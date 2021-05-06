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Ди Канио: «Я не буду извиняться перед Моуриньо»

06 мая 2021, 12:56

Бывший нападающий «Лацио», «Ювентуса» и «Милана» Паоло Ди Канио разговаривал со своим другом, который болеет за «Рому», по телефону, критикуя назначение Жозе Моуриньо в римский клуб, однако запись разговора попала в Сеть и была опубликована на YouTube. Ди Канио назвал португальского специалиста «худшим из худших», а также заявил, что Моуриньо играет в антифутбол. Однако Паоло не собирается извиняться за свои резкие высказывания.

Во-первых, мне не нужно ни перед кем извиняться. Это был личный разговор, и в нём я могу говорить всё, что хочу. Во-вторых, этот фрагмент был лишь частью ещё шести или семи сообщений, в которых я очень положительно отзывался о Моуриньо. Это трусость, что они опубликовали только ту часть, где я его критикую. Это смешная история. Мы болтали ради забавы, я подшучивал над старым другом.

Я также шутил, что он не выиграет Скудетто, но, может быть, он его выиграет, кто знает? Я сказал это не для того, чтобы принизить «Рому», а наоборот. Несколько лет назад я бы сказал, что Моуриньо — это роскошь для «Ромы», теперь я говорю, что «Рома» — это роскошь для Моуриньо.

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azkan
azkan
06 мая в 21:57
Ну держись Паоло, от Мавра не долго ждать)))
Islam0500
Islam0500
06 мая в 18:19
"Несколько лет назад я бы сказал, что Моуриньо — это роскошь для «Ромы», теперь я говорю, что «Рома» — это роскошь для Моуриньо". Как метко и лаконично сказано.
dzvinka
dzvinka ответ 112910415 (раскрыть)
06 мая в 14:10
этот "друган" и слил, разве не ясно, продал журналюгам за лаве - это же макаронник)))
Мино Райола не даст соврать, мамку продадут если можно заработать, воду и воздух продадут если есть, кто платит))
galem72
galem72
06 мая в 13:52
За правду извиняться? ))
Мessi 10
Мessi 10
06 мая в 13:46
Хорош "друг", раз выложил частный разговор в сеть.
А Ди Канио сказал все по делу.
112910415
112910415
06 мая в 13:35
Ди Канио определённо не шутил, разве что преувеличил кое-где ...
Дело в другом. Кто слил чужой разговор в сеть, того и вина !
Mekail
Mekail
06 мая в 13:20
Ну нет, так нет ...
Ironigor
Ironigor
06 мая в 12:57, ред.
Да и необязательно, за что ??
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