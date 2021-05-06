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Азар: «Прошу прощения за моё поведение после матча с „Челси“»

06 мая 2021, 23:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридского клуба. Он смеялся после вылета команды из ЛЧ от «Челси».

Я прошу прощения. Я прочитал множество негативных комментариев. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала».

Я всегда мечтал играть за «Реал». Я перебрался сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Примеру! Hala Madrid!

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Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Ironigor (раскрыть)
07 мая в 12:22
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    07 мая в 12:20
    Мозгов нет, считай калека! Если бы не прочитал о себе, то так бы и не понял, что в такие моменты нельзя смеяться ?
    Команда огорчена, а ему ..... А ему не 16 лет уже давно.
    Elliada
    Elliada
    07 мая в 08:05, ред.
    Трус. На попятную пошел
    112910415
    112910415
    07 мая в 06:13
    кто ж теперь поверит ..
    Баобаб
    Баобаб
    07 мая в 05:45
    Поздно, батенька. Поиграл чуток за Реал, пора и меру знать.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 мая в 05:04
    А что, он должен был плакать что ли!!! Правильно, если не пустил истерику, как ПСЖ!!!
    А вот Реалу, конкретно нужно усилиться и обновиться! Пусть Реал продаст летом тех, кто желает уйти. К примеру, Варана, вместо которого можно будет подписать Пау Торреса из Вильярреала, Жаль Кунде из Севильи тоже (если не ошибаюсь) играет в центрального защитника. Пусть продадут Иско, Мариано Диаса(всё равно ему шансов не дают нормальных), Себальоса, Марсело, Одриосолу и т.д. А Модрич и Кроос наверное уйдут через сезон или два.
    И пусть подпишут: Мбаппе, Холланда, Камавингу (или Канте попробовать взять), Алабу(летом должен прийти бесплатно), Можно постараться вернуть Хакими (а то, Карвахаль очень много стал ломаться), и пусть продлят контракты с Начо и Васкесом обязательно...
    Василий 50
    Василий 50
    07 мая в 01:20
    Это происходит повсеместно.
    Просто на Азара обратили внимание.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    07 мая в 00:58, ред.
    Мисссия выполнена пора домой!!!)))
    Ironigor
    Ironigor
    06 мая в 23:57
    Ну что тут скажешь, жизнь прекрасна и ужасна !!!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    06 мая в 23:44
    Мы болельщики Барсы благодарны тебе Азар,за твою преданность родному клубу Челси,ты правильно радовался победе.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    06 мая в 23:13
    Азар вообще очень смешливый человек, он постоянно шутит, смеется ну прям реально всегда
    протон1
    протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    06 мая в 23:10
    ну после игры он смеялся общаясь с игроками челси. а там болельщики реала это увидели и подумали что он сливал игру
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 мая в 23:06
    А по какому поводу смех то был???
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