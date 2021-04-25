«Аталанта» – «Болонья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Аталанта»

Коллектив Гасперини проводит отличный сезон и показывает достойные результаты в чемпионате. Сейчас коллектив борется с «Ювентусом» и «Миланом» за вторую позицию и многие эксперты считают команда фаворитом в этом финальном противостоянии. В матче с «Болоньей» у «Аталанты» будет хорошая возможность набрать еще три очка в копилку турнирной таблицы.

22 апреля «Аталанта» разошлась миром с «Ромой» (1:1), а 18 числа в сложном и напряженном матче обыграла «Ювентус» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А

«Болонья»

«Болонья» выступает со средними результатами и находится в середине турнирной таблицы чемпионата. Команда выполнила все свои задачи на этот сезон и теперь просто доигрывает чемпионат. Команда много пропускает, но и забивает ничуть не меньше (44:48). Матч с «Аталантой» может показать команде ее сильные и слабые стороны, над которыми коллектив продолжить работать.

21 апреля «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а 18 числа команда крупно обыграла «Специю» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.304

Ничья – 6.07

Победит «Болонья» – 9.9

Статистика

«Аталанта» проиграла всего один матч из последних 10 в чемпионате, а «Болонья» уступила четыре поединка

«Аталанта» набрала 15 очков в пяти последних матчах чемпионата на своем поле

«Болонья» не может набрать очки на поле «Аталанты» уже шесть матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Аталанту» с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. «Болонья» не имеет дополнительной мотивации на этот поединок, а «Аталанта» не оставляет надежд завоевать серебряные медали чемпионата. Команда из Бергамо вероятнее всего, одержит уверенную победу.