об итоге противостояния.

«Реал» собрался

Битва «Реала» и «Ливерпуля» казалась одной из самых интригующих и захватывающих по вывеске на всей стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Не только в качестве повторения одного из относительно недавних финалов этого турнира. Но и в том смысле, что обе команды в нынешнем сезоне переживали очень амплитудные подъемы и спады в игре и результатах, могли как показывать шедевральные матчи, так и еле волочить ноги.

Правда, практика показала, что на данный отрезок сезона «Реал» смог собраться предельным образом и, возможно, провел одну из самых успешных недель футбольного года. Ведь за считанные дни мадридцы смогли обыграть «Ливерпуль» дома, потом справиться в Ла Лиге с «Барселоной» без потери концентрации и настроя, а теперь вот завершить начатое с «Ливерпулем», пусть и без феерии, но со знанием дела, с чувством и толком.

А ведь еще перед плей-офф в «Реал» настолько не верили, что были готовы прогнозировать его вылет в 1/8 финала от дерзкой «Аталанты». И насколько мадридцы собрались сейчас. Это всё в очередной раз демонстрирует способность Зинедина Зидана в решающий момент выдавать с командой просто нужный результат, добывая откуда-то игровые резервы даже в положении, когда кадровые проблемы налицо.

В данный момент можно говорить о линии защиты, которую в любых других обстоятельствах никто бы не связал с именем «Реала». Посудите сами: Вальверде, Милитао, Начо и Менди. Разве с такой линией обороны идут штурмовать Лигу чемпионов и Ла Лигу? Оказывается, что и так можно. Рамос и Варан, возможно, даже испытают некую ревность. Но от яростного, пусть и подбитого и хромающего «Ливерпуля» «Реал» пропустил только один мяч в двух матчах. Хотя могло быть, конечно, по-другому.

Удары в «молоко»

В ответной встрече «красные» очевидно делали ставку на стремительное начало, на рывок, который застанет «Реал» врасплох и позволит забить хотя бы стартовый гол, потом останется запихать второй хоть как-нибудь – это уже не выглядит безнадежной задачей: ее можно выполнить как в обычном режиме, подлавливая ошибки, так и в режиме штурма в конце, если ошибок не подвернется.

И вот с этой довольно понятной с точки зрения замысла идеей «Ливерпуль» начал встречу. Вот только и есть отличие нынешних «красных» от самих себя былых в том, что даже хорошие на бумаге идеи с наличием потенциала «Ливерпуль» не в силах воплотить из-за каких-то чисто технических недостатков. Сам футбол «красных» настолько требователен к скорости, к компактности, к прессингу, к подвижности, что выпадение любого компонента делает команду почти беспомощной.

В ответном матче с «Реалом» «Ливерпуль» действительно устраивал фестиваль прессинга и динамики в начале каждого из таймов. Порой казалось, что мадридцы к этому не готовы. Но всякий раз на стадии завершения Салаху и компании не хватало то ли хладнокровия, то ли везения, то ли мастерства (во что не верится), чтобы просто послать мяч мимо вратаря в цель или хотя бы не в километре над перекладиной в простейшей ситуации.

Ведь не Клопп виноват же, что его подопечные, которые пару лет назад разрывали пространство на носовом платке, теперь не могут просто с восьми метров попасть в ворота. Ведь если тактика и замысел в принципе доводят игроков до таких позиций, значит, с ними всё в порядке, а вот с футболистами – нет. Но залезть каждому в голову и покрутить винтики очень сложно. «Ливерпуль» стал заложником своего же стиля. Он очень эффектен, очень ярок, но очень требователен к настрою и свежести мысли. И этого у «красных» как раз нет. И теряется не только яркость, но и эффективность, что самое страшное.

Тогда как «Реал» может себе позволить даже с экспериментальной защитой забыть о какой-то яркости и просто поработать над результатом с учетом имеющейся форы. Максимально цинично и прагматично. И вся сопутствующая статистика в таких условиях не имеет никакого значения. Ведь если верить ей, «Ливерпуль» во всём превзошел «Реал».

Он нанес 15 ударов против шести, при этом в створ попал четыре раза, а мадридцы – два. Самыми бьющими стали Салах и Фирмино, нанесшие по четыре удара, но после каждого приходилось хвататься за головы. И контроль мяча на уровне 56 процентов с точностью под 83 процента ничего не дал, когда в итоге путь в ворота контролировался «Реалом».

Слова

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

Мы прошли через это. Мы знали, что нам предстоит пережить в этой игре и получили в итоге то, чего хотели. Я думаю, что мы хорошо справились с игрой, выдержали шторм и можем гордиться своим выступлением. Мы знали, что соперник в начале будет играть очень быстро, и «Ливерпуль» был хорош в первые 15 минут игры. Это нормально. В четвертьфинале нужно уметь терпеть, и мы выстояли.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Всегда важны какие-то ключевые моменты. Мы не в этом матче проиграли, а в Мадриде. В этой игре мы были неудобными соперниками для «Реала», были агрессивными, имели шансы. Но всё это не имеет значения. Мы не забили, а опыт «Реала» сыграл решающую роль. Мы ведь знаем, что такие моменты Салах может реализовывать с закрытыми глазами. Но не сейчас. Всё было нормально в этой игре, но мы вылетели. Мы любим Лигу чемпионов и должны в нее вернуться. Поэтому сосредоточимся на чемпионате Англии.

Что ж, «Реал» в 30-й раз пробился в полуфинал главного еврокубка, как минимум на десять раз больше любой другой команды. Примечательно, что при Зидане «Реал» выиграл 11 из 12 двухматчевых противостояний в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный вылет был от «Манчестер Сити» в 1/8 финала в прошлом сезоне.