«Манчестер Юнайтед» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома», который состоится 29 апреля 2021 года.
«Манчестер Юнайтед»
Команда Сульшера находится в хорошей форме и практически гарантировала себе второе место в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» преодолел много препятствий на пути в полуфинал Лиги Европы и теперь на матч с «Ромой» команда выйдет максимально настроенная и мотивированная. Английский клуб является фаворитом в этой паре, и на поле будет доказывать свое превосходство.
25 апреля «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Лидсом» (0:0), а 18 числа команда уверенно обыграла «Бернли» (3:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Англии.
«Рома»
Римский клуб имеет большие проблемы в чемпионате и в первую четверку Серии А команда уже войти не сможет. Лига Европы, кроме трофея и престижа, дает путевку в Лигу Чемпионов, на что рассчитывают римляне. Противостояние с «Манчестер Юнайтед» будет одно из самых важных в сезоне для команды Пауло Фонсеки.
25 апреля «Рома» проиграла на выезде «Кальяри» (2:3), а 22 числа разошлась миром с «Аталантой» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Италии
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.578
- Ничья – 4.36
- Победит «Рома» – 5.95
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» проиграл всего одну игру из последних десяти матчей во всех турнирах
- «Рома» не может выиграть четыре матча подряд
- «Манчестер Юнайтед» победил в четырех матчах из семи против «Ромы»
- Четыре матча из пяти последних между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Английский клуб находится в хорошей форме, и на своем стадионе команда будет выглядеть предпочтительнее и мощнее своего итальянского соперника.