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«Реал» впервые после ухода Роналду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

15 апреля 2021, 09:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов.

Любопытно, что мадридцы вышли в полуфинал турнира впервые после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.

«Ювентус» же ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера португальца.

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Все комментарии
League1
League1
16 апреля в 19:05
Тут только Ювентус виноват полностью. Если просто даже посмотреть на их тренеров, которые без конца меняют друг друга и чем дальше, тем они хуже, то уже за сердце можно схватиться. А состав... С такими трансферами, а тем более с такими никчёмными тренерами, даже Роналду не сможет вынести на себе Ювентус. У Реала всё намного лучше: Есть Зидан, который знает, чего хочет, игроки, которые понимают его с полуслова, и состав, который уже прошёл вместе с Зиданом огонь и вводу. У Реала есть старая закалённая гвардия, которой не хватает Роналду, но за счёт опыта и тренерской мысли Зидана у них наконец получается нивелировать отсутствие Роналду..
RR117
RR117
15 апреля в 20:49
Новость из разряда:

Неймар после ухода из Барселоны играл в финале ЛЧ, а Месси не может туда попасть после ухода Бразильца.

Барселона, после ухода Месси больше не сможет выиграть ЛЧ? Конечно сможет, как и Реал после Роналду.

П.С.
А вот выиграть 3 ЛЧ подряд, это большой вопрос.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Медив (раскрыть)
15 апреля в 16:48
Реал громили все, кому угодно после ухода роналду
Gelious
Gelious ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
15 апреля в 16:36
Вам не кажется, что и состав у Ювентуса был чуточку иным? Сам факт ужасает, что до последнего матча Роналду забил все мячи Ювентуса в плей-офф ЛЧ
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
15 апреля в 16:09
Впервые был разгромлен после ухода Роналду... Это более вероятно
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ eleven LC (раскрыть)
15 апреля в 14:41
Здорово будет ))
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
15 апреля в 14:40
Реал впервые празднует победу в ЛЧ ,без Роналду ))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:40
Ждём королевский клуб в финале.
berda2003
berda2003
15 апреля в 12:53
пошло на улучшение, дальше наладится ещё лучше...
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 12:51
Таким макаром могут и в финал через Челси проползти. Будет 4-й финал для африканца.
Mangur
Mangur
15 апреля в 12:24
Да вы что. Вот жто сенсация.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 апреля в 11:59
Поход за титулом.
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 11:53
БУДЕМ ВЕРИТЬ В ФАРТ ЗИ)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 11:34
Ставлю в полуфинале на Челси, хотя большинство скорее всего отдадут пальму первенства Реалу.
eleven LC
eleven LC
15 апреля в 11:29
Надеюсь здесь же появится новость
" Реал впервые после ухода Роналду выиграл Лигу Чемпионов!
shur
shur ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
15 апреля в 11:11
...угадай с трёх раз, для чьих умов эта скромная заметка?!
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 10:59
Рон по телевизору может порадоваться за Реал ))
Legend 6
Legend 6
15 апреля в 10:58
Зато Турин с Роналдо скоро будет выходить в Лигу Европы😁
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
15 апреля в 10:50
Да сколько можно таких новостей. После Челси выйдет новость «реал впервые пробился в финал лч, после ухода Роналду». Потом «реал впервые выиграл лч после ухода Роналду»
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Elliada (раскрыть)
15 апреля в 10:45
Так и есть: до прихода Роналду Ювентус дважды за 3 года играл в финале ЛЧ, после прихода Роналду Ювентус вылетает от европейских середняков.
112910415
112910415
15 апреля в 10:41
просчитался великий
Dima salev
Dima salev
15 апреля в 10:38
Такой Ливерпуль и Спартак может пройти!
Elliada
Elliada
15 апреля в 10:34
Да не может этого быть!!!! Как так ?? Неужели, чтобы выйти в полуфинал ЛЧ нужен хороший тренер и сплоченная командная игра, а не Роналду? Может и Ювентусу нужно его сплавить и тогда появится результат
Agamaga........
Agamaga........
15 апреля в 10:09
Нарцисс и сам туда не выходил с Ювентусом.
No problems
No problems
15 апреля в 10:09, ред.
Мадриду надо плавно обновлять весь центр,и самое трудное будет найти замену Луките.
Ну и вечного Каримку надо по тихому на лавку сажать,нужен наконечник- убийца. Серега Рамос и Марс уже дедули. Свежая кровь будет как нельзя кстати прямо сейчас, Мадрид стареет.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 10:06
Роналду нервно курит в сторонке
Илья85
Илья85
15 апреля в 10:01
По ходу и в финале сыграет .
drug01
drug01
15 апреля в 09:59
Желание победить есть
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