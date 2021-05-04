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Игроков «Барселоны» могут наказать за обед в доме у Месси

04 мая 2021, 08:49

Форвард «Барселоны» Лионель Месси организовал вчера у себя дома обед для всех футболистов первой команды «сине-гранатовых».

Аргентинец хотел отпраздновать победу над «Валенсией» (3:2) и поднять боевой дух партнёров по команде перед важной игрой с «Атлетико», которая состоится 8 мая.

Многие игроки пришли с женами. Таким образом, в доме у Месси собралось более 30 человек. Представители «Барселоны» не предупредили руководство Примеры о таком мероприятии, поэтому лига намерена начать расследование, поскольку данная встреча нарушает антиковидные протоколы.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ 112910415 (раскрыть)
05 мая в 08:53
ага, тайное собрание сепаров!
Agamaga........
Agamaga........
04 мая в 20:25
Испанский стыд!
112910415
112910415
04 мая в 17:50
по некоторым данным, собравшиеся подозреваются в заговоре против центральной власти ... )
valt134
valt134
04 мая в 16:10
Там Дурогоны похлеще наших.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
04 мая в 13:42
Да потому что всем по барабану ваш барановирус.Да и что за дичь?Играть и ежедневно тренироваться они вместе могут,а пожрать нет!!!Ну абсурд ведь!!!
Zenit_84
Zenit_84
04 мая в 12:52
Месси - душа Барсы
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 12:45
Дык они поди каждый день делают тесты на ковидос...

Чхающих не было и всё окей, главное чтобы сопли не прилетели в глаза и пятак...

Всем здоровья!
Blaugrana97
Blaugrana97
04 мая в 12:45
Сатанисты достали со своим фейковым видом 1984. Нюрнберг ждёт вас!
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:14
Пожрать спокойно не дадут...Технарь им!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 мая в 12:03
И это еще не считая десятка бомжей, которым благотворитель Месси потом спихнул объедки...
Legend 6
Legend 6 ответ dzvinka (раскрыть)
04 мая в 11:11
Накажут опять Реал.
5amqvcphb36f
5amqvcphb36f
04 мая в 10:53
Раз пришли на угощенье,
Выражая уваженье
И спросить: уходит или нет?
Все знакомые сходились,
Все подарки приносили,
Но узнал о всëм мадридский свет.

Месси был хозяин дома,
Его слава всем знакома, -
Барселоны давний капитан.
Руки мыл биглюконатом
Всем, кто с ним садился рядом,
Только Куману не было места там.

Судьи рассудили: "Ясно.
Всем кто к ужину причастны.
До конца сезона светит бан.
Все довольные остались,
Снова к Месси все подались,
Ну а Куман прямо в Амстердам...
Сп62
Сп62 ответ Мessi 10 (раскрыть)
04 мая в 10:51
Нельзя. Иначе чиновники потеряют власть, а значит перестанут их бояться.
dzvinka
dzvinka
04 мая в 10:33
первый раз слышу, чтобы в Европе начинали расследование против религиозного лидера, тренера, и распорядителя клуба в одном лице.
zooveterinar
zooveterinar
04 мая в 10:31
Ну собрались мужики ,на обед и что? Они же не групповуху устроили!!! Вот факинговые испашки , в свое время ацтеков с инками уничтожили, теперь добрались до аргентинца!!! Голы же забивает?!!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 10:31
А зачинщика взять и прямо на поле розгами 100ударов ,при людно !!! Чтоб не повадно было всем ,особенно иноплонетянам !!!☝😜
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 112910415 (раскрыть)
04 мая в 10:21
и на разных улицах
Мessi 10
Мessi 10
04 мая в 10:17
Что за бред? Перед каждым матчем 22 футболиста, не считая судей и обслуживающий персонал стоят в подтрибунном помещении друг с другом в ожидании выхода на поле и никто про это не говорит. А здесь пришли семьями, которые точно не болеют ковидом.
lobsterdam
lobsterdam
04 мая в 10:13
в гости сходить - разрешение спрашивать? И будут проводить расследование? Вот уж где концлагерь! Хотя Месси в Барсе банкует без спросу: что хочу, то ворочу!
abramjan
abramjan
04 мая в 09:54
Впаять техническое поражение балеринам)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
04 мая в 09:45
В какой стране?
Elliada
Elliada
04 мая в 09:42
Что за бред? Тысячи людей на стадионах без масок сидят и ничего
Dauletbek
Dauletbek
04 мая в 09:42
Может он так прощается со всеми
AmIIIeR89
AmIIIeR89
04 мая в 09:42
Бл ну что за бред. Они игроки одной команды. Если им на поле можно вместе находится, то почему, за пределами поля в замкнутом пространстве нельзя
Futurista
Futurista
04 мая в 09:41
Месси...

Futurista
Futurista
04 мая в 09:32
Месси накрыл стол и надел на всех респираторы...кушайте гости дорогие)...
Знатог
Знатог
04 мая в 09:24
понятно, несанкционированная акция протеста!
mortid
mortid
04 мая в 09:23
антиковидные протоколы
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"Протоколы сионских мудрецов". Похоже отсюда "ноги растут".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 09:15
Потом Меська их накажет!
амурец
амурец
04 мая в 09:06
что такое? обожрали Месси?
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