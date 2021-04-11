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Три заявки на пенальти и достойная игра в меньшинстве. «Локомотив» остановил «Спартак» в погоне за «Зенитом»

вчера, 22:56
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«Локомотив» в ярком противостоянии обыграл «Спартак» и сбил красно-белых с темпа в погоне за «Зенитом». «Соккер.ру» — о результатах дерби.

Достойное сражение

Игра получилась очень динамичной и яркой, очень подвижной. Надо заметить, что инициатором стал «Спартак», который сразу предложил открытый футбол. И это могло ему принести плоды, потому что первые острые выпады случились именно в исполнении красно-белых, которые вышли очень заряженными на боевой футбол. К слову, этого мощного заряда хватало и на второй тайм, когда команда осталась в меньшинстве – но об этом позднее.

Поначалу же хорошие моменты были упущены, и «Спартак» попался на контратаке в середине тайма, чуть снизив плотность игры в обороне. Там комплексная ошибка. Потому что позволили слишком свободно подойти Баринову справа к штрафной, он исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, а там за спину себе запустил Смолова Маслов. Федор идеально прострелил к воротам, где сразу Камано и Крыховяк своих опекунов опередили и могли расстреливать Максименко в упор. Сделал это Франсуа. Так что тут можно отметить ошибку комплексную, в исполнении сразу нескольких футболистов.

Причем после гола структура игры особо не изменилась, потому что «Спартак» в целом-то давил и создавал остроту, но не мог дожать и допускал контратаки «Локомотива». Собственно, одна из них в концовке тайма и определила исход игры, по сути. Жемалетдинова упустили к штрафной в одиночку, и Айртон откровенно его сбил, получив прямую красную карточку.

Но это еще полбеды. Опасный штрафной вызвался исполнять Смолов, который загадочно улыбнулся куда-то в сторону. Позже он объяснил, что улыбку адресовал Промесу, который сказал ему, что тот не забьет. Федор сказал Квинси: «Смотри». И забил. Не без ошибки Максименко. Ведь Смолов пробил прямо во вратарский угол, а голкипер сначала переступил в другую сторону, а потом прыгнул. Этого минимального движения хватило, чтобы не успеть.

Второй тайм «Спартак» проводил в меньшинстве, но более чем достойно. На игре красно-белых никак не сказалась потеря игрока. Команда Тедеско продолжала оказывать давление и создавать угрозы. Чисто статистически «Спартак» в меньшинстве не уступал ни себе, ни сопернику в полном составе. Запала и азарта хватало. Поэтому после матча к своим игрокам у Тедеско особых претензий и не было. Другое дело, что реализация могла быть лучше, а судейство – другим.

Судейский вопрос

Конечно, мало какой матч «Спартака» обходится без обсуждения судейских решений. В этой встрече они оказывали прямое воздействие на результат матча. Хотя бы потому, что красно-белые с конца первого тайма играли в меньшинстве. Но к удалению Айртона у кого-то вряд ли могут быть претензии. Скорее они вызваны тем, как арбитры судили эпизоды в штрафной «Локомотива». Уже после матча было объявлено, что «Спартак» подаст протест на судейство. В частности, из-за двух эпизодов с попаданием мяча в руки «железнодорожников».

Особенно явным был момент, когда мяч угодил в руку Пабло в остром эпизоде у ворот Гильерме. Арбитр даже с ВАР проконсультировался, но пенальти не назначил. По повторам достаточно тяжело судить, куда именно попал мяч Пабло: в живот или в руку. Видимо, ВАР тоже не увидел однозначного ракурса. Второй эпизод произошел в самой концовке, когда рукой мяча коснулся в штрафной Сильянов.

Примечательно, что в стане красно-белых говорят именно об эпизодах второго тайма, тогда как спорный момент был еще и в конце первого, прямо перед провалом, случившимся в финале первой половины. Ведь перед этим в штрафной Гильерме по ноге получил Промес – игроки «Спартака» сигнализировали о накладке со стороны того же Сильянова. Однако рефери спокойно указал на угловой и все.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 21 (10)

Для российского чемпионата показатель ударов по воротам просто фантастический. Да даже по топовым европейским меркам это так. Острых моментов и попыток было действительно хоть отбавляй. Особенно со стороны «Спартака», который отчаянно сражался за свои шансы и нанес аж 21 удар, причем половина из ударов были точными. А самым бьющим на поле стал Промес. На его счету пять попыток. У Ларссона и Смолова – по четыре попытки.

Такая нацеленность на ворота и упорство, конечно, впечатляют. Но в то же время насколько же слабой была реализация. Не зря после игры Доменико Тедеско отдельно отметил игру вратаря «Локомотива». Он сравнил Гильерме с Нойером, назвав именно его игру главной причиной поражения красно-белых. Лестное сравнение для голкипера сборной России.

Владение мячом (точность передач): 45% (73%) — 55% (76%)

Точность передач не слишком высокая, но это объяснимо тем, что обе команды старались играть в быстрый футбол, поэтому чаще допускали неточности и помарки при контроле мяча. При этом стоит отметить, что «Спартак» больше владел мячом, хотя целый тайм играл в меньшинстве. Этого вообще не ощущалось. По сравнению с первым таймом владение мячом у «Спартака» ничуть не просело, точность тоже. По сути, эффекта от удаления, действительно, красно-белые словно и не заметили.

Серии

В этой игре прервалась довольно яркая серия «Спартака», который выиграл до этого четыре матча подряд и стал главным преследователем «Зенита». Теперь уже даже самые большие сторонники чемпионской интриги говорят, что «Зениту» ничего не помешает стать чемпионом. «Спартак» отстает от петербуржцев на семь очков, а к самим красно-белым теперь вплотную приблизился «Локомотив», отстающий на один балл. У «железнодорожников» сейчас самый впечатляющий ход в чемпионате. Они выиграли последние восемь матчей с общим счетом 19:2, включая два поединка в Кубке России.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:51
Посмотри на момент с возможным пенальти на Промесе.
Нога Промеса находится на ноге Сильянова, а это нарушение со стороны спартаковского игрока, штрафной в сторону ворот Спартака, а никак не пенальти!!!

Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:36
У нас у русских есть поговорка "Если бы у бабушки кое что было, то она была бы дедушкой"
В эпизоде с Промесом была чистая игра в мяч! У Сильянова игры рукой не было, в моменте с Пабло мяч сначала попал ему в бедро потом вскользь в руку, данный отскок не считается игрой рукой, тут надо правила знать!
Основная масса ударов были не опасными, но и Гиля не дал ничего сделать вашим игрокам, и ты сам об этом пишешь. Если бы игроки Локо, а Гиля игрок Локо!!! Дали бы игрокам Спартак что то сделать, то счёт был бы другим! 2:0 ещё вопросы есть?
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:20, ред.
0-1 было, далее эпизод с ударом Промеса по голеностопу и вероятный пенальти.
Сценарий матча мог круто измениться. Но после удаления и 0-2 многое стало ясно.

И ты не ответил про "ничего не дали сделать". Чьи слова?
Еще как дали, и если бы не Гильерме - было бы ай-яй-яй )))
wrathful
wrathful
сегодня в 12:50
посмотрел вчера игру.
объективно опишу свое видение, а то вижу, что спартачи явно преувеличивают, ну и как уже давно повелось, жалуются на судейство
1) говорят, Гильерме затащил игру. Не сказал бы. Он провел хороший матч, но у спартака за матч было реальных 2 момента, где он спас. В остальном вся эта пропасть ударов были дежурными и не опасными, либо в молоко, либо прямо в руки. Не понимаю, о каком серьезном нагнетении и опасностях идет речь
2) грузин из спартака 100% должен был быть удален. они оба с Камано получили по желтой, так как оба там выяснили что-то. Но Джикия его боднул что есть удаление.
3) насчет "пенальти". Почитайте правила. В моменте с Сильяновым был повтор, где видно, что руки вообще не было. В другом моменте мяч отскочил в руку от своего же тела, что тоже 11-метровым не является. Насчет якобы накладки тем более, они оба даже друг друга не видели. И вопрос кто там еще накладку сделал, так что все по справедливости

В целом по игре. Локомотив явно выглядит сильнее и более уверенно. Спартак же просто играет в какие-то беспонтовые навалы, так что я не удивлен, что с более сильным соперником у них толком ничего и не получалось, кроме неопасных ударов в руки киперу. Во втором тайме Локо видно играл на минималках и спокойно мог прибавить и раздавить Спартак в случае необходимости.
По реальным голевым моментам у Локо даже по такой строгой игре было явное преимущество. Могли закатывать и 5

Не знаю, в чем тут спор собственно. Локо выиграл на классе и по делу
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:45
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:12
    Пересмотри матч ещё раз! 2:0 итоговый счёт, а откуда ты взял 1:1? "Причём эпизод с Промесом при счёте 1-1".
    Зачем сейчас после драки кулаками махать? Примите поражение достойно!!!
    Федун там не собирается с чемпионата сниматься по привычке?
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Геннадьич (раскрыть)
    сегодня в 12:07, ред.
    А что Соболя и Джикию на два тура подряд дисквалифицировали? Что они с ЦСКА не сыграют после игры с Уфой?
    makkie
    makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 12:04
      Futurista
      Futurista ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 11:40
      К табло претензий нет)...
      Roger Young
      Roger Young
      сегодня в 11:28
      господи, какой цирк
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 11:28
      Питерский судья сломал игру)
      Геннадьич
      Геннадьич
      сегодня в 11:09, ред.
      Лучше левникова и вилков не отсудил бы.Сказали не пускать Спартак в ЛЧ, и не пустили.Теперь Спартак без Соболя и Джикии еще и цска проиграет. И дай бог быть в пятерке.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 10:37
      Так никто не делал и раньше. Качество всегда одинаковое. Другого нет. Просто мяч били сильно, а руки двигались. Возможно это фишка Локо, а может реально пытались убирать руки. Сложно на сегодня понять, почему так реально получилось. Очевидно Локо повезло, с другой стороны, когда выходишь один на один надо забивать, если хочешь побеждать, да и что сделал Айртон вообще не понятно. Зачем хватал, да ещё и за пределами штрафной, это всегда красная.
      амурец
      амурец ответ димон 37 (раскрыть)
      сегодня в 10:19
      счёт на табло
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      сегодня в 10:17
      Так в том то и дело, что произвол именно здесь, в качестве повторов, а если не видно то ставь пену, как раньше
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 10:15
      Матч тв оштрафовать за ужасную картинку эпизодов, вот где реальный зашквар. ВАР есть а повторов нормальных нет
      димон 37
      димон 37 ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 10:01
      По делу? да вы всю игру в депо просидели
      Андрeй Попов
      Андрeй Попов
      сегодня в 09:54
      Семак играет с Зенитом через забросы на Дзюбу - физрук, больше ничего не умеют, так играть нельзя....
      Максименко через все поле отдает на Ларсона - Занавеска преобразил Спартак, играют по новому....
      Как блин так получается?!
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
      сегодня в 09:25
      Один пенальти был, но только один. А Гильерме был настолько великолепен ( в этом матче), что и пенальти вероятно бы взял. Спартак проиграл не из-за судейского произвола, а из-за отсутствия ключевого игрока в обороне и фантастической игры Гильетме. Ну и фарт отвернулся. А так играл да, достойно.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      сегодня в 09:04
      О каких заявках говорит автор, не один повтор не говорит, что КАСАНИЕ РУКИ БЫЛО. Что за голословные обвинения, почему не дать стоп кадр тогда, где видно касание РУКИ ИГРОКА ЛОКОМОТИВА? Вчера крутили крутили, так и не увидели касание руки и мяча. Может был, а может и нет, что там бы увидел арбитр на просмотре, если мы так и не увидели. Заявка на пенальти, это если КАСАНИЕ БЫЛО, МЫ ЕГО ВСЕ ВИДИМ, а потом решаем является ли это пенальти.
      Паровозов
      Паровозов
      сегодня в 08:11
      Гильерме был в ударе, усатому стоит задуматься о его возвращении в сборную.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 07:16
      Главное паровоз в еврокубки не пускать
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:37
      достойно, но не достаточно
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 06:36
      А ещё был момент когда "падающая башня" Соболев выпрашивал пенальти после очередного падения в штрафной!
      Спартак в очередной раз не может принять поражение достойно!!! Локо переиграл их полностью, причём в основном тактически. Нате мяч, всё равно мы вам ничего не дадим сделать, да и вы не сможете.
      Уверенность (Локо) и беспонтовая суета (Спартак), вот слагаемые этой игры.
      амурец
      амурец
      сегодня в 05:04
      Локо победил по делу, а нытьё про судей это в духе Спартака
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      сегодня в 01:14
      Началось нытье, пора сниматься с чемпионата...
      MIvan
      MIvan ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 23:28
      Опять "паркет" шершавый
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      вчера в 23:26
      Локо проехался по мясу!!!!
      СиБЕЕРяк
      СиБЕЕРяк
      вчера в 23:19
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 23:08, ред.
        Это судейство по уровню вполне сравнимо с матчем Спартак-Сочи. У Сочи друзья в Газпроме, у Локомотива в штате - бывший судья с личными связями. Три пенальти, минимум 4 желтых карточки, которых не дали. Перечислять можно долго. Но пишу это без злости. Понимаю, как лига устроена. Второе место Спартака - на самом деле первое.

        Известно, что в штате Локомотива есть бывший судья,
        И это весьма правильное решение, друзья
        Когда нет много денег или президента РФС в кармане
        Или чтоб 10 твоих игроков - в аренде играли
        Как зенитовцы в Сочи, то личные связи могут очень помочь
        Личные связи помогут со зрением,
        Определят кому повезет, а кому невезение

        Ну а если ты за Спартак, то будь спокоен:
        Твоя игра - честная, твой клуб - достоин
        Второго места РПЛ, ведь на первом ясно кто
        Уже не горько и не коробит, просто всё равно
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