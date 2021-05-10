ПСЖ на пороге новой эры с Неймаром, но без Мбаппе. Сезон-2020/21 — горе для гегемона

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вчера, 19:22

Вдобавок к вылету из Лиги чемпионов парижане упускают титул в Лиге 1.

Неудачный сезон «Пари Сен-Жермен»

Прошлая кампания получилась странной, ведь во Франции решили не доигрывать внутренний чемпионат, в результате чего футболисты отдыхали почти 5 месяцев, зато ПСЖ сыграл в августовском финале Лиги чемпионов и с оптимизмом смотрел в будущее. Команда Томаса Тухеля перестала быть «сладкой булочкой» для настоящих фаворитов Лиги чемпионов, не было никаких сомнений, что парижане пойдут на новый штурм вожделенной вершины.

Однако тревожные звонки начались уже осенью, когда между Томасом Тухелем и спортивным директором Леонардо пробежала черная кошка. В аппаратной борьбе победил функционер, высадивший немецкого тренера из клуба на полпути. На мостик взошел Маурисио Почеттино, который в «Тотттенхэм»-стиле прошел в плей-офф Лиги чемпионов не умеющую играть большие матчи «Барселону» Кумана и «Баварию», которая осталась без ценных игроков накануне матчей (в первую очередь, речь о Роберте Левандовски) с ПСЖ и в которой тоже полыхнул конфликт между тренером и спортдиром (Флик-Салихамиджич).

Дорогу в финал ЛЧ парижанам преградил «Манчестер Сити», и дело даже не в самом факте вылета от сильных «горожан», а в том, что ПСЖ проиграл безоговорочно, трусливо и истерично. 1:4 по сумме двух матчей с удалениями в каждой из встреч. С надеждами на победу в Лиге чемпионов команда Почеттино попрощалась во вторник, а в воскресенье приблизила себя к еще одному разочарованию, сыграв вничью с «Ренном». Теперь «Лиллю» достаточно набрать 4 очка в оставшихся матчах с «Сент-Этьеном» и «Анже», чтобы гарантировать себе титул чемпиона Франции.

ПСЖ на перепутье: Неймар остается, Мбаппе сидит на чемоданах

Контракты Килиана Мбаппе и Неймара с ПСЖ до недавних пор имели одинаковый срок действия — до июня 2022 года, однако после вылета из Лиги чемпионов парижане форсировали объявление о продлении контракта с бразильцем, ведь клубу нужен был позитивный информационный повод. Неймар заключил новое соглашение до 2025 года и станет главным лицом нового проекта.

Похоже, долгожданный выход из тени, наконец, случится, ведь в «Барселоне» невозможно быть первой звездой, когда рядом играет Лионель Месси, а в Париже, куда форвард перебрался за рекордные 222 миллиона евро, ярко засияла звезда Килиана Мбаппе, который быстро опередил Неймара и по качеству игры, и по стабильности, и по популярности среди болельщиков.

Сейчас Мбаппе застыл в ожидании нового вызова, француз наигрался в «лиге фермеров» и хочет попробовать свои силы в любимом клубе детства — мадридском «Реале». Конечно, финансовое состояние испанского гранда сейчас играет на руку ПСЖ , как и авантюра Флорентино Переса с Суперлигой, однако Килиан не находит для себя новых стимулов в Лиге 1, поэтому отклонил уже 4 предложения парижан о продлении контракта.

У Нассера Аль-Хелаифи и ПСЖ по-прежнему есть деньги на содержание двух суперзвезд, но так как Париж пока не является футбольной столицей Европы, а Лига 1 остается самым неинтересным из «Большой пятерки» чемпионатом, спортивные амбиции заставляют Килиана Мбаппе искать выход из зоны комфорта и принимать новый вызов. В то время как Неймар собирается выигрывать Лигу чемпионов с ПСЖ :

Я очень счастлив, что продлил контракт с ПСЖ . Хочу остаться здесь на долгие годы, участвовать в клубном проекте, выиграть титулы и реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов. Главная причина, по которой я принял это решение — это то, что я счастлив в ПСЖ . Приятно быть частью этой команды. Я сблизился с этим клубом, работой, которую мы делаем ежедневно, игроками, которые сегодня в команде, и отличным тренером. Всё это заставляет ещё больше верить в проект ПСЖ . За 4 года я очень изменился, я многому научился. Думаю, что стал лучше как человек и как игрок. Так что я очень счастлив стать частью истории ПСЖ и надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом.

Угли ПСЖ остыли, а Почеттино — носитель духа «Тоттенхэма»

«Де**мом ты не был, но и высот не достиг», — эта блестящая характеристика «Тоттенхэма» из фильма «Залечь на дно в Брюгге» может стать лозунгом ПСЖ следующих лет. Наверное, парижане вернут себе титул в Лиге 1, но в Лиге чемпионов после финала и полуфинала скорее ждет регресс, особенно, если не удастся удержать Мбаппе, а Почеттино будет ломать своей команде психику, перестраивая с доминирующего футбола на внутренней арене на игру вторым номером против грандов в плей-офф престижного международного турнира.

Пока все идет к тому, что Маурисио собирается работать в Париже по лондонскому лекалу, вот только у ПСЖ и «Тоттенхэма» изначально разные амбиции. А еще сила Почеттино была в сыгранной команде, по работе в «шпорах» ему ставили в заслугу тот факт, аргентинец дает результат даже без трансферов. В Париже трансферы будут, и теперь нам уже предстоит оценить умение Почеттино встраивать в командную игру новых игроков. Это может стать проблемой для тренера, привыкшего опираться на стабильность, кадровую и тактическую.

Не внушают оптимизма сообщения о том, что Почеттино хочет призвать в Париж Уго Льориса, как будто Кейлор Навас — самое слабое звено в составе. Но раз уж на то пошло, то нужно заодно звать и Кейна с Соном, чтобы окружить себя знакомыми игроками, понимающими философию «Тоттенхэма». Работа в Париже — это тест для Маурисио на статус топ-тренера, и нужно сказать, пока не похоже, что «Пари Сен-Жермен» выиграет от замены Тухеля на Почеттино.