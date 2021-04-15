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«Манчестер Сити» – единственная команда без поражений в этой Лиге чемпионов

15 апреля 2021, 08:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что «горожане» – единственный клуб в текущем сезоне данного турнира, который еще не проиграл ни одной игры.

У английской команды 9 побед и 1 ничья. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:3.

В полуфинале «Ман Сити» сыграет против ПСЖ.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
15 апреля в 14:53
Вперёд ПаСсатиЖи!
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 14:51
Скорее всего в финале Париж встретится с Мадридом ,но хотелось бы обыграть в финале именно Пепа)))!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:46
Думаю в финале будут Реал с МС если жребий не подведёт.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 12:49
Гвардиола развалил команду !
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 11:11
ОСТУПЯТСЯ НА ФИНИШЕ))))))))))))
sihafazatron
sihafazatron
15 апреля в 10:49
статистика впечатляет, но пока против топ команд не играли в этой лч, посмотрим как с псж сложится противостояние
Agamaga........
Agamaga........
15 апреля в 10:14
Скорее всего английский клуб выиграть ЛЧ - МС или Челси.
Но пожелаю Гвардиоле выиграть. Он заслужил, его команды всегда играют в мощный, атакующий футбол!
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 10:05
МС возьмет ЛЧ.
swed27
swed27
15 апреля в 09:12
В Париже поражение будет
beefs
beefs
15 апреля в 08:48
Статистика победителя ЛЧ...
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 08:47
Все когда-нибудь проигрывают.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 08:46
Бавария тоже 2 года шла без поражений в ЛЧ, парижане нанесли им первое
Elliada
Elliada
15 апреля в 08:42
Сити может победить в ЛЧ.

Проблема в графике игр. Сначала игра с Челси (полуфинал кубка Англии), потом Тоттенхэм (финал кубка Английской лиги) и, наконец, полуфинал с ПСЖ
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 08:41
Шансы проиграть ещё есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 08:30
Сити сильны в этом сезоне...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 апреля в 08:30
В полуфинале проиграют.
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