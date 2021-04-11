Три заявки на пенальти и достойная игра в меньшинстве. «Локомотив» остановил «Спартак» в погоне за «Зенитом»

«Локомотив» в ярком противостоянии обыграл «Спартак» и сбил красно-белых с темпа в погоне за «Зенитом». «Соккер.ру» — о результатах дерби.
Достойное сражение
Игра получилась очень динамичной и яркой, очень подвижной. Надо заметить, что инициатором стал «Спартак», который сразу предложил открытый футбол. И это могло ему принести плоды, потому что первые острые выпады случились именно в исполнении красно-белых, которые вышли очень заряженными на боевой футбол. К слову, этого мощного заряда хватало и на второй тайм, когда команда осталась в меньшинстве – но об этом позднее.
Поначалу же хорошие моменты были упущены, и «Спартак» попался на контратаке в середине тайма, чуть снизив плотность игры в обороне. Там комплексная ошибка. Потому что позволили слишком свободно подойти Баринову справа к штрафной, он исполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, а там за спину себе запустил Смолова Маслов. Федор идеально прострелил к воротам, где сразу Камано и Крыховяк своих опекунов опередили и могли расстреливать Максименко в упор. Сделал это Франсуа. Так что тут можно отметить ошибку комплексную, в исполнении сразу нескольких футболистов.
Причем после гола структура игры особо не изменилась, потому что «Спартак» в целом-то давил и создавал остроту, но не мог дожать и допускал контратаки «Локомотива». Собственно, одна из них в концовке тайма и определила исход игры, по сути. Жемалетдинова упустили к штрафной в одиночку, и Айртон откровенно его сбил, получив прямую красную карточку.
Но это еще полбеды. Опасный штрафной вызвался исполнять Смолов, который загадочно улыбнулся куда-то в сторону. Позже он объяснил, что улыбку адресовал Промесу, который сказал ему, что тот не забьет. Федор сказал Квинси: «Смотри». И забил. Не без ошибки Максименко. Ведь Смолов пробил прямо во вратарский угол, а голкипер сначала переступил в другую сторону, а потом прыгнул. Этого минимального движения хватило, чтобы не успеть.
Второй тайм «Спартак» проводил в меньшинстве, но более чем достойно. На игре красно-белых никак не сказалась потеря игрока. Команда Тедеско продолжала оказывать давление и создавать угрозы. Чисто статистически «Спартак» в меньшинстве не уступал ни себе, ни сопернику в полном составе. Запала и азарта хватало. Поэтому после матча к своим игрокам у Тедеско особых претензий и не было. Другое дело, что реализация могла быть лучше, а судейство – другим.
Судейский вопрос
Конечно, мало какой матч «Спартака» обходится без обсуждения судейских решений. В этой встрече они оказывали прямое воздействие на результат матча. Хотя бы потому, что красно-белые с конца первого тайма играли в меньшинстве. Но к удалению Айртона у кого-то вряд ли могут быть претензии. Скорее они вызваны тем, как арбитры судили эпизоды в штрафной «Локомотива». Уже после матча было объявлено, что «Спартак» подаст протест на судейство. В частности, из-за двух эпизодов с попаданием мяча в руки «железнодорожников».
Особенно явным был момент, когда мяч угодил в руку Пабло в остром эпизоде у ворот Гильерме. Арбитр даже с ВАР проконсультировался, но пенальти не назначил. По повторам достаточно тяжело судить, куда именно попал мяч Пабло: в живот или в руку. Видимо, ВАР тоже не увидел однозначного ракурса. Второй эпизод произошел в самой концовке, когда рукой мяча коснулся в штрафной Сильянов.
Примечательно, что в стане красно-белых говорят именно об эпизодах второго тайма, тогда как спорный момент был еще и в конце первого, прямо перед провалом, случившимся в финале первой половины. Ведь перед этим в штрафной Гильерме по ноге получил Промес – игроки «Спартака» сигнализировали о накладке со стороны того же Сильянова. Однако рефери спокойно указал на угловой и все.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 21 (10)
Для российского чемпионата показатель ударов по воротам просто фантастический. Да даже по топовым европейским меркам это так. Острых моментов и попыток было действительно хоть отбавляй. Особенно со стороны «Спартака», который отчаянно сражался за свои шансы и нанес аж 21 удар, причем половина из ударов были точными. А самым бьющим на поле стал Промес. На его счету пять попыток. У Ларссона и Смолова – по четыре попытки.
Такая нацеленность на ворота и упорство, конечно, впечатляют. Но в то же время насколько же слабой была реализация. Не зря после игры Доменико Тедеско отдельно отметил игру вратаря «Локомотива». Он сравнил Гильерме с Нойером, назвав именно его игру главной причиной поражения красно-белых. Лестное сравнение для голкипера сборной России.
Владение мячом (точность передач): 45% (73%) — 55% (76%)
Точность передач не слишком высокая, но это объяснимо тем, что обе команды старались играть в быстрый футбол, поэтому чаще допускали неточности и помарки при контроле мяча. При этом стоит отметить, что «Спартак» больше владел мячом, хотя целый тайм играл в меньшинстве. Этого вообще не ощущалось. По сравнению с первым таймом владение мячом у «Спартака» ничуть не просело, точность тоже. По сути, эффекта от удаления, действительно, красно-белые словно и не заметили.
Серии
В этой игре прервалась довольно яркая серия «Спартака», который выиграл до этого четыре матча подряд и стал главным преследователем «Зенита». Теперь уже даже самые большие сторонники чемпионской интриги говорят, что «Зениту» ничего не помешает стать чемпионом. «Спартак» отстает от петербуржцев на семь очков, а к самим красно-белым теперь вплотную приблизился «Локомотив», отстающий на один балл. У «железнодорожников» сейчас самый впечатляющий ход в чемпионате. Они выиграли последние восемь матчей с общим счетом 19:2, включая два поединка в Кубке России.
Нога Промеса находится на ноге Сильянова, а это нарушение со стороны спартаковского игрока, штрафной в сторону ворот Спартака, а никак не пенальти!!!
Нога Промеса находится на ноге Сильянова, а это нарушение со стороны спартаковского игрока, штрафной в сторону ворот Спартака, а никак не пенальти!!!
В эпизоде с Промесом была чистая игра в мяч! У Сильянова игры рукой не было, в моменте с Пабло мяч сначала попал ему в бедро потом вскользь в руку, данный отскок не считается игрой рукой, тут надо правила знать!
Основная масса ударов были не опасными, но и Гиля не дал ничего сделать вашим игрокам, и ты сам об этом пишешь. Если бы игроки Локо, а Гиля игрок Локо!!! Дали бы игрокам Спартак что то сделать, то счёт был бы другим! 2:0 ещё вопросы есть?
В эпизоде с Промесом была чистая игра в мяч! У Сильянова игры рукой не было, в моменте с Пабло мяч сначала попал ему в бедро потом вскользь в руку, данный отскок не считается игрой рукой, тут надо правила знать!
Основная масса ударов были не опасными, но и Гиля не дал ничего сделать вашим игрокам, и ты сам об этом пишешь. Если бы игроки Локо, а Гиля игрок Локо!!! Дали бы игрокам Спартак что то сделать, то счёт был бы другим! 2:0 ещё вопросы есть?
Сценарий матча мог круто измениться. Но после удаления и 0-2 многое стало ясно.
И ты не ответил про "ничего не дали сделать". Чьи слова?
Еще как дали, и если бы не Гильерме - было бы ай-яй-яй )))
Сценарий матча мог круто измениться. Но после удаления и 0-2 многое стало ясно.
И ты не ответил про "ничего не дали сделать". Чьи слова?
Еще как дали, и если бы не Гильерме - было бы ай-яй-яй )))
объективно опишу свое видение, а то вижу, что спартачи явно преувеличивают, ну и как уже давно повелось, жалуются на судейство
1) говорят, Гильерме затащил игру. Не сказал бы. Он провел хороший матч, но у спартака за матч было реальных 2 момента, где он спас. В остальном вся эта пропасть ударов были дежурными и не опасными, либо в молоко, либо прямо в руки. Не понимаю, о каком серьезном нагнетении и опасностях идет речь
2) грузин из спартака 100% должен был быть удален. они оба с Камано получили по желтой, так как оба там выяснили что-то. Но Джикия его боднул что есть удаление.
3) насчет "пенальти". Почитайте правила. В моменте с Сильяновым был повтор, где видно, что руки вообще не было. В другом моменте мяч отскочил в руку от своего же тела, что тоже 11-метровым не является. Насчет якобы накладки тем более, они оба даже друг друга не видели. И вопрос кто там еще накладку сделал, так что все по справедливости
В целом по игре. Локомотив явно выглядит сильнее и более уверенно. Спартак же просто играет в какие-то беспонтовые навалы, так что я не удивлен, что с более сильным соперником у них толком ничего и не получалось, кроме неопасных ударов в руки киперу. Во втором тайме Локо видно играл на минималках и спокойно мог прибавить и раздавить Спартак в случае необходимости.
По реальным голевым моментам у Локо даже по такой строгой игре было явное преимущество. Могли закатывать и 5
Не знаю, в чем тут спор собственно. Локо выиграл на классе и по делу
объективно опишу свое видение, а то вижу, что спартачи явно преувеличивают, ну и как уже давно повелось, жалуются на судейство
1) говорят, Гильерме затащил игру. Не сказал бы. Он провел хороший матч, но у спартака за матч было реальных 2 момента, где он спас. В остальном вся эта пропасть ударов были дежурными и не опасными, либо в молоко, либо прямо в руки. Не понимаю, о каком серьезном нагнетении и опасностях идет речь
2) грузин из спартака 100% должен был быть удален. они оба с Камано получили по желтой, так как оба там выяснили что-то. Но Джикия его боднул что есть удаление.
3) насчет "пенальти". Почитайте правила. В моменте с Сильяновым был повтор, где видно, что руки вообще не было. В другом моменте мяч отскочил в руку от своего же тела, что тоже 11-метровым не является. Насчет якобы накладки тем более, они оба даже друг друга не видели. И вопрос кто там еще накладку сделал, так что все по справедливости
В целом по игре. Локомотив явно выглядит сильнее и более уверенно. Спартак же просто играет в какие-то беспонтовые навалы, так что я не удивлен, что с более сильным соперником у них толком ничего и не получалось, кроме неопасных ударов в руки киперу. Во втором тайме Локо видно играл на минималках и спокойно мог прибавить и раздавить Спартак в случае необходимости.
По реальным голевым моментам у Локо даже по такой строгой игре было явное преимущество. Могли закатывать и 5
Не знаю, в чем тут спор собственно. Локо выиграл на классе и по делу
Зачем сейчас после драки кулаками махать? Примите поражение достойно!!!
Федун там не собирается с чемпионата сниматься по привычке?
Зачем сейчас после драки кулаками махать? Примите поражение достойно!!!
Федун там не собирается с чемпионата сниматься по привычке?
_________________________
Ты хоть матч то смотрел?
Если 21 удар в створ и 10 сейвов Гильерме - это "ничего не дадим сделать", то у меня для тебя плохие новости ))) прибавить сюда 3 (!) эпизода, где в ваши ворота должны были назначать пенальти - вот и большие сомнения в итоговой победе Локомотива. Причём эпизод с Промесом при счёте 1-1, когда еще не было удаления Айртона.
А во втором тайме твой клуб вообще отбивался все 45 минут.
_________________________
Ты хоть матч то смотрел?
Если 21 удар в створ и 10 сейвов Гильерме - это "ничего не дадим сделать", то у меня для тебя плохие новости ))) прибавить сюда 3 (!) эпизода, где в ваши ворота должны были назначать пенальти - вот и большие сомнения в итоговой победе Локомотива. Причём эпизод с Промесом при счёте 1-1, когда еще не было удаления Айртона.
А во втором тайме твой клуб вообще отбивался все 45 минут.
Максименко через все поле отдает на Ларсона - Занавеска преобразил Спартак, играют по новому....
Как блин так получается?!
Максименко через все поле отдает на Ларсона - Занавеска преобразил Спартак, играют по новому....
Как блин так получается?!
Спартак в очередной раз не может принять поражение достойно!!! Локо переиграл их полностью, причём в основном тактически. Нате мяч, всё равно мы вам ничего не дадим сделать, да и вы не сможете.
Уверенность (Локо) и беспонтовая суета (Спартак), вот слагаемые этой игры.
Спартак в очередной раз не может принять поражение достойно!!! Локо переиграл их полностью, причём в основном тактически. Нате мяч, всё равно мы вам ничего не дадим сделать, да и вы не сможете.
Уверенность (Локо) и беспонтовая суета (Спартак), вот слагаемые этой игры.
Известно, что в штате Локомотива есть бывший судья,
И это весьма правильное решение, друзья
Когда нет много денег или президента РФС в кармане
Или чтоб 10 твоих игроков - в аренде играли
Как зенитовцы в Сочи, то личные связи могут очень помочь
Личные связи помогут со зрением,
Определят кому повезет, а кому невезение
Ну а если ты за Спартак, то будь спокоен:
Твоя игра - честная, твой клуб - достоин
Второго места РПЛ, ведь на первом ясно кто
Уже не горько и не коробит, просто всё равно
Известно, что в штате Локомотива есть бывший судья,
И это весьма правильное решение, друзья
Когда нет много денег или президента РФС в кармане
Или чтоб 10 твоих игроков - в аренде играли
Как зенитовцы в Сочи, то личные связи могут очень помочь
Личные связи помогут со зрением,
Определят кому повезет, а кому невезение
Ну а если ты за Спартак, то будь спокоен:
Твоя игра - честная, твой клуб - достоин
Второго места РПЛ, ведь на первом ясно кто
Уже не горько и не коробит, просто всё равно