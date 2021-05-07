ГлавнаяНовости

Завтра «Барселона» ответит УЕФА. Клуб хочет, чтобы к нему проявили уважение

07 мая 2021, 23:18

«Барселона» завтра планирует выпустить заявление в связи с позицией УЕФА, который сегодня помиловал 9 клубов, вышедших из Суперлиги.

В составе турнира остались «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В УЕФА заявили, что вправе принимать любые меры, которые сочтут необходимыми по этому делу. Оно будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы организации.

Каталонцы же считают позицию УЕФА «неприемлемой». «Сине-гранатовым» кажется, что данный орган власти «оскорбляет клубы, которые его кормят, и играет с огнем». «Барселона» требует «уважения» к себе со стороны организации.

Все новости
СлухиМухин был отстранён от состава «Локо» из-за переговоров с другим клубом
16 мая Комментарии24
Амарти выбросил вымпел «Челси» во время празднования победы в Кубке Англии
15 мая ВидеоКомментарии15
Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку после игры с МЮ
14 мая Комментарии10
Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «Манчестер Юнайтед»
14 мая ВидеоКомментарии9
Зидан: «Конфликт с Марсело? Мы просто не хотели им рисковать»
14 мая Комментарии6
Твиттер МВД «вырезал» момент, когда Фетисов ударил прохожего
13 мая ВидеоКомментарии51
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
08 мая в 12:47
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    08 мая в 10:00
    Нужно было остальным 9-ти клубам пока посопротивляться, и потом сесть за стол перговоров с УЕФА, чтобы УЕФА нормально делилась со всеми клубами. Но тут УЕФА шуганул и все кроме Юве, Реала и Барсы в ключили заднюю. И болельщикам нормально объяснить причины создания Супер лиги. Не сильно одабриваю создание Суперлиги, но нужно было решать вопрос.
    Incredulous
    Incredulous
    08 мая в 09:14
    Похоже, что у Лапорты, в отличии от Бартомеу есть яйца, респектище! Уверен, что вместе с Пересом и Аньелли вы способны диктовать свои условия этой европейской помойке, более известной как УЕФА. Пора сносить их к чертям. А остальные клубы - это обычные бесхарактерные приспособленцы, которые пойдут за теми, кто сильнее.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    08 мая в 08:13
    Хуефа допрыгается, вся ситуация может опять качнуться в другую сторону.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    08 мая в 07:18
    С одной стороны Барса права. Уефа чувствует себя повелителем и денег много забирает.
    Баобаб
    Баобаб
    08 мая в 06:35
    А почему уважение в кавычках?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    08 мая в 02:34
    Воры,мощенники УЕФА проиграют трем гигантам,Перес царь зверей,его потопить невозможно,ему мое огромное уважение и Лапорта молодец а английские клубы трусливые предатели,лицемеры.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    08 мая в 02:11
    Интересно, как ты себе эту схему представляешь? Давай, прояви фантазию, я весь во внимании.
    Dauletbek
    Dauletbek
    08 мая в 00:59
    Лапорта похоже готов показать им зубы...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    08 мая в 00:47
    Вот здесь я соглашусь с Барселоной!!! УЕФА совсем крышу потеряла!!! Даже если они дисквалифицируют Реал Мадрид, Барселону и Ювентус, это будет отражаться очень сильно на УЕФА!!! Они потеряют большинство денег: от телеправ, от рекламы, от других вложений...
    Ironigor
    Ironigor
    08 мая в 00:35
    А как вы хотели??? Какой ответ, такой и привет !!!
    Доиграется Барселона, заблатовала что ли !!?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    08 мая в 00:17
    Ну да, ещё ультиматума не хватало.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 мая в 00:15
    Дисквалифицируют их на сезон, догавкаются...
    Futurista
    Futurista
    08 мая в 00:04
    УЕФА проявит уважение...и выпишет штраф покрупнее...ну чисто из уважения...
    BDA8181
    BDA8181
    07 мая в 23:28
    Обидели маленьких))) будут кляузы за свои махинаций писюлькать)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100