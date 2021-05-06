Лэмпард может стать тренером «Тоттенхэма».

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вчера, 18:27

Моуриньо ушел, а нужно искать новые варианты. Я тут подумал, кто мог бы возглавить «Тоттенхэм», и у меня возникла идея что Лэмпрад мог бы стать хорошей кандидатурой.

Лэмпард может стать предателем, как и Моуриньо?

Когда «особенный» возглавил «Тоттенхэм» он сразу стал предателем для «Челси». Ведь, когда тренировал «синих» Моуриньо обещал не возглавлять «Тоттенхэм» потому что уважает фанатов «Челси» и клуб. Скажем Жозе возглавил «Манчестер Юнайтед», это тоже своего рода было предательством, поскольку МЮ и «Челси» стали принципиальными соперниками, и вели борьбу за титул, а после бились в финале ЛЧ . В начале нулевых появилась еще одно противостояние Моуриньо против Фергюсона. Но Моуриньо это Моуриньо, он простой наемник и все, он пляшет с тем кто его завет, недавно возглавил «Рому», а до этого в Италии возглавлял «Интер» и клялся им верности.

А если смотреть со стороны Лэмпрада, кто то скажет он может стать еще одним предателем, но почему так? Фрэнк почти всю карьеру отыграл в Лондоне, выступая в составе «Вест Хэма» являясь их воспитанником, и "Челси, где стал легендой. Скажем кто-то советует Скотта Паркера, потому что он выступал в составе «шпор», но он также играл за пять лондонских клубов, и опыта имеет меньше, хоть в отличи от Фрэнка, поднял «Фулхэм» из чемпионшипа в первом же сезоне вернув их в элиту. Плюс вы не забывайте, что его дядя Харри Реднапп также тренировал «Тоттенхэм», и добивался положительных результатов, правда у него был большой опыт на тот момент, а в первые сезоны образования АПЛ «синих» тренировал легенда «Тоттенхэма» Гленн Ходдл, выполняя роль играющего тренера, сумев закрепить «синих» в элите, и вывел команду в первый финал КА более чем за 20 лет, с теми возможностями, которыми располагали тогда те. А есть еще один легендарный футболист Джимми Гривз, который поиграл за два клуба. Так что я не вижу никакого предательства. А куда еще Фрэнку идти, в чемпионшип возвращаться или ждать вызова в сборную, на случай или Саутгейт провалиться или переходить в «Селтик», и устроить там в Шотландии битву с Джеррардом и его «Рейнджерс»?

Молодой и перспективный.

Когда скажем «особенный» возглавил «Тоттенхэм» я сказал примерно такие слова. - «Сегодня Моуриньо не тот, что был раньше, он застрял в прошлом, постоянно ворчит, брюзящий тренер 50-ти лет, который всегда жалуется, и причины всегда находит, его тактика старомодна, а идеи затупились, как лезвия у старой бритвы. „Тоттенхэму“ все же нужен молодой энергичный специалист, человек с новыми идеями, каким был Почеттино, и команда была молодой дерзкой и классной, сравнима со своим тренером, они были полны энтузиазма и желания побеждать.

Лэмпард позиционируется с хорошей стороны, молодой перспективный английский тренер, может работать в разных условиях, и у него многое, что получается, не жалуется, что у него кого-то нет, строит из того что есть. Как показал его небольшой опыт, есть перспективы к хорошей карьере тренера, и есть идеи, чтобы строить хороший коллектив, который способен добиваться определенных высот. „Тоттенхэм“ идеально подходит, чтобы получить еще один шанс, проявить себя, получить новый вызов, расти как тренеру, потому что „шпоры“ тоже стараются расти. Правда последние два сезона они застряли, но может потому что совершили ошибку выбрав опыт назначив Моуриньо, нежели перспективу, пригасив молодого тренера для строительства команды на будущее. Хотя не знаю, что сегодня нужно „Тоттенхэму“ нужно опыт здесь и сейчас, трофей, о котором мечтает Кейн или строительство на перспективу, скажем Почеттино строил, а что выиграл за пять лет, ничего. Например Опыт Моуриньо позволил сходу выйти в финал кубка лиги, но и Лэмпард сходу с „Челси“ вообще практически без опыта, чего у него там было 9 месяцев с „Дерби“, и то доходил до финала КА, правда проиграл, хотя Почеттино проиграл также свой первый финал, но проигрыш это тоже опыт, пускай и отрицательный, но можно сделать какие-то выводы.

Правда какой вектор выберет Даниэл Леви с одной стороны нужен опытный специалист, для борьбы за трофеи, хотя на днях ходили слухи, что ищу молодого специалиста и Фрэнк Лэмпард подходит по всем параметрам.

Имеет опыт работы, а также с Топ клубом.

Карьера Лэмпарда началась в чемпионшипе, когда он возглавил „Дерби Каунти“, где сходу сумел поставить им игру, и имел отличные шансы пробиться в АПЛ , но не все заканчивается Хэппи Эндом, уступил в финале плей-офф. Да, он их быстро покинул, потому что представилась возможность по работать ни где-нибудь, а в самой АПЛ , и возглавить свою бывшую команду, где он стал легендой. „Синие“ ТОП клуб, а значит у него есть опыт работы с большим клубом, и футболистами другого уровня, а значит этот опыт может помочь ему если он возглавит „Тоттенхэм“, который тоже присоединился к данной категории клубов, теперь у нас 6 ТОП клубов.

Но Опыт Опытом. В первом сезоне клуб хорошо выступал, не сказать, что получился какой-то головокружительный успех, но то что под его началом клуб сумел финишировать третьим, и дойти с ходу до финала КА стоит напомнить. Правда во втором сезоне получилась не все так как планировалось, его по итогу уволили, но он оставил перспективный состав, да и толком ему не дали шанса, но „Челси“ есть „Челси“, бизнес и ничего личного. Хотя по началу его клуб, даже выдал серию отличных матчей, когда на старте этого сезона заскочил снова в тройку сильнейших, вслед за „Ливерпулем“ и Тоттенхэмом», правда потом у него получился конфуз, как и у лидеров на страте, наверно не смог найти общего языка с новичками клуба, потому что без них, он отлично справлялся, хотя наверно тут сказался все же малый опыт работы с амбициозными футболистами. Хотя скажем Жозе не нашел общего языка с Делли Алли и тот постоянно скамейку полировал, как получиться у Фрэнка?

Плюс Лэмпард ставит наверно больше атакующую игру, это то что подходит клубу, чем скажем Моуриньо, который постоянно действовал только от обороны, что приводило игроков иногда в ярость, что постоянно одно и тоже, отрабатывать всем в обороне, хотя учитывая решето в обороне «шпор» в общем, Жозе где-то был прав, но нужно иногда вылезать из скорлупы в которую «Тоттенхэм» окончательно загнал португалец. Хотя на старте сезона его метод подходил, но игроки противились его тактики, которую почему то многие называют старомодной, то есть если играть от обороны это 20 век, сейчас только атака, но чтобы так играть нужна хорошая оборона, и опорная зона, которой у шпор нету. Скажем «Тоттенхэм» при Моуриньо действовал и в атаке, владел мячом, но прилетало много в ворота. А сможет ли Лэмпард решить эту проблему. наладить оборону, наладить связи между линиями. С «Челси» более или менее наладил оборону, сменив вратаря. С атакой у них все более или менее прилично, правда замен Кейну и Сону практически нет, хотя можно из того, что есть в принципе лепить, перестраивать, Моуриньо без Кейна сразу сел в лужу, а Почеттино справлялся с давлением.

Может обходиться без дорогих трансферов.

Когда Фрэнк возглавил свой бывший клуб, они получили трансферный бан, и делать покупки не могли, без них он провел отличную кампанию сумев сходу попасть в четверку сильнейших. Следовательно в «Тоттенхэме» он не будет делать больших заявлений, что ему нужны дорогие покупки, сможет поработать с тем составом, что есть, тем более «шпоры» не слишком готовы тратить, может даже из академии кого подтянет, молодых возьмет, как у него получилось с «Челси». Плюс у «шпор» хороший состав, клуб способен бороться за еврокубки, и за ТОП 4.

Но клубу необходимо освежать состав, перестраиваться, а ты поди у Леви выпроси денег на новых игроков. «Особенный» не смог достучаться. Моуриньо почему еще сел в лужу, потому что не получил больше возможностей с трансферами, приобрести тех или иных игроков, которые отвечают его требованиям и убрать ненужных ему, заменив их. Правда не сказать, что никого не купили при Моуриньо тоже нельзя, да пару игроков пришло Регилон, Хебьерг, вернули Бэйла, но это наверно те на кого просто хватило денег, а валлиец пришел через аренду, и вы понимаете это не те усиления, хотя Моуриньо о части виноват сам раз дал добро, взяв скажем Бэйла. Но тут наверно сказалась следующее, когда брал Бэйла то Моуриньо думал, что придет бывший игрок, и с опытом побед, как скажем во второй заход в «Челси» вернулся Дрогба, лидер раздевалки, в МЮ у него был Ибрагимович, но Гарэт оказался не тем, на кого можно положиться, потому что он лишь усугубил дело.

Лэмпард может обойтись без трансферов, без дорогих, но обновлять линии надо, может поискать кого в чемпионшипе, может в других чемпионатах. Какие могут быть идеи тут, ведь нужны качественные и точечные трансферы на определенные позиции. Ведь когда Фрэнк получил возможность покупать, то с новичками у него как раз не зашло, но одно дело может в «Челси» брали без него, мы просто усиливаем состав, а ты их как-нибудь расположи, да и вообще на Лэмпрада, как на тренера в «Челси» вряд ли рассчитывали, просто эксперимент ради эксперимента, потому что сейчас модно назначать своих бывших, и кто бы согласился пойти в «Челси» без трансферного окна. И потом даст ли Леви Лэмпраду время на раскачку, и если не сразу все пойдет, не уволит ли его, скажем «Синие» его быстро и решительно убрали, не смотря на статус легенды, а тут запросто увольняли и Почеттино и даже Моуриньо, за провалы, при чем они были минимальные, а если вспомнить самодурство владельца, то и Реднаппа убирали просто так. Ведь Даниэл Леви видит что «шпоры» должны быть уже в четверке, ну или хотя бы в еврокубках. Хотя наверно условная ЛЕ это пройденный этап, и так с момента прихода самого владельца клуб играл постоянно в ЛЕ , но правда ничего не добился, а сейчас почувствовав вкус к ЛЧ хочется еще, а Лэмпард сможет ли это дать, то что требуют, в «Челси» смог за один сезон 3 место, но «пенсионеры» его бывший клуб, и он там старался, да и состав у синих был более сплоченным, а тут половина уже хочет уйти.

Оставить Мэйсона на еще один сезон.