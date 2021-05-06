Азар: «Прошу прощения за моё поведение после матча с „Челси“»

Форвард «Реала» извинился перед болельщиками мадридского клуба. Он смеялся после вылета команды из ЛЧ от «Челси».

Я прошу прощения. Я прочитал множество негативных комментариев. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала».

Я всегда мечтал играть за «Реал». Я перебрался сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Примеру! Hala Madrid!