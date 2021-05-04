Игроков «Барселоны» могут наказать за обед в доме у Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси организовал вчера у себя дома обед для всех футболистов первой команды «сине-гранатовых».
Аргентинец хотел отпраздновать победу над «Валенсией» (3:2) и поднять боевой дух партнёров по команде перед важной игрой с «Атлетико», которая состоится 8 мая.
Многие игроки пришли с женами. Таким образом, в доме у Месси собралось более 30 человек. Представители «Барселоны» не предупредили руководство Примеры о таком мероприятии, поэтому лига намерена начать расследование, поскольку данная встреча нарушает антиковидные протоколы.
Чхающих не было и всё окей, главное чтобы сопли не прилетели в глаза и пятак...
Всем здоровья!
Чхающих не было и всё окей, главное чтобы сопли не прилетели в глаза и пятак...
Всем здоровья!
Выражая уваженье
И спросить: уходит или нет?
Все знакомые сходились,
Все подарки приносили,
Но узнал о всëм мадридский свет.
Месси был хозяин дома,
Его слава всем знакома, -
Барселоны давний капитан.
Руки мыл биглюконатом
Всем, кто с ним садился рядом,
Только Куману не было места там.
Судьи рассудили: "Ясно.
Всем кто к ужину причастны.
До конца сезона светит бан.
Все довольные остались,
Снова к Месси все подались,
Ну а Куман прямо в Амстердам...
Выражая уваженье
И спросить: уходит или нет?
Все знакомые сходились,
Все подарки приносили,
Но узнал о всëм мадридский свет.
Месси был хозяин дома,
Его слава всем знакома, -
Барселоны давний капитан.
Руки мыл биглюконатом
Всем, кто с ним садился рядом,
Только Куману не было места там.
Судьи рассудили: "Ясно.
Всем кто к ужину причастны.
До конца сезона светит бан.
Все довольные остались,
Снова к Месси все подались,
Ну а Куман прямо в Амстердам...
https://youtu.be/HLkvn9I-jjA
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"Протоколы сионских мудрецов". Похоже отсюда "ноги растут".
_________________________________
"Протоколы сионских мудрецов". Похоже отсюда "ноги растут".