Ди Канио: «Я не буду извиняться перед Моуриньо»

Бывший нападающий «Лацио», «Ювентуса» и «Милана» разговаривал со своим другом, который болеет за «Рому», по телефону, критикуя назначение в римский клуб, однако запись разговора попала в Сеть и была опубликована на YouTube. Ди Канио назвал португальского специалиста «худшим из худших», а также заявил, что Моуриньо играет в антифутбол. Однако Паоло не собирается извиняться за свои резкие высказывания.

Во-первых, мне не нужно ни перед кем извиняться. Это был личный разговор, и в нём я могу говорить всё, что хочу. Во-вторых, этот фрагмент был лишь частью ещё шести или семи сообщений, в которых я очень положительно отзывался о Моуриньо. Это трусость, что они опубликовали только ту часть, где я его критикую. Это смешная история. Мы болтали ради забавы, я подшучивал над старым другом.

Я также шутил, что он не выиграет Скудетто, но, может быть, он его выиграет, кто знает? Я сказал это не для того, чтобы принизить «Рому», а наоборот. Несколько лет назад я бы сказал, что Моуриньо — это роскошь для «Ромы», теперь я говорю, что «Рома» — это роскошь для Моуриньо.