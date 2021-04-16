Через год «Краснодар» должен лидировать в РПЛ. Но пока беспощадно проигрывают «Зениту»

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вчера, 22:20

Между середняком сезона и чемпионом футбольная пропасть.

Субботний матч «Краснодара» и «Зенита» мог стать центральным в сезоне. «Быки» должны были мечтать о том, что почти сумел «Спартак» — навязать борьбу. Но «горожане» вернутся к вершине лишь при грамотной работе всех в клубе, от менеджеров и тренеров до скаутов и футболистов.

А чтобы понять, насколько различаются в футбольном плане без пяти минут трехкратный чемпион и не реализовавший пока свой потенциал претендент, сравним показатели команд. Сколько нужно отыграть «Краснодару» в будущем сезоне? Посмотрим на все фазы игры – с мячом и без него.

20 пунктов разницы

Чтобы не выбиваться из контекста, важно добавлять показатели прошлых лет после 25 туров для «горожан», когда это необходимо. В прошлом от будущих чемпионов отставали на этой отсечке сезона на 14 очков, а завершили предыдущий турнир, проиграв «Зениту» целых двадцать пунктов. Два сезона подряд ситуация для «горожан» плачевная. Можно выйти в Лигу чемпионов, пока была третья путевка, но не быть претендентом на корону. Лишь раз был сезон, когда «Краснодар» отстал от чемпиона всего на шесть пунктов – речь о весне с победой Сёмина. Но чаще разрыв больше, «горожанам» пора реже раздавать очки в РПЛ .

11 поражений против 3

Показательная разница. «Зенит» проигрывал только «Динамо» в гостях и дважды «Рубину» — неудобным для себя соперникам. А вот «Краснодар» уступал всем подряд. Например, «Локомотиву» и «Уралу». Также влетали «Динамо» и «Спартаку» по два раза. Теряли три очка в Санкт-Петербурге – уступили показательно, 3:1. «Ахмат» и «Химки» забирали максимум очков в день встреч с «быками». Отмечаем, что 9 из 11 поражений «Краснодара» были гостевыми, но влет 0:5 от «Ахмата» случился дома. А затем гостевое поражение в первом матче с новым тренером от «Арсенала» стало приземлением «горожан» на личное футбольное дно. Факты указывают на отсутствие воли к победам.

36 пропущенных мячей

Больше «Краснодара» пропустили только четыре клуба, что идут на вылет. Меньше «Зенита» не пропускал никто. Не сказать, что для Кержакова или Лунева это особенный сезон – в отдельных матчах даже Гильерме, хотя вылетел из состава сборной, действует надежнее. Не сказать также, что Ловрен или Ракицкий попрощались со своими ошибками, ведь помним результат в Лиге чемпионов. Но все вместе чемпионы Семака показывают игру первым номером, что исключает чужие продуктивные контратаки. «Зенит» пропустил всего один резкий выпад, а «Краснодар» — худший по этому показателю в РПЛ , прозевали 4 контратаки. Мартынович с нестабильными напарниками не радует, было невероятно много ляпов. И не только при ответных выпадах соперника. При позиционных атаках соперника больше пропустили только три клуба – «Тамбов», «Уфа» и «Арсенал». Со стандартами похожая история. «Зенит» держится при них лучше всех, а «быки» на 12-м месте.

На 200 кроссов меньше

Казалось бы, мелочь – какие-то навесы. Зачем они нужны и почему важны? А вот тут любопытно. РПЛ – лига закрытых середняков и аутсайдеров. Впрочем, даже «Локомотив» может легко сыграть от обороны ради результата. Поэтому «Краснодару» и «Зениту», как командам первого номера с исполнительским мастерством – в лидерах по владению и точности передач, важно находить работающие схемы взятия чужих ворот. Редуты соперников петербуржцы ломают не всегда, но упрямо и умело. У них 600 навесов, первое место в РПЛ . А теперь сравните с «Краснодаром» — скромное 12-е место, и отставание от лидера колоссальное – 400 попыток, в полтора раза меньше. Если Ганчаренко не научит свою новую команду использовать альтернативные подходы, то быть беде. Сразу 31 из 41 мяча «Краснодар» забил банально с игры. У южан 0 реализованных контратак, всего 5 мячей со стандартов, не считая 5 ударов с пенальти. «Краснодар» — прямолинейный, от чего и страдает.

16-е место по отборам

«Краснодар» играет в футбол сам с собой. Такого бесконтактного фаворита еще поискать. Причем они именно фавориты, все ключевые атакующие цифры об этом говорят. Да и класс футболистов присутствует, Классон, Берг, Вильена, Кабелла или Сафонов – хорошие игроки. Команда может играть хорошо, ведь по высокому прессингу «Краснодар» опережает «Зенит». Но есть загвоздки. По количеству успешных отборов «быки» на последнем месте в РПЛ , а чемпион на третьем. Семак не позволяет своим подопечным играть безвольно и мягко, хотя они и контролируют мяч в большинстве случаев. Учтите, что по владению сами «быки» с отрывом на первом месте, то есть высокий прессинг вроде как есть. Перехваты видим стабильно. Но на деле он не эффективный, соперники сами отдают мяч. Есть только возня у чужих ворот, а если пропускают соперника на свою половину поля – беда висит над головой Сафонова. В неумении отбирать мяч и отражается безвольность коллектива? Возможно, ведь 11 поражений – прискорбный результат. Впрочем, прошлогодняя десятка ничьих не сильно лучше. В прошлом «Краснодрар» потерял шанс на погоню за «Зенитом», раздав очки «Крыльям Советов», «Тамбову» и «Оренбургу», клубам уровня ФНЛ .

Реализация — 1 удар из 10

Важно понимать футбольные числа. Вроде бы у «Зенита» 56 голов, из которых 15 забили в трех матчах, а еще 5 – в ворота «Сочи». Но у «Краснодара» ведь всего 41 мяч, и тоже есть перекосы на разовые погромы. 7 мячей забили «Химкам», 5 – «Ротору», 4 – «Тамбову». Добавим погром «Локомотива» 5:0, что выбивается из общей линии поведения «Краснодара» против привычных конкурентов, и останется всего 20 голов в 21-м туре. Мягко говоря, ужасная результативность для команды, которая декларирует атакующий футбол. Ганчаренко, хотя его сложно назвать тактически открытым наставником, уже использовал эту формулировку, что нравится владельцу клуба. Но команда обманывает Галицкого. Это «Аталанта» играет в атакующей манере – с десятком различных вариантов взятия чужих ворот. Это «Бавария» проходит катком по соперникам в Бундеслиге. А когда у «Краснодара» 21 неважный матч в атаке и 4 разгрома, что забрали на себя половину мячей, то это не атакующий футбол, а его имитация. И причину знаем – плохая реализация моментов.