«Спартак» определился с основным кандидатом на пост тренера. В прессе фигурируют три фамилии

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вчера, 17:55

Одна из них порадует Геннадия Сергеевича Орлова.

После победы над тульским «Арсеналом» Леонид Федун пригласил болельщиков на игру с «Химками», объявив, что это последний домашний матч Доменико Тедеско в «Спартаке». Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов в свою очередь заявил, что клуб вышел на «финального кандидата» и уже начал с ним переговоры:

Могу подтвердить, что «Спартак» определился с основным кандидатом на пост главного тренера и уже вступил с ним в переговоры. Сейчас он изучает команду. Это тренер-иностранец с психологией победителя. В своей карьере он выиграл несколько трофеев. Больше подробностей не скажу. Имя нового тренера будет объявлено после того, как закончится контракт Доменико Тедеско. Точно не стоит ждать новостей от клуба до матча заключительного тура РПЛ (игра с «Ахматом» состоится 16-го мая).

Круг сужается

Стоит отметить, что «Спартак» занимается поисками нового тренера, не создавая лишнего шума. Никогда прежде «красно-белые» не вели переговоры в такой тишине, а ведь очевидно, что за 10 дней до конца чемпионата решение тренерского вопроса находится в финальной фазе. Еще месяц назад в «Спартак» сватали Паулу Фонсеку и Лучано Спаллетти, вспоминали Рафаэля Бенитеса и подмешивали странных кандидатов вроде Торстена Финка. Сейчас обсуждаются другие фамилии, причем никто не скажет на 100%, что новый тренер среди них.

Сразу после заявления о переговорах с новым тренером появилась информация о том, что первый выбор «Спартака» — это Руди Гарсия, чей контракт с «Лионом» истекает в конце сезона и почти наверняка не будет продлен. В качестве альтернативы был предложен чешский специалист Йиндрих Трпишовски, добившийся ощутимых успехов со «Славией» в последние годы. Однако ближе всех к «Спартаку», как кажется сейчас, экс-тренер «Бенфики» Руй Витория.

Случившая вчера в Португалии информационная «протечка» действительно похожа на правду, хотя в «Спартаке» уже успели опровергнуть данные по зарплате. Португальские СМИ написали о контракте на два или три года с окладом 4.5 миллиона евро, но Антон Фетисов заявил, что новый тренер будет получать не больше, чем Доменико Тедеско (3.2 млн евро в год).

Руй Витория (Португалия, 51 год)

Работал с командами: «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» (все — Португалия) и «Ан-Наср» (Саудовская Аравия).

Титулы: дважды чемпион Португалии («Бенфика»), двукратный обладатель Кубка Португалии («Витория» и «Бенфика»), обладатель Кубка португальской лиги и двукратный обладатель Суперкубка Португалии («Бенфика»). Чемпион и обладатель Суперкубка Саудовской Аравии («Ан-Наср»).

Футбольная карьера Руя Витории прошла преимущественно в третьем португальском дивизионе, победителем которого начинающий тренер стал в сезоне 2008/09 с «Фатимой». После этого карьера Руя развивалась стремительно: он провел год во второй лиге, а потом оказался в элитном дивизионе, где сходу занял 7-е место с ФК «Пасуш де Феррейра», параллельно добравшись до финала Кубка португальской лиги, где проиграл «Бенфике». После этого Витория перешел на работу в «Виторию» из Гимарайнша и на второй год работы выиграл Кубок Португалии, взяв реванш у «Бенфики» в финале. Этот трофей стал первым в тренерской карьере специалиста и первым же в истории клуба из Гимарайнша.

В 2015 году Витория принял «Бенфику», у руля которой продержался три с половиной года. Руй продлил чемпионскую серию «орлов», начатую при Жорже Жезуше, до четырех подряд побед в Примейре, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, расправившись с «Зенитом» в 1/8 финала, но дальше было хуже: в третьем сезоне Витории «Бенфика» уступила первое место в национальном чемпионате «Порту», а в Лиге чемпионов проиграла 6 из 6 матчей в группе с московским ЦСКА , «Базелем» и МЮ .

Были объективные причины для такого спада, ведь перед тем сезоном «Бенфика» потеряла Эдерсона, Нельсона Семеду, Линделефа и Митроглу, а трансферы были скромными. Витория остался тренером «орлов» накануне сезона 2018/19, но в январе был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов: «Бенфика» снова не вышла из лигочемпионской группы, а в чемпионате Португалии занимала 4-е место после 15 туров. Всего через неделю Руй нашел себе новую работу в Саудовской Аравии и даже сходу помог «Ан-Насру» выиграть титул. С декабря 2020-го Витория свободен и открыт к предложениям.

Руди Гарсия (Франция, 57 лет)

Работал с командами: «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Марсель», «Лион» (все — Франция), «Рома» (Италия).

Титулы: чемпион Франции и обладатель Кубка Франции («Лилль»).

Руди Гарсия громко заявил о себе в «Лилле», с которым в сезоне 2010/11 выиграл Лигу 1. В той команде блистал Эден Азар, именно при Руди Гарсии бельгиец раскрыл свой талант и был продан в «Челси» за 35 миллионов евро в 2012 году. Через год покинул «Лилль» и тренер-чемпион, принявший предложение «Ромы». В итальянском клубе Гарсия отработал два с половиной года, причем в обоих полных сезонах приводил «волков» на вторую строчку Серии A, уступая только доминирующему «Ювентусу».

«Рома» — единственный зарубежный опыт Гарсии, в 2016-м он вернулся во Францию и возглавил «Марсель», с которым в сезоне 2017/18 дошел до финала Лиги Европы, где без особых шансов проиграл «Атлетико», Симеоне и Гризманну. И если Руй Витория — это тренер, которого Хосеп Гвардиола хвалил за выстраивание защитных порядков, то Руди Гарсия не далее как в прошлом сезоне обыгрывал Гвардиолу. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Лион» преподнес сенсацию и выбил «Манчестер Сити», но в полуфинале «ткачи» были биты «Баварией».

В концовке сезона Руди Гарсия, как и его возможный будущий клуб, борется за путевку в Лигу чемпионов. «Лион» за три тура до финиша Лиги 1 занимает 4-е место, но отстает от вожделенной третьей строчки всего лишь на один балл. Впрочем, во Франции шепчутся, что вне зависимости от конечного результата, «Лион» и Гарсия расстанутся, и контракт тренера продлен не будет. Это обстоятельство, несомненно, делает Руди более доступным для «Спартака».

Йиндрих Трпишовски (Чехия, 45 лет)

Работал с командами: «Хорни», «Виктория Жижков», «Слован», «Славия» (все — Чехия).

Титулы: трехкратный чемпион Чехии и двукратный обладатель Кубка Чехии («Славия»).

Этот чешский тренер со своей фамилией мог бы занять достойное место в коллекции Геннадия Сергеевича Орлова наряду с Пеньяилильо и Инсаурральде. Трпишовски никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, а тренерскую карьеру начинал в «трясине» чешского футбола. С 2017-го Йиндрих тренирует «Славию», с которой в первом сезоне занял второе место, а потом выиграл чемпионат Чехии трижды подряд.

Но главным образом Трпишовски известен благодаря успехам в Лиге Европы: дважды за три сезона «Славия» добиралась до четвертьфинала второго по значимости еврокубка, в числе поверженных соперников «Севилья», «Лестер» и «Рейнджерс». Под руководством этого тренера в полной мере раскрылся талант Алекса Крала, который перешел в 2019 году в «Спартак» как раз из «Славии», подорожав за 8 месяцев работы с Трпишовски в 13 раз — с 900 тысяч евро до 12 миллионов.