«Реал» никогда не побеждал «Челси» в официальных матчах

«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира, где мадридскому клубу будет противостоять «Челси»,
«Синие» статистически являются худшим соперником для «Реала». «Королевский клуб» ни выиграл ни одного из трёх официальных матчей с «Челси» (1 ничья, 2 поражения). Стоит отметить, что команды впервые встретятся в рамках Лиги чемпионов. До этого клубы играли между собой в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.
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