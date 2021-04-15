«Манчестер Сити» – единственная команда без поражений в этой Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Любопытно, что «горожане» – единственный клуб в текущем сезоне данного турнира, который еще не проиграл ни одной игры.
У английской команды 9 побед и 1 ничья. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:3.
В полуфинале «Ман Сити» сыграет против ПСЖ.
Но пожелаю Гвардиоле выиграть. Он заслужил, его команды всегда играют в мощный, атакующий футбол!
Но пожелаю Гвардиоле выиграть. Он заслужил, его команды всегда играют в мощный, атакующий футбол!
Проблема в графике игр. Сначала игра с Челси (полуфинал кубка Англии), потом Тоттенхэм (финал кубка Английской лиги) и, наконец, полуфинал с ПСЖ
Проблема в графике игр. Сначала игра с Челси (полуфинал кубка Англии), потом Тоттенхэм (финал кубка Английской лиги) и, наконец, полуфинал с ПСЖ