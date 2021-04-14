ПСЖ проиграл, но ликует. Как парижане отомстили «Баварии»

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сегодня, 01:19

Нервно, суетливо, но ярко. ПСЖ дома проиграл «Баварии», однако гостевой победы хватило для выхода в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» разбирает игру.

Мбаппе-офсайд и Неймар-промах

Главными действующими лицами на поле в первом тайме были Мбаппе и Неймар. Под них, собственно, вся тактика парижан и была заточена. Она опиралась на счет первого матча, который позволял французской команде действовать на контратаках, от соперника. Знающие люди сказали бы, что это дикая затея, помня, насколько неудачно этот подход срабатывает регулярно, а особенно на примере того же ПСЖ , который упускал и более весомое преимущество, когда пытался удерживать результат. Да и в соперниках «Бавария». Но не та… Хотя к этому позже.

В результате тактику ПСЖ можно было бы назвать идеальной. Если бы не одно «но». Это отсутствие голов. Тот парадоксальный случай, когда тактически и по замыслу всё сделано идеально, но результата нет. Вот как тут охарактеризовать ситуацию? Не скажешь ведь, что Маурисио Почеттино ошибся, когда избрал такой подход. С ним в первом тайме ПСЖ уверенно мог забивать три-четыре мяча. Но их не было. И кто-то станет пенять на тренера.

Или на игроков. Потому что в ноги Мбаппе и Неймара была вложена задача разрывать пространство и реализовывать выходы к воротам. В итоге у француза масса офсайдов разной степени очевидности, а у бразильца – два попадания в Нойера в убойном положении и два попадания в каркас ворот. Но тактика реализована блестяще. Парадокс. А теперь перейдем на красную сторону противостояния.

Палка-копалка

В который раз стоит отметить важность Левандовски для нынешней «Баварии». С Робертом эта команда имеет в атаке копье, острейшее копье с пронзающим наконечником. Без поляка нападение «Баварии» напоминает палку-копалку. При должной старательности можно что-то наковырять, какую-то жертву найти, добыть какой-то результат, серьезно попотев. Но от этого не веет стремительностью и смертоносностью.

Большую часть матча, особенно в первом тайме, «Бавария» окучивала штрафную Наваса, орудуя своей палкой-копалкой, но боевого наконечника у нее не было. Зачастую атаки смазывались к флангам, а оттуда переходили в бессмысленные навесы. При ускорении Сане или Комана это приводило к кажущимся напрягающими прострелам. Но в штрафной парижан всё это превращалось в желеобразную массу, где Мюллеру и Чупо-Мотингу не давали развернуться.

С большим трудом, натужно мюнхенцы свой гол заковыряли – к тому моменту должны были получить четыре в свои ворота. И это при том, что у ПСЖ отсутствовал ключевой защитник Маркиньос. Как бы мы говорим о потерях «Баварии», и это значимо, но у парижан-то не было основного защитника, а по ходу встречи травму получил и другой центральный – Диалло, пришлось выходить Баккеру в самый напряженный момент. Но даже в таких обстоятельствах нехватка остроты у баварцев оказалась важнее, чем отсутствие оптимального сочетания в защите парижан.

Париж-мандраж

Но всё сказанное выше в основном имеет значение для первого тайма, когда, скажем так, команды использовали ту тактику, к которой готовились, на которую делали ставку. Когда еще не сказывался фактор усталости и того, что происходило на поле перед этим. Во втором тайме обстановка в своей основной конструкции не менялась, но приобретала дополнительные краски. В частности, ПСЖ стал гораздо меньше бегать в атаку и рисковать.

Тут либо «Бавария» в перерыве хорошо подстроилась и смогла сообразить, как связать Неймара с Мбаппе, либо ПСЖ начал волноваться, получив перед перерывом 0:1, и перестал допускать хоть какой-то риск. Те же Мбаппе и Неймар играли так глубоко, как ни при одном тренере раньше. Парижане явно делали ставку на гол в первом тайме. И это сняло бы всё напряжение, и всё для этого было в их руках. Но гола не случилось. Вместо этого пропустили.

Однако тактический замысел остался прежним. Только теперь не было в запасе возможности пропустить безболезненно еще один мяч. Каждый следующий гол «Баварии» был бы смертельным. Поэтому нарастало напряжение даже без того обилия голевых моментов, которым отличался первый тайм. Напряжение набирало обороты внутри, в глубине и грозило вырваться каким-то финальным всплеском. Он мог проявиться, когда тренеры по-разному решили встряхнуть команды на финал.

Забавное решение Флика бросить в бой Мартинеса вместо Чупо-Мотинга – под натиск и забросы. А Почеттино быстрого и много создавшего Ди Марию сменил на Кина. Эти перестановки повысили градус риска с обеих сторон и дали старт финальному отрезку матча, для которого первая часть второго тайма была только психологической подготовкой.

Началась игра нервов и проверка на крепость духа. В некоторых эпизодах казалось, что парижане дрогнут. Порой они просто спотыкались перед соперниками у своей штрафной, стараясь не ошибиться и допуская дрожь. Но главное, что появился пропавший после перерыва простор у Неймара с Мбаппе. Они опять напомнили, почему на них делалась ставка. Правда, всё с тем же успехом, заключавшемся в нереализованных моментах.

Для эксперимента даже интересно было бы посмотреть на альтернативную концовку, в которой «Бавария» забила бы второй. Сколько волос себе смог бы тогда выдрать Неймар, который чаще других ощупывал свою голову в этой встрече, сетуя на один упущенный момент за другим.