«Манчестер Юнайтед» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома», который состоится 29 апреля 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Сульшера находится в хорошей форме и практически гарантировала себе второе место в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» преодолел много препятствий на пути в полуфинал Лиги Европы и теперь на матч с «Ромой» команда выйдет максимально настроенная и мотивированная. Английский клуб является фаворитом в этой паре, и на поле будет доказывать свое превосходство.

25 апреля «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с «Лидсом» (0:0), а 18 числа команда уверенно обыграла «Бернли» (3:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Англии.

«Рома»

Римский клуб имеет большие проблемы в чемпионате и в первую четверку Серии А команда уже войти не сможет. Лига Европы, кроме трофея и престижа, дает путевку в Лигу Чемпионов, на что рассчитывают римляне. Противостояние с «Манчестер Юнайтед» будет одно из самых важных в сезоне для команды Пауло Фонсеки.

25 апреля «Рома» проиграла на выезде «Кальяри» (2:3), а 22 числа разошлась миром с «Аталантой» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Италии

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.578

Ничья – 4.36

Победит «Рома» – 5.95

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего одну игру из последних десяти матчей во всех турнирах

«Рома» не может выиграть четыре матча подряд

«Манчестер Юнайтед» победил в четырех матчах из семи против «Ромы»

Четыре матча из пяти последних между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Английский клуб находится в хорошей форме, и на своем стадионе команда будет выглядеть предпочтительнее и мощнее своего итальянского соперника.