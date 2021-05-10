«Осасуна» — «Кадис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:32

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч 36-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» — «Кадис», который пройдет 11 мая 2021 года.

«Осасуна»

«Осасуна» базируется на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. По ходу текущего розыгрыша Ла Лиги команда одержала 10 побед и 11 ничьих, проиграв 14 поединков.

На протяжении трех прошлых туров лиги «Осасуна» не обыгрывала своих соперников. Команда потерпела поражения в играх с «Сельтой» (1:2) и «Реалом» (0:2), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (2:2). В четырех предыдущих матчах на своем поле хозяева не проигрывали, пропустив один гол.

«Кадис»

«Кадис» занимает 11-ю строчку рейтинга испанской Ла Лиги, набрав в этой кампании 43 балла. На протяжении трех туров чемпионата эта команда не проигрывала своим соперникам. После ничейной встречи с «Вальядолидом» в гостях (1:1) «Кадис» смог обыграл на выезде «Гранаду» (1:0) и дома «Уэску» (2:1).

В трех последних гостевых матчах «Кадиса» в чемпионате Испании сыграла ставка на ТМ(2,5). Команда не забивала больше одного гола в 13 прошлых выездных встречах во всех турнирах.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» — 2.040

Ничья – 3.430

Победит «Кадис» 4.150

Статистика

«Кадис» проиграл 3 последних матча против «Осасуны»

В 5 из 6 последних встречах «Кадиса» и «Осасуны» выиграла ставка ТМ(2,5)

В 5 из 6 предыдущих гостевых матчах «Кадиса» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку ТМ(2,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.684. Этот исход регулярно приносит профит в очных противостояниях «Осасуны» и «Кадиса». К тому же, «Кадис» в гостевых играх играет в закрытой формации.