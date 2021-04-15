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«Реал» никогда не побеждал «Челси» в официальных матчах

15 апреля 2021, 07:50

«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира, где мадридскому клубу будет противостоять «Челси»,

«Синие» статистически являются худшим соперником для «Реала». «Королевский клуб» ни выиграл ни одного из трёх официальных матчей с «Челси» (1 ничья, 2 поражения). Стоит отметить, что команды впервые встретятся в рамках Лиги чемпионов. До этого клубы играли между собой в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.

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Все комментарии
Маха
Маха
17 апреля в 12:50
Для меня Реал очень удобный соперник. У них форма не на высоте. Игры с Ливером ничего не значат. Ливер выдохся поэтому такой результат. 100% Челси выйдет в финал!
Маха
Маха ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 апреля в 12:47
Надо смотреть матчи потом говорить
goalaktika
goalaktika
15 апреля в 18:22
О как! Реалу нужно исправить эту ситуацию
Медив
Медив
15 апреля в 16:12
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 апреля в 14:51, ред.
    Реал на сегодня гораздо сильнее Челси да и попали они в полуфинал чудом, Порту не хватило времени победить челси в два мяча.
    ДСА
    ДСА
    15 апреля в 12:47
    Выходит фаворит - Челси.
    RaulReal
    RaulReal
    15 апреля в 11:39
    Нам не обязательно победа, хотя мы и не против, нулевая ничья в Ди Стефано и результативная на Стэнфорд Бридж , а потом маленькая такая победа в Стамбуле, пох'й против кого, и все, мы скромные болельщики Реала нам много не надо всего победа в ЛЧ и ЛЛ)))
    aventure61
    aventure61
    15 апреля в 11:31
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      15 апреля в 11:19
      Зидан такое любит. Надеюсь у всех фаворитом будет Челси.
      hazardfan
      hazardfan
      15 апреля в 10:46
      Шансы равны в этой паре. Но верю в проход Челси. Cmon, Blues!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Ми Ша (раскрыть)
      15 апреля в 10:11
      Замечательная статистика без побед над Челси?)
      Илья85
      Илья85
      15 апреля в 10:03
      Шансов реала у реала по больше на этот раз .
      Vladimir808
      Vladimir808
      15 апреля в 09:46
      Зидан может изменить эту статистику.
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      15 апреля в 09:36
      Зидан сможет ,я верю )!
      karnager
      karnager
      15 апреля в 09:01, ред.
      Тухель возьмёт эту ЛЧ, как в своё время ДиМатео. Скриньте, пупсики
      Mason Mount
      Mason Mount
      15 апреля в 08:44
      Может лучше не выйти на поле.
      Ми Ша
      Ми Ша
      15 апреля в 08:39
      Пришло время прервать эту замечательную традицию).
      Василий 50
      Василий 50
      15 апреля в 08:29
      Сейчас обязаны побеждать.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 апреля в 08:16
      По новой жеребьёвку нужно провести...
      112910415
      112910415
      15 апреля в 08:14
      слишком мало встречались ...
      такую статистику не долго поправить
      NOVA
      NOVA
      15 апреля в 08:07
      ну вот и шанс переписать историю противостояний с челси!!!
      Ironigor
      Ironigor
      15 апреля в 07:57
      Это , - Всего лишь статистика !!!
      ОПС
      ОПС
      15 апреля в 07:57
      Посмотрим, какой результат в этот раз будет.
      Elliada
      Elliada
      15 апреля в 07:55
      Все бывает впервые
      VAN ARM
      VAN ARM
      15 апреля в 07:53
      надо уже начинать))))))
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