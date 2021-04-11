«Реал» в третий раз подряд обыграл «Барселону». Зидан перехитрил Кумана

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сегодня, 01:15

«Реал» обыграл «Барселону» и стал главным конкурентом «Атлетико» в чемпионской гонке. «Соккер.ру» — об очередном ярком противостоянии заклятых противников.

Диспозиция

Это было не просто очередное Эль Класико, не просто новая серия сражения между «Реалом» и «Барселоной». С учетом текущей турнирной ситуации, этот матч был игрой за инициативу в чемпионской борьбе с «Атлетико». Еще пару месяцев назад казалось, что чемпионство у «матрасников» в кармане, что они ловко воспользовались турбулентностью в жизни «Реала» и «Барселоны», чтобы оседлать волну и вырваться в лидеры Ла Лиги.

Но последние недели обострили чемпионскую гонку до предела. От гигантского отрыва «Атлетико» не осталось и следа, а в главных преследователях оказались старые знакомые – «Реал» и «Барселона», которые к очной встрече подошли с хорошими сериями. Да, каталонцы уже покинули Лигу чемпионов, но тем больше у них должно быть злости и азарта в Ла Лиге. И в ней у команды Рональда Кумана при всех претензиях к нему и к архитектуре игры все замечательно.

«Барселона» не проигрывала с декабря, беспроигрышная серия в чемпионате Испании составляла 19 матчей, включая в себя всего три ничьи. Поэтому к поединку с «Реалом» «Барселона» подошла на втором месте, в одном очке от «Атлетико» и в паре баллов впереди «Реала». Но и команда Зинедина Зидана накатила в шикарной форме, с серией побед, причем без вылета из Лиги чемпионов – на неделе «Реал» красиво разобрался с «Ливерпулем» (3:1).

Оставался вопрос: потратил ли весь запал он на этот матч или что-то сохранил на «Барселону»? Профессионализма Зидану и его ребятам хватило, чтобы не снизить эмоциональную планку настроя между двумя такими принципиально важными матчами. Ведь зачастую бывает, что внутренне, психологически команде тяжело одинаково качественно и собранно подойти к каждому поединку в суперсерии. Эти – справились. Хотя впереди еще игра в Ливерпуле.

Выиграл первый тайм – выиграл сражение

«Реал» смог одержать победу за счет грамотно проведенной «домашней работы». Он вышел с лучшим планом на игру, чем «Барселона», с лучшей схемой, с лучшей идеей. И именно в первом тайме в конце концов решилась судьба противостояния. Низкий блок «Реала» четко сдерживал неэффективное владение мячом «Барселоны», которая в итоге почти 69 процентов времени катала мяч с девятью точными передачами из десяти. Впечатляет, конечно, но выхлоп оказался нулевым.

Схема с тремя центральными защитниками и двумя летучими краями не работала и оказалась слишком легкой для «Реала», который вышел играть с проверенными сочетаниями и заготовками. Он использовал сдвоенные стремительные фланги: Менди и Винисиуса слева, Васкеса (а с конца первого тайма – Одриосола) и Вальверде справа. Сдвоенный вариант позволял им «кушать» Деста и Альбу соответственно. А в центре непоколебимый Каземиро с вечно молодыми и переживающими очередную юность Модричем и Кроосом создавали такой кулак, который легко перекусывал владение «Барселоны».

Поэтому не слишком осознавшие экспериментальный полет фантазии Кумана каталонцы раз за разом пропускали контратаки «Реала» в первом тайме и в итоге пропустили дважды к исходу получаса встречи. А открыл счет блестящим ударом пяткой Бензема, который слишком легко опередил Араухо перед вратарской, откликаясь на напрашивающийся прострел Васкеса. Через 14 минут Кроос мощным ударом со штрафного через рикошет от Деста забил второй мяч.

Этого перевеса оказалось достаточно для итоговой победы, хотя Куман спохватился, но слишком поздно. Возможно, голландскому тренеру следовало реагировать уже после двух пропущенных мячей, потому что неэффективность подхода ощущалась: к тому моменту у «Реала» было два удара и два гола, а у «Барселоны» ни одного удара в статистике.

После двух голов игра пошла более открытая и отчаянная, потому что каталонцы оказались на грани провала, но схему Куман поменял только после перерыва, когда вышел Гризманн вместо Деста. Первый тайм остался за «Реалом» по всем параметрам: тактически, по счету, по остроте в контратаках.

Разухабистая погоня

Второй тайм оказался куда более разнообразным с точки зрения событий и напряженности. Перестроившаяся на 4-3-3 «Барселона» наконец-то преобразовала свое владение мячом в остроту. И если к перерыву у нее было шесть ударов против восьми, то к финальному свистку – 18 ударов против 14. И эти удары уже были куда более опасными.

Попадания в каркас ворот, блестящие спасения, угроза гола практически ежеминутно. Все это было, особенно в концовке. Но гол получился только один. Заработал фланг Альбы, а выход Гризманна был оправдан. Первый выдал пас с фланга, второй элегантно мяч пропустил, а Мингеса забил. Это случилось на 60-й минуте, поэтому у «Барселоны» был час на спасение, а также психологический подъем и контроль мяча.

«Реал» при этом не отступал от своей контратакующей концепции, которая потенциально могла дать плоды и во втором тайме. Несколько очень хороших моментов у мадридцев было. Чего стоит попадание в штангу Винисиуса. Но надо заметить, что чем больше замен проводили команды, чем ближе был финальный свисток, тем мощнее наседала «Барселона».

Свежие игроки «Реала» не так эффективно вписывались как те, кто создал голевой задел. Поэтому в конце все давление шло в одну сторону. Но не дожали. Слишком местами все выглядело сумбурно и эмоционально. Зато динамично, страстно и азартно – можно было все ногти сгрызть, наблюдая за этой драмой. «Реал» победил, начав раньше играть в обдуманный футбол. «Барселона» занялась этим на тайм позже. И это определило результат.

Пенальти: был или не был?

И как же мог пройти Эль Класико без обсуждения пенальти. На этот раз пенальти, которого не случилось. На 83-й минуте встречи Брейтуэйт упал в штрафной Куртуа, когда его схватил за руку Менди. Судья не стал назначать пенальти, а Альбе и Куману, которые с этим решением спорили, впаял желтые карточки. И тут опять же возвращаемся к тому, как разные судьи в одних и тех же ситуациях по-разному трактуют эпизоды в штрафной. Даже с ВАР. Особенно с ВАР.

Касание формально было, и Брейтуэйт упал. Но очевидно при этом, что тут касание было не самым сильным, не самым акцентированным. Мог ли Брейтуэйт бежать дальше? Никто, кроме него, не знает. Но надо принимать решение. Мы видели много раз, когда за мимолетное прикосновение назначались пенальти. И не меньше раз мы видели, когда судьи этого не делали в похожих историях.

Так что тут ваша личная позиция будет скорее всего зависеть от командных пристрастий. Вот такую оказию позволяют нынешние правила. И если раньше можно было говорить о решении судьи, о его ошибке, то теперь при наличии ВАР мы можем говорить именно о трактовке правил, когда арбитры все видят в повторах и с прекрасных ракурсов. Что из этого хуже для репутации арбитров и жары в комментариях после матча? Наверное, второе. Потому что это не ситуативная ошибка, если она есть, а обдуманное решение. В этом парадокс того, что судейские скандалы в эпоху ВАР никуда не делись, а даже стали более горячими.

Цифровое измерение

Эта игра перевернула многое. Не только положение в таблице, где «Реал» прорвался разом с третьего места на первое. У него поровну с «Атлетико» очков, но преимущество по личным встречам. Хотя у «матрасников» есть матч в запасе на ответ. «Барселона» же оказалась третьей по чистым очкам. И теперь уже у «Реала» впечатляющая серия, а не у нее. Мадридцы не проигрывают 13 матчей подряд, сыграли только дважды вничью на этом отрезке.

Особо «Реал» должны радовать голевые подвиги Бензема, который забил в седьмом матче Ла Лиги подряд, причем дважды оформлял дубли в этой серии. После гола в ворота каталонцев он сравнялся по результативности с Суаресом и Морено. У них по 19 голов, все трое гонятся за Месси, который забил 23 мяча.

В нынешнем матче Лионель был самым заточенным на удар, самым нацеленным. Чего только стоит его закрутка в дальнюю штангу с острейшего угла со стандарта. Всего же Месси нанес семь ударов – это больше, чем кто-либо другой. Для сравнения, самыми бьющими у «Реала» стали Бензема и Кроос – по три попытки. Зато у каждого – по результативной.

Гол Крооса со штрафного вообще оказался историческим в каком-то смысле. Сложно поверить, но в Эль Класико прямым ударом со штрафного «Реал» не забивал аж с 2000 года – тогда это сделал легендарный мастер стандартов Роберто Карлос. И вот теперь Кроос обновил отсчет, пусть и с помощью рикошета. Исторической победа стала еще и потому, что она третья подряд для «Реала» в противостояниях с «Барселоной». Мадридцы с 1978 года трижды подряд каталонцев не обыгрывали. Уже 43 года.