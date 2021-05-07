Завтра «Барселона» ответит УЕФА. Клуб хочет, чтобы к нему проявили уважение

«Барселона» завтра планирует выпустить заявление в связи с позицией УЕФА, который сегодня помиловал 9 клубов, вышедших из Суперлиги.
В составе турнира остались «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В УЕФА заявили, что вправе принимать любые меры, которые сочтут необходимыми по этому делу. Оно будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы организации.
Каталонцы же считают позицию УЕФА «неприемлемой». «Сине-гранатовым» кажется, что данный орган власти «оскорбляет клубы, которые его кормят, и играет с огнем». «Барселона» требует «уважения» к себе со стороны организации.
Доиграется Барселона, заблатовала что ли !!?
Доиграется Барселона, заблатовала что ли !!?