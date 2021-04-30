Подарки для Бензема: Салах, Мбаппе и Стерлинг в трансферном списке «Реала»

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вчера, 21:35

Вектор Переса очевиден – ищут крылья для нового трио в атаке.

Босс «Реала» – фанат Винисиуса

Возможно, останется лишь одно место в тройке, если Перес настроит на своем отношении к Винисиусу. Бывают матчи, в которых даже Бензема просит не пасовать на бразильца. Скандальный эпизод случился в игре против «Боруссии» М, и хотя этого соперника прошли, против «Челси» в Мадриде у команды был один точный удар за матч, а Винисиус провел не поле больше часа.

Зидан вынужден играть по схеме «3-5-2», чтобы получить баланс за счет активных и опытных латералей, тройки в центре и класса Бензема, но результат не все радует. Особенно если у соперника есть Канте, что душил атаки «Реала» в зародыше. У Винисиуса есть крутые матчи, забил два мяча «Ливерпулю», но класса ему явно не хватает. Поэтому суммарно взял лишь 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах Ла Лиги. Скромно для игрока «Реала».

Бензема – ключевой игрок клуба

Карим раздраженно отреагировал на вопрос о приезде Холанда, поскольку последние годы выкладывается на поле на 100 %, забил 21 мяч в Примере и 6 в ЛЧ . К нему уже нет вопросов, что были в сезонах, когда француз мог позволить себе расслабиться, ведь работу вместо него выполняли Роналду и Бэйл. Сейчас от пасов и ударов Карима зависит результат. Далеко ходить не нужно, единственный гол «Челси» — его заслуга.

Но бородатому форварду нужна поддержка, а ее нет. Например, по ударам Бензема второй в Ла Лиге – 3.7 выстрела за игру в среднем, но по качеству моментов ситуация хуже, отставание от Месси выше, хотя по количеству голов разница на пять. Бензема и так выжал больше мячей, чем ему создали моментов, но немолодой форвард не может постоянно действовать без активной поддержки. Промахи у Карима строго в выигранных матчах Ла Лиги, делает, что может.

Стерлинг и Салах – опции из АПЛ

С Салахом все понятно, «Ливерпулю» нужны деньги, Мохамеду – новый вызов. Но подписание Стерлинга дешевле. Фоден растет, Марез прибавляет, многие хавбеки – Бернарду Силва или Де Брюйне, умеют играть в тройке атаки. В свое время отпустили Сане, а сейчас могут расстаться со Стерлингом. Рахим становится запасным, что ему не по душе.

Британец давно подумывал сменить Манчестер на Мадрид, а Перес отлично помнит, как за «Реал» на фланге атаки бегал англичанин Лори Каниннгем – в 66 матчах забил 22 мяча, и не откажется от еще одного элегантного, техничного и энергичного флангового форварда. После Лори, что как-то заслужил овацию «Камп Ноу», были Макманаман, Бекхэм и Бэйл. Британцы на фланге – нередкие гости в «Реале».

Пора прощаться с Азаром и Бэйлом

Чтобы подписывать вингеров, надо сначала расстаться с теми, кто есть. Азар – слишком дорогое удовольствие для скамейки, а тут еще и Бэйла отправят обратно в Мадрид, «Тоттенхэм» точно не выкупит контракт валлийца. Пересу надо показать умение выгодно продавать футболистов, в которых сомневаются. Но можно пристроить Азара в аренду, чтобы не платить запасному игроку огромную зарплату.

Бельгиец в теории может остаться и даже заиграть, если неприятные болячки уйдут, но даже переход на схему с тремя центральными – намек, что Зидан не доверяет Азару, хотя Эден и вышел против бывшего клуба на замену. Ни Асенсио, ни Родриго, ни Иско не делают атаку «Реала» молниеносной и невероятной, так что список тех, с кем могут расстаться, довольно широкий. Но Азар на самой вершине, как и Бэйл. С ними пора прощаться, тем более, контракт Гарета до лета 2022-го.

Мбаппе – новичок мечты Зидана

Хватит ли денег? Или мотивации у самого Мбаппе. Впереди Евро-2020, где Франция в числе фаворитов. Килиан может не выйти в финал ЛЧ с ПСЖ , но если Неймар выпросит у шейхов Месси, то француз может остаться еще на сезон. Или «Реал» банально не соберет средства для рекордной сделки. Пересу явно некомфортно, что не он поставил мировой трансферный рекорд, а какие-то шейхи, подписав Неймара.

Но и отдавать полцарства за Мбаппе – опрометчивый шаг. Особенно без 350 млн евро от создания Суперлиги. Планы сорваны, но глобальные, а локальный переход Килиана в «Реал» как был реальной опцией, так и остается. Француз может уехать, если «Мадрид» снова будет в финале ЛЧ , а вот ПСЖ проиграть «Манчестер Сити» по сумме двух матчей. Зидан не обязательно теперь уступит место Раулю у руля, так что личные связи у Мбаппе в «Реале» по-прежнему есть.

Трио должно круто сочетаться

Удивительно, что «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов и претендует на чемпионство в Испании, если учесть показатели других игроков атаки (кроме Бензема). Второй снайпер сезона в Ла Лиге после Карима – опорник Каземиро. Разумеется, «Реалу» срочно нужны результативные форварды, причем не факт, что нужно дерзить с подписанием Кейна или Холанда, чтобы Бензема чувствовал себя некомфортно.

Пару лет назад Перес взъелся на Карима за промахи, но сейчас все иначе, пускай и завязано на фигуре Зидана – близкого для французского игрока человека, брата по духу. А вот братья по духу на поле форварду пригодятся. И Стерлинг, и Салах, и Мбаппе похожи на игроков, что могут усилить и без того не слабый «Реал». Учтите появление Алабы, что в теории может играть в тройке с Рамосом и Вараном – хватит даже одного форварда.

Все основные кандидаты, в отличие от Азара, могут играть оттянутого форварда – Салах таков из-за схемы с Фирмино и Жотой, что делятся пространством в штрафной площади, Стерлига «ложную девятку» подучил играть Гвардиола, а Мбаппе – человек плавающей позиции. У него нет опыта игры с Бензема из-за конфликта Дешама и форварда в сборной, но такая связка смотрится грозно – опыт и талант в одном флаконе.

Перес привычно задумал крутые трансферы, и разговоры о Стерлинге, и мечты о Мбаппе кажутся мыслями в правильном, трофейном направлении. Очевидно, что вечно Каземиро, Кроос и Модрич тянут не будут, нужно добавить голов и темпа. Бензема играет за двоих, но раньше вторым был Роналду, а он – команда в команде. Такие люди нужны, и Салах с Мбаппе подходят под описание, а Стерлинг – хороший запасной вариант.

Рахиму всего 26 лет, это не ставка на ветерана, а выбор человека, что привык подстраиваться под тактические эксперименты, в отличие от Азара, что сам выбирал стиль в «Челси», независимо от схем тренеров. «Реал» Зидана до недавнего времени был тактически весьма консервативным, поэтому без новичков его не перестроить.