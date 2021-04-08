Зверски эффективный «Челси» одной ногой в полуфинале. «Синие» подтвердили статус фаворита в битве с «Порту»

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вчера, 11:57

Томас Тухель снова нацелен на успех в Лиге чемпионов.

«Порту» уже сотворил одну сенсацию в плей-офф, наступив на любимую мозоль «Ювентусу» и Криштиану Роналду, однако перед четвертьфинальным соперничеством с «Челси» эксперты в один голос уверяли: с «Челси» эти «драконьи» штучки не пройдут. И первый матч, состоявшийся в Севилье, подтверждает абсолютную правоту всех тех, кто ставил на «синих». Победа со счетом 2:0 в формально выездном матче (обе встречи между «Челси» и «Порту» пройдут в Севилье) — это серьезная заявка на выход в следующий раунд турнира.

«Челси» уже три матча обходится без пропущенных голов в плей-офф Лиги чемпионов

Английские клубы в 1/8 финала выиграли шесть матчей на троих, не пропустив ни одного мяча, но в первых четвертьфинальных встречах синхронность ушла: «Манчестер Сити» продолжил победную поступь, но пропустил на своем поле от Марко Ройса (а еще от Джуда Беллингхэма, но этот гол уникальные румынские рефери вычли из пассива «горожан»); «Ливерпуль» и вовсе проиграл, приняв в дар от «Реала» три пропущенных мяча.

И только «Челси» остается идеальным по всем пунктам. 1:0, 2:0, 2:0 — таковы результаты лондонцев в плей-офф Лиги чемпионов под руководством прошлогоднего финалиста турнира Томаса Тухеля. После двух сухих и уверенных побед над «Атлетико» экзамен «Челси» не выдержал «Порту», который уже использовал свою дикую карту, чтобы побить «Ювентус». В четвертьфинале «драконам» не дали дышать огнем, хотя португальцы вдвое превзошли «Челси» по количеству ударов.

Подопечные Сержиу Консейсау 12 раз стреляли в сторону ворот Эдуара Менди, 5 раз побеспокоили голкипера, мяч пролетал над «девяткой», был момент с добиванием после коварного удара с углового, Марега выскакивал на хорошую ударную позицию. Пожалуй, «Порту» доставил «синим» больше проблем, чем «Атлетико» за 180 минут, но и этого оказалось мало для забитого мяча.

Команда Томаса Тухеля не лучшим образом встречала атаки «Порту» с ходу, и это потенциальная уязвимость, которой постараются воспользоваться будущие соперники «синих», но против «драконов» хватило гибридной обороны. Самоотверженность Аспиликуэты, помноженная на царскую игру Кристенсена в воздухе, обеспечивала достойный уровень сопротивления без мяча, но куда важнее то, как «Челси» оборонялся с мячом, особенно при счете 1:0.

Эффективность «синих» в атаке впечатляет

Однако одной надежности в обороне недостаточно для побед, нужно еще и в атаке поймать свои шансы. «Челси» показал «Порту» мастер-класс по достижению максимума из минимума. И нет, Тимо Вернер снова не забил, хотя опасно пробивал головой. И Кай Хаверц не попал по пустым воротам после передачи Тимо Вернера. А вышедший на замену Кристиан Пулишич проверил на прочность перекладину ворот на «Рамон Санчес Писхуан».

Добавьте к этим ярким моментам два эпизода, завершившихся взятием ворот после точных действий рекордсмена Маунта и Чилуэлла, и сложится впечатление, что «Челси» пропустил «драконов» через кровавую баню, выйти из которой с двумя пропущенными мячами — большое счастье. А теперь цифра, которая вызывает дичайший резонанс с учетом вышесказанного: у «Челси» всего лишь 6 ударов по воротам Агустина Маркесина и только 3 попадания в створ. В два раза уступили «Порту» по этим показателям, при этом забили 2 мяча, а могли и 4:0 выиграть, если бы Пулишич пробил чуть ниже, а Хаверц с Вернером были настырнее и увереннее в себе.

Но даже без голов забуксовавших немецких талантов «Челси» показал зверскую эффективность — и в создании моментов, и в реализации. Конечно, трудно биться за результат с командой, которая каждый свой подход к твоим воротам делает по-настоящему угрожающим. Пусть даже этих подходы не так часты. Расслабился — получай. И никакого сострадания. Команда Томаса Тухеля учится быть по-футбольному безжалостной, а такие часто дотягиваются до кубков.

Дорога «Челси» в финал лежит через Испанию

На групповом этапе «Челси» встречался с «Севильей», которую обыграл на «Рамон Санчес Писхуан» со счетом 4:0 и «покером» Оливье Жиру. В 1/8 финала «синим» достался испанский клуб «Атлетико», и пусть эта дуэль прошла за пределами Испании (матчи состоялись в Бухаресте и Лондоне), зато следующая, с португальским клубом, полностью это компенсирует, ведь оба матча с «Порту» пройдут на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

А так как сетка плей-офф Лиги чемпионов уже «нарисована», можем предположить, что в полуфинале «Челси» сойдется с «Реалом», который тоже создал себе задел в два мяча в первом матче. Конечно, недальновидно будет хоронить «Ливерпуль» перед ответным матчем на «Энфилде», но пока все идет к полуфиналу «Реал» — «Челси». Так что у «синих» ни одна стадия в текущем розыгрыше не обходится без испанских соперников или Испании, как места проведения матчей.