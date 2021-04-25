«Аталанта» – «Болонья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья», который состоится 25 апреля 2021 года.
«Аталанта»
Коллектив Гасперини проводит отличный сезон и показывает достойные результаты в чемпионате. Сейчас коллектив борется с «Ювентусом» и «Миланом» за вторую позицию и многие эксперты считают команда фаворитом в этом финальном противостоянии. В матче с «Болоньей» у «Аталанты» будет хорошая возможность набрать еще три очка в копилку турнирной таблицы.
22 апреля «Аталанта» разошлась миром с «Ромой» (1:1), а 18 числа в сложном и напряженном матче обыграла «Ювентус» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А
«Болонья»
«Болонья» выступает со средними результатами и находится в середине турнирной таблицы чемпионата. Команда выполнила все свои задачи на этот сезон и теперь просто доигрывает чемпионат. Команда много пропускает, но и забивает ничуть не меньше (44:48). Матч с «Аталантой» может показать команде ее сильные и слабые стороны, над которыми коллектив продолжить работать.
21 апреля «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а 18 числа команда крупно обыграла «Специю» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.304
- Ничья – 6.07
- Победит «Болонья» – 9.9
Статистика
- «Аталанта» проиграла всего один матч из последних 10 в чемпионате, а «Болонья» уступила четыре поединка
- «Аталанта» набрала 15 очков в пяти последних матчах чемпионата на своем поле
- «Болонья» не может набрать очки на поле «Аталанты» уже шесть матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на «Аталанту» с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. «Болонья» не имеет дополнительной мотивации на этот поединок, а «Аталанта» не оставляет надежд завоевать серебряные медали чемпионата. Команда из Бергамо вероятнее всего, одержит уверенную победу.