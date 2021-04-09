«Арсенал» выронил победу. Это противостояние может стоить Артете карьеры

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сегодня, 01:43

«Арсенал» сыграл вничью со «Славией» на своем поле и приблизил нас к сенсации в Лиге Европы. «Соккер.ру» — об очередной неудаче «канониров».

Явная угроза

«Арсенал» снова не смог порадовать своих поклонников. Гул недовольства слышен из «канонирской» части Лондона всё отчетливее. Микель Артета пока держится на вершине волны, но качка становится всё более мощной. Кажется, что Лига Европы – его последний шанс удержаться на плаву и сохранить свое рабочее место.

Ведь в чемпионате Англии «Арсенал» занимает скромнейшее для такой команды десятое место, отставая от первой четверки аж на десять очков. И поскольку есть гораздо более перспективные претенденты на место в заветной зоне Лиги чемпионов, «Арсеналу» остается туда пробиваться через Лигу Европы. А для этого в ней нужно побеждать. Нельзя сказать, что среди оставшихся в турнире клубов есть какой-то явный фаворит.

Кто-то назовет «Манчестер Юнайтед», но команда Оле-Гуннара Сульшера сама способна ошибаться на ровном месте с легкостью. Хотя она после первой сессии четвертьфинальных матчей оказалась ближе остальных к полуфиналу. На выезде МЮ уверенно обыграл «Гранаду» со счетом 2:0. Но тут и со жребием повезло.

С другой стороны, язык не повернется сказать, что «Арсеналу» не повезло с соперником. Пражская «Славия» хоть и является регулярным участником еврокубков, но чаще всего мы ее слышим где-то на ранних стадиях, а потом она становится жертвой первого-второго серьезного соперника.

Тут же пражанам удалось доползти до четвертьфинала. Причем на предыдущих стадиях плей-офф «Славия» выбила британских соперников: «Лестер» и «Рейнджерс». Надо заметить, что и сценарий был схожим. В первой встрече фиксировалась ничья, а во второй «Славия» побеждала со счетом 2:0. Первая игра с «Арсеналом» тоже закончилась вничью… болельщики «канониров» напряглись.

Постепенное угнетение

Но больше поводов напрячься давала сама игра их любимой команды. Вернемся к тому негативу, который обрушился на Артету и команду. Он вполне закономерен. «Канониры» по сезону бредут очень нестабильно. В какой-то момент появился свет в конце тоннеля. Но после победы над «Тоттенхэмом» (2:1) около месяца назад всё словно оборвалось.

Было поражение от «Олимпиакоса» (0:1) дома в Лиге Европы, но за счет гостевого успеха «Арсенал» прошел дальше. Это был первый звонок. Потом «канониры» чуть не стукнулись о дно, когда проигрывали «Вест Хэму» со счетом 0:3, но умудрились выехать на ничью – 3:3. Дна все-таки достичь удалось уже в следующем поединке, когда даже кризисный и еле ковыляющий «Ливерпуль» смог на выезде разгромить «канониров» со счетом 3:0. Вот после этого на Артету и полилось из всех щелей и скважин.

Шоковая терапия

Тренер смекнул, что нужна какая-то встряска, а идти в отставку – слишком дорогая плата за такой эмоциональный прием. Поэтому на матч со «Славией» Артета сменил шестерых футболистов в стартовом составе по сравнению с игрой против «Ливерпуля». Самой заметной жертвой стал Обамеянг, который с грустью взирал на поле большую часть матча.

Сам Артета объяснил отсутствие Пьера-Эмерика в стартовом составе тем, что «нужно было выбрать оптимальный стартовый состав, чтобы начать игру наилучшим образом». Вряд ли в итоге своим выбором Артета остался доволен. В первом тайме «Арсенал» нанес всего четыре удара по воротам соперника, причем один в створ. У «Славии» было столько же. Всё веселье началось после перерыва. «Арсенал» вроде как прибавил, дважды мяч касался каркаса ворот гостей – после ударов Виллиана и Ляказетта.

Но нули на табло держались очень долго, и Артета психанул после 70-й минуты. За пять минут он провел четыре замены, фактически перечеркнув ставку на свой обновленный стартовый состав. Нужно заметить, что сыграли в итоге именно замены. Вышедший на поле Обамеянг сделал голевую передачу на появившегося вместе с ним Пепе.

Случилось это спустя восемь минут после их появления на поле. А поскольку шла концовка игры, все были уверены, что этот мяч можно охарактеризовать словом «дожали» и ждать слова «добили». Но «Арсенал» не был бы собой, не дай повода вылить новую порцию негатива. В компенсированное время «Славия» сравняла и увезла ничью из Лондона, которой невероятно довольна.

Цифры говорят

При этом нельзя сказать, что в итоге «Славия» сильно просела по статистике и выглядела каким-то явным соперником для уничтожения. Да, «Арсенал» владел мячом 55% времени, но это объяснимо его статусом и стремлением играть первым номером. При этом точность передач у «канониров» не была феноменальной: 80% против 76% у «Славии». Не самые выдающиеся значения.

А главное – по ударам наблюдается практически равенство. 11 попыток было у «Арсенала» и 10 – у «Славии». А в створ гости пробили четыре раза, тогда как хозяева лишь два. И свои угрозы пражане распределяли равномернее. У них многие отмечались ударами. Самым бьющим оказался Провод с двумя попытками. У «Арсенала» многое замыкалось на Ляказетте, который нанес четыре удара. Остальные – не больше одного.

Что же думает обо всем этом Артета, для которого противостояние со «Славией» может быть ключевым в карьерном плане?