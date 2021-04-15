«Манчестер Сити» – единственная команда без поражений в этой Лиге чемпионов

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15 апреля 2021, 08:25

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что «горожане» – единственный клуб в текущем сезоне данного турнира, который еще не проиграл ни одной игры.

У английской команды 9 побед и 1 ничья. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:3.