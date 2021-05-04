«Рома» объявила об уходе Фонсеки по окончании сезона

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04 мая 2021, 13:45

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что главный тренер команды покинет клуб по окончании сезона, как это и ожидалось.

L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021