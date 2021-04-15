«Реал» впервые после ухода Роналду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов.
Любопытно, что мадридцы вышли в полуфинал турнира впервые после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.
«Ювентус» же ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера португальца.
«Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов.
Любопытно, что мадридцы вышли в полуфинал турнира впервые после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.
«Ювентус» же ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера португальца.
Неймар после ухода из Барселоны играл в финале ЛЧ, а Месси не может туда попасть после ухода Бразильца.
Барселона, после ухода Месси больше не сможет выиграть ЛЧ? Конечно сможет, как и Реал после Роналду.
П.С.
А вот выиграть 3 ЛЧ подряд, это большой вопрос.
Неймар после ухода из Барселоны играл в финале ЛЧ, а Месси не может туда попасть после ухода Бразильца.
Барселона, после ухода Месси больше не сможет выиграть ЛЧ? Конечно сможет, как и Реал после Роналду.
П.С.
А вот выиграть 3 ЛЧ подряд, это большой вопрос.
" Реал впервые после ухода Роналду выиграл Лигу Чемпионов!
" Реал впервые после ухода Роналду выиграл Лигу Чемпионов!
Ну и вечного Каримку надо по тихому на лавку сажать,нужен наконечник- убийца. Серега Рамос и Марс уже дедули. Свежая кровь будет как нельзя кстати прямо сейчас, Мадрид стареет.
Ну и вечного Каримку надо по тихому на лавку сажать,нужен наконечник- убийца. Серега Рамос и Марс уже дедули. Свежая кровь будет как нельзя кстати прямо сейчас, Мадрид стареет.