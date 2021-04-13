«Интер» с большой долей вероятности сохранит в составе Лукаку и Лаутаро

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13 апреля 2021, 15:32

«Интер» не намерен продавать и в летнее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.

«Нерадзурри» получат около 100 миллионов евро в июне, если завоюют титул чемпиона Серии А. Также они получат выплаты за матчи Лиги чемпионов. Это означает, что у них будет достаточно средств, чтобы потратить их на новых игроков.

Таким образом, клуб сможет сохранить ведущих футболистов.

После 30-го тура Серии А «Интер» лидирует в таблице с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя.