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«Рома» объявила об уходе Фонсеки по окончании сезона

04 мая 2021, 13:45

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что главный тренер команды Паулу Фонсека покинет клуб по окончании сезона, как это и ожидалось.

Ранее представители тренера уведомили клубы РПЛ о том, что ему не очень интересна работа в России. Сообщалось, что португальцем интересовались «Спартак» и «Зенит».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 17:17
Звезды подсказывают, что путь лежит в московский Спартак...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 14:54
Результаты слабые,надо менять тренера!
Alhunah
Alhunah
04 мая в 14:20
ну а чо у него есть опыт проигрывать англичанам с разгромным счетом, надо брать
particular
particular
04 мая в 14:07
Развод и девичья фамилия в Риме неизбежно приведёт к сватовству Фонсеки где-нибудь ещё... В очередь за ним, пожалуй, не станут выстраиваться...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 мая в 14:04
Фонсека мимо Спартака
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 13:53
Опять народные мимо Фонсеки ;) Вычёркиваем из списка.
А, перепутал малехо, там же Фалькао был (мимо Спартака)...
Ironigor
Ironigor
04 мая в 13:47
Фонсека сделал свое дело, Фонсека может уходить !!!
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