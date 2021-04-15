Голевая серия «Боруссии» Д составляет уже 40 матчей подряд

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15 апреля 2021, 10:12

«Боруссия» Д проиграла «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что «шмели» забивают уже 40 матчей подряд во всех турнирах. В следующем поединке немецкая команда сыграет против «Вердера» в рамках 29-го тура Бундеслиги.