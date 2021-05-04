Игроков «Барселоны» могут наказать за обед в доме у Месси

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04 мая 2021, 08:49

Форвард «Барселоны» организовал вчера у себя дома обед для всех футболистов первой команды «сине-гранатовых».

Аргентинец хотел отпраздновать победу над «Валенсией» (3:2) и поднять боевой дух партнёров по команде перед важной игрой с «Атлетико», которая состоится 8 мая.

Многие игроки пришли с женами. Таким образом, в доме у Месси собралось более 30 человек. Представители «Барселоны» не предупредили руководство Примеры о таком мероприятии, поэтому лига намерена начать расследование, поскольку данная встреча нарушает антиковидные протоколы.