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Голевая серия «Боруссии» Д составляет уже 40 матчей подряд

15 апреля 2021, 10:12
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Боруссия» Д проиграла «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что «шмели» забивают уже 40 матчей подряд во всех турнирах. В следующем поединке немецкая команда сыграет против «Вердера» в рамках 29-го тура Бундеслиги.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:47
Если бы 40 матчей не проигрывали было бы интереснее.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 11:51
Толку то от этого ноль.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 10:52
Вот только Холанд в нужный момент подвел команду
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 10:48
Но когда-нибудь она кончится.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 10:44
Надо решать проблемы с обороной.
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 10:41
С Вердером продолжат серию
beefs
beefs
15 апреля в 10:16
и это не рекорд...
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