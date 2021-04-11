Три заявки на пенальти и достойная игра в меньшинстве. «Локомотив» остановил «Спартак» в погоне за «Зенитом»

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вчера, 22:56

«Локомотив» в ярком противостоянии обыграл «Спартак» и сбил красно-белых с темпа в погоне за «Зенитом». «Соккер.ру» — о результатах дерби.

Достойное сражение

Игра получилась очень динамичной и яркой, очень подвижной. Надо заметить, что инициатором стал «Спартак», который сразу предложил открытый футбол. И это могло ему принести плоды, потому что первые острые выпады случились именно в исполнении красно-белых, которые вышли очень заряженными на боевой футбол. К слову, этого мощного заряда хватало и на второй тайм, когда команда осталась в меньшинстве – но об этом позднее.

Поначалу же хорошие моменты были упущены, и «Спартак» попался на контратаке в середине тайма, чуть снизив плотность игры в обороне. Там комплексная ошибка. Потому что позволили слишком свободно подойти Баринову справа к штрафной, он исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, а там за спину себе запустил Смолова Маслов. Федор идеально прострелил к воротам, где сразу Камано и Крыховяк своих опекунов опередили и могли расстреливать Максименко в упор. Сделал это Франсуа. Так что тут можно отметить ошибку комплексную, в исполнении сразу нескольких футболистов.

Причем после гола структура игры особо не изменилась, потому что «Спартак» в целом-то давил и создавал остроту, но не мог дожать и допускал контратаки «Локомотива». Собственно, одна из них в концовке тайма и определила исход игры, по сути. Жемалетдинова упустили к штрафной в одиночку, и Айртон откровенно его сбил, получив прямую красную карточку.

Но это еще полбеды. Опасный штрафной вызвался исполнять Смолов, который загадочно улыбнулся куда-то в сторону. Позже он объяснил, что улыбку адресовал Промесу, который сказал ему, что тот не забьет. Федор сказал Квинси: «Смотри». И забил. Не без ошибки Максименко. Ведь Смолов пробил прямо во вратарский угол, а голкипер сначала переступил в другую сторону, а потом прыгнул. Этого минимального движения хватило, чтобы не успеть.

Второй тайм «Спартак» проводил в меньшинстве, но более чем достойно. На игре красно-белых никак не сказалась потеря игрока. Команда Тедеско продолжала оказывать давление и создавать угрозы. Чисто статистически «Спартак» в меньшинстве не уступал ни себе, ни сопернику в полном составе. Запала и азарта хватало. Поэтому после матча к своим игрокам у Тедеско особых претензий и не было. Другое дело, что реализация могла быть лучше, а судейство – другим.

Судейский вопрос

Конечно, мало какой матч «Спартака» обходится без обсуждения судейских решений. В этой встрече они оказывали прямое воздействие на результат матча. Хотя бы потому, что красно-белые с конца первого тайма играли в меньшинстве. Но к удалению Айртона у кого-то вряд ли могут быть претензии. Скорее они вызваны тем, как арбитры судили эпизоды в штрафной «Локомотива». Уже после матча было объявлено, что «Спартак» подаст протест на судейство. В частности, из-за двух эпизодов с попаданием мяча в руки «железнодорожников».

Особенно явным был момент, когда мяч угодил в руку Пабло в остром эпизоде у ворот Гильерме. Арбитр даже с ВАР проконсультировался, но пенальти не назначил. По повторам достаточно тяжело судить, куда именно попал мяч Пабло: в живот или в руку. Видимо, ВАР тоже не увидел однозначного ракурса. Второй эпизод произошел в самой концовке, когда рукой мяча коснулся в штрафной Сильянов.

Примечательно, что в стане красно-белых говорят именно об эпизодах второго тайма, тогда как спорный момент был еще и в конце первого, прямо перед провалом, случившимся в финале первой половины. Ведь перед этим в штрафной Гильерме по ноге получил Промес – игроки «Спартака» сигнализировали о накладке со стороны того же Сильянова. Однако рефери спокойно указал на угловой и все.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 21 (10)

Для российского чемпионата показатель ударов по воротам просто фантастический. Да даже по топовым европейским меркам это так. Острых моментов и попыток было действительно хоть отбавляй. Особенно со стороны «Спартака», который отчаянно сражался за свои шансы и нанес аж 21 удар, причем половина из ударов были точными. А самым бьющим на поле стал Промес. На его счету пять попыток. У Ларссона и Смолова – по четыре попытки.

Такая нацеленность на ворота и упорство, конечно, впечатляют. Но в то же время насколько же слабой была реализация. Не зря после игры Доменико Тедеско отдельно отметил игру вратаря «Локомотива». Он сравнил Гильерме с Нойером, назвав именно его игру главной причиной поражения красно-белых. Лестное сравнение для голкипера сборной России.

Владение мячом (точность передач): 45% (73%) — 55% (76%)

Точность передач не слишком высокая, но это объяснимо тем, что обе команды старались играть в быстрый футбол, поэтому чаще допускали неточности и помарки при контроле мяча. При этом стоит отметить, что «Спартак» больше владел мячом, хотя целый тайм играл в меньшинстве. Этого вообще не ощущалось. По сравнению с первым таймом владение мячом у «Спартака» ничуть не просело, точность тоже. По сути, эффекта от удаления, действительно, красно-белые словно и не заметили.

Серии

В этой игре прервалась довольно яркая серия «Спартака», который выиграл до этого четыре матча подряд и стал главным преследователем «Зенита». Теперь уже даже самые большие сторонники чемпионской интриги говорят, что «Зениту» ничего не помешает стать чемпионом. «Спартак» отстает от петербуржцев на семь очков, а к самим красно-белым теперь вплотную приблизился «Локомотив», отстающий на один балл. У «железнодорожников» сейчас самый впечатляющий ход в чемпионате. Они выиграли последние восемь матчей с общим счетом 19:2, включая два поединка в Кубке России.