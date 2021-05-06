Азар: «Прошу прощения за моё поведение после матча с „Челси“»

Форвард «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридского клуба. Он смеялся после вылета команды из ЛЧ от «Челси».
Я прошу прощения. Я прочитал множество негативных комментариев. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала».
Я всегда мечтал играть за «Реал». Я перебрался сюда, чтобы побеждать.
Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Примеру! Hala Madrid!
Команда огорчена, а ему ..... А ему не 16 лет уже давно.
Команда огорчена, а ему ..... А ему не 16 лет уже давно.
А вот Реалу, конкретно нужно усилиться и обновиться! Пусть Реал продаст летом тех, кто желает уйти. К примеру, Варана, вместо которого можно будет подписать Пау Торреса из Вильярреала, Жаль Кунде из Севильи тоже (если не ошибаюсь) играет в центрального защитника. Пусть продадут Иско, Мариано Диаса(всё равно ему шансов не дают нормальных), Себальоса, Марсело, Одриосолу и т.д. А Модрич и Кроос наверное уйдут через сезон или два.
И пусть подпишут: Мбаппе, Холланда, Камавингу (или Канте попробовать взять), Алабу(летом должен прийти бесплатно), Можно постараться вернуть Хакими (а то, Карвахаль очень много стал ломаться), и пусть продлят контракты с Начо и Васкесом обязательно...
А вот Реалу, конкретно нужно усилиться и обновиться! Пусть Реал продаст летом тех, кто желает уйти. К примеру, Варана, вместо которого можно будет подписать Пау Торреса из Вильярреала, Жаль Кунде из Севильи тоже (если не ошибаюсь) играет в центрального защитника. Пусть продадут Иско, Мариано Диаса(всё равно ему шансов не дают нормальных), Себальоса, Марсело, Одриосолу и т.д. А Модрич и Кроос наверное уйдут через сезон или два.
И пусть подпишут: Мбаппе, Холланда, Камавингу (или Канте попробовать взять), Алабу(летом должен прийти бесплатно), Можно постараться вернуть Хакими (а то, Карвахаль очень много стал ломаться), и пусть продлят контракты с Начо и Васкесом обязательно...
Просто на Азара обратили внимание.
Просто на Азара обратили внимание.