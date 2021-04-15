5 пенальти в одном матче и Виллаш-Боаш в роли самого эффективного тренера. 7 неожиданных фактов из истории РПЛ

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вчера, 20:30

Совсем нескучная статистика!

Современный футбол окружен цифрами, от них никуда не деться. Сегодня «Соккер.ру» ныряет в цифровое измерение, чтобы поведать несколько любопытных и не вполне очевидных фактов о чемпионате России.

1. Андре Виллаш-Боаш — самый эффективный тренер по набранным очкам в РПЛ

2.14 балла в среднем за игру набирал «Зенит» в 69 матчах под руководством португальского специалиста. Андре собирал очки в чемпионате России эффективнее, чем Лучано Спаллетти (2.09) и Олег Романцев (2.06). Большая неудача для «сине-бело-голубых», что под руководством Виллаш-Боаша они выиграли только один чемпионский титул.

Нынешний тренер «Зенита» Сергей Семак в исторической таблице тренерской эффективности занимает пятое место с показателем 1.95 очков за игру. Он уступает трем вышеперечисленным специалистам и экс-тренеру «Спартака» Массимо Каррере (2.00). Впрочем, если взять цифры только за время работы в «Зените», то тут Семак опережает всех с показателем 2.21 балла за игру.

2. Только три клуба принимали участие во всех 29 сезонах чемпионата России

Только «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» не покидали высший дивизион после образования чемпионата России в 1992 году, прямо сейчас на счету московских клубов по 888 матчей в элитной лиге. «Динамо» вылетало в ФНЛ пять лет назад. Чемпионат 2016/17 — единственный розыгрыш Премьер-Лиги, прошедший без «бело-голубых». «Ростов» отсутствовал в двух разных сезонах, «Крылья Советов» и «Зенит» — в трех. Петербуржцы заняли 16-е место в первом розыгрыше чемпионата России, после чего провели три сезона старом Пердиве.

3. Лишь дважды в РПЛ побеждала команда, уступающая в три мяча по ходу матча

Суперкамбэки удались «Локомотиву» и ЦСКА , в обоих случаях московские клубы в пух и прах проигрывали первые таймы выездных матчей со счетом 0:3. «Армейцы» в 2015 году после перерыва забили 6 голов в ворота «Мордовии» и выиграли 6:4, а «железнодорожники» совершили чудо за 10 лет до этого.

Нельзя пройти мимо того факта, что игру с «Амкаром» судил нынешний сотрудник «Локомотива» Станислав Сухина, назначивший в начале второго тайма два пенальти в ворота пермяков и показавший две желтых карточки за две минуты игроку «Амкара» Сергею Волкову. А еще в первом тайме в ворота «Локомотива» забил (и тоже с пенальти!) нынешний генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко.

4. Рекордное количество пенальти в одном матче чемпионата России назначил Валентин Иванов

В недавнем пенальти-триллере «Тамбов» — ЦСКА Виталий Мешков указывал на пресловутую «точку» в штрафной 4 раза, но в истории чемпионатов России был матч с пятью пенальти. 29 мая 1999 года Валентин Иванов назначил полдесятка одиннадцатиметровых в матче «Ротор» — «Черноморец».

4 пенальти пробили уже к 33-й минуте, причем Альберт Догузов из «Черноморца» обе попытки реализовал, а Олег Веретенников дважды проиграл дуэль Ивану Левенцу. Впрочем, «Черноморец» не только не удержал преимущество в два мяча, но и проиграл с разгромным счетом 5:2. Точку, естественно, с пенальти поставил волгоградский полузащитник Максим Тищенко, который исполнил третий пенальти «Ротора» после двух промахов Веретенникова.

5. «Крылья Советов» вылетели из РПЛ в сезоне, по ходу которого лидировали

Пусть лидировали только после первого тура, но статистический прецедент создали. И произошло это не далее, как в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги. Волжане оказались единственной командой, добившейся победы в первом туре с перевесом более, чем в один мяч — 2:0 над ЦСКА . Таким образом, «Крылышки» заняли первое место дополнительному показателю «разница забитых и пропущенных мячей». А в итоговой версии турнирной таблицы самарский клуб занял 15-ю строчку и простился с РПЛ .

6. Геннадий Нижегородов — самый незабивной футболист в истории РПЛ

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес провел 96 матчей в чемпионате России, в которых так и не сумел забить. Впрочем, травмированного эквадорца нагоняют Михаил Меркулов из «Урала» и динамовец Заурбек Плиев, у которых по 95 матчей без голов в РПЛ . Но всем еще очень далеко до рекордсмена — Геннадия Нижегородова. Этот защитник провел в чемпионате России 200 матчей за нижегородский «Локомотив», московский «Локомотив» и «Шинник», но путь к чужим воротам так и не нашел. Однако рекорд.

7. Александр Прудников сыграл за 10 клубов в Премьер-Лиге. Кочевник №1