«Реал» никогда не побеждал «Челси» в официальных матчах

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15 апреля 2021, 07:50

«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира, где мадридскому клубу будет противостоять «Челси»,