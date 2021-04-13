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«Интер» с большой долей вероятности сохранит в составе Лукаку и Лаутаро

13 апреля 2021, 15:32

«Интер» не намерен продавать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса в летнее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.

«Нерадзурри» получат около 100 миллионов евро в июне, если завоюют титул чемпиона Серии А. Также они получат выплаты за матчи Лиги чемпионов. Это означает, что у них будет достаточно средств, чтобы потратить их на новых игроков.

Таким образом, клуб сможет сохранить ведущих футболистов.

После 30-го тура Серии А «Интер» лидирует в таблице с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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Ozabot
Ozabot
13 апреля в 23:00
Убойный дуэт просто. Закошмарили всех: один силой и скоростью давит как танк, а второй может из ниоткуда выскочить как черт из табакерки. Спасли на пару карьеру Конте и весь клуб, который даже зарплаты сейчас не может выплатить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:52
Особенно Лукаку игрок номер один в Интере.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 апреля в 16:00
А что есть какие-то варианты?
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 15:45
Несомненно это будет усилением, сохранение ведущих игроков. Того же Ромелу можно будет продать в конце следующего сезона, если Лаутаро заявит о себе в полный голос, правда надо смотреть сколько у Лукаку лет по контракту. А полученные деньги потратить с умом на усиление.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 15:36
Это будет сильный ход...
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