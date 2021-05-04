«Рома» объявила об уходе Фонсеки по окончании сезона

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что главный тренер команды Паулу Фонсека покинет клуб по окончании сезона, как это и ожидалось.
L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021
Ранее представители тренера уведомили клубы РПЛ о том, что ему не очень интересна работа в России. Сообщалось, что португальцем интересовались «Спартак» и «Зенит».
А, перепутал малехо, там же Фалькао был (мимо Спартака)...
А, перепутал малехо, там же Фалькао был (мимо Спартака)...