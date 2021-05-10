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ПСЖ на пороге новой эры с Неймаром, но без Мбаппе. Сезон-2020/21 — горе для гегемона

вчера, 19:22
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Вдобавок к вылету из Лиги чемпионов парижане упускают титул в Лиге 1.

Неудачный сезон «Пари Сен-Жермен»

Прошлая кампания получилась странной, ведь во Франции решили не доигрывать внутренний чемпионат, в результате чего футболисты отдыхали почти 5 месяцев, зато ПСЖ сыграл в августовском финале Лиги чемпионов и с оптимизмом смотрел в будущее. Команда Томаса Тухеля перестала быть «сладкой булочкой» для настоящих фаворитов Лиги чемпионов, не было никаких сомнений, что парижане пойдут на новый штурм вожделенной вершины.

Однако тревожные звонки начались уже осенью, когда между Томасом Тухелем и спортивным директором Леонардо пробежала черная кошка. В аппаратной борьбе победил функционер, высадивший немецкого тренера из клуба на полпути. На мостик взошел Маурисио Почеттино, который в «Тотттенхэм»-стиле прошел в плей-офф Лиги чемпионов не умеющую играть большие матчи «Барселону» Кумана и «Баварию», которая осталась без ценных игроков накануне матчей (в первую очередь, речь о Роберте Левандовски) с ПСЖ и в которой тоже полыхнул конфликт между тренером и спортдиром (Флик-Салихамиджич).

Дорогу в финал ЛЧ парижанам преградил «Манчестер Сити», и дело даже не в самом факте вылета от сильных «горожан», а в том, что ПСЖ проиграл безоговорочно, трусливо и истерично. 1:4 по сумме двух матчей с удалениями в каждой из встреч. С надеждами на победу в Лиге чемпионов команда Почеттино попрощалась во вторник, а в воскресенье приблизила себя к еще одному разочарованию, сыграв вничью с «Ренном». Теперь «Лиллю» достаточно набрать 4 очка в оставшихся матчах с «Сент-Этьеном» и «Анже», чтобы гарантировать себе титул чемпиона Франции.

ПСЖ на перепутье: Неймар остается, Мбаппе сидит на чемоданах

Контракты Килиана Мбаппе и Неймара с ПСЖ до недавних пор имели одинаковый срок действия — до июня 2022 года, однако после вылета из Лиги чемпионов парижане форсировали объявление о продлении контракта с бразильцем, ведь клубу нужен был позитивный информационный повод. Неймар заключил новое соглашение до 2025 года и станет главным лицом нового проекта.

Похоже, долгожданный выход из тени, наконец, случится, ведь в «Барселоне» невозможно быть первой звездой, когда рядом играет Лионель Месси, а в Париже, куда форвард перебрался за рекордные 222 миллиона евро, ярко засияла звезда Килиана Мбаппе, который быстро опередил Неймара и по качеству игры, и по стабильности, и по популярности среди болельщиков.

Сейчас Мбаппе застыл в ожидании нового вызова, француз наигрался в «лиге фермеров» и хочет попробовать свои силы в любимом клубе детства — мадридском «Реале». Конечно, финансовое состояние испанского гранда сейчас играет на руку ПСЖ, как и авантюра Флорентино Переса с Суперлигой, однако Килиан не находит для себя новых стимулов в Лиге 1, поэтому отклонил уже 4 предложения парижан о продлении контракта.

У Нассера Аль-Хелаифи и ПСЖ по-прежнему есть деньги на содержание двух суперзвезд, но так как Париж пока не является футбольной столицей Европы, а Лига 1 остается самым неинтересным из «Большой пятерки» чемпионатом, спортивные амбиции заставляют Килиана Мбаппе искать выход из зоны комфорта и принимать новый вызов. В то время как Неймар собирается выигрывать Лигу чемпионов с ПСЖ:

Я очень счастлив, что продлил контракт с ПСЖ. Хочу остаться здесь на долгие годы, участвовать в клубном проекте, выиграть титулы и реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов. Главная причина, по которой я принял это решение — это то, что я счастлив в ПСЖ. Приятно быть частью этой команды. Я сблизился с этим клубом, работой, которую мы делаем ежедневно, игроками, которые сегодня в команде, и отличным тренером. Всё это заставляет ещё больше верить в проект ПСЖ. За 4 года я очень изменился, я многому научился. Думаю, что стал лучше как человек и как игрок. Так что я очень счастлив стать частью истории ПСЖ и надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом.

Угли ПСЖ остыли, а Почеттино — носитель духа «Тоттенхэма»

«Де**мом ты не был, но и высот не достиг», — эта блестящая характеристика «Тоттенхэма» из фильма «Залечь на дно в Брюгге» может стать лозунгом ПСЖ следующих лет. Наверное, парижане вернут себе титул в Лиге 1, но в Лиге чемпионов после финала и полуфинала скорее ждет регресс, особенно, если не удастся удержать Мбаппе, а Почеттино будет ломать своей команде психику, перестраивая с доминирующего футбола на внутренней арене на игру вторым номером против грандов в плей-офф престижного международного турнира.

Пока все идет к тому, что Маурисио собирается работать в Париже по лондонскому лекалу, вот только у ПСЖ и «Тоттенхэма» изначально разные амбиции. А еще сила Почеттино была в сыгранной команде, по работе в «шпорах» ему ставили в заслугу тот факт, аргентинец дает результат даже без трансферов. В Париже трансферы будут, и теперь нам уже предстоит оценить умение Почеттино встраивать в командную игру новых игроков. Это может стать проблемой для тренера, привыкшего опираться на стабильность, кадровую и тактическую.

Не внушают оптимизма сообщения о том, что Почеттино хочет призвать в Париж Уго Льориса, как будто Кейлор Навас — самое слабое звено в составе. Но раз уж на то пошло, то нужно заодно звать и Кейна с Соном, чтобы окружить себя знакомыми игроками, понимающими философию «Тоттенхэма». Работа в Париже — это тест для Маурисио на статус топ-тренера, и нужно сказать, пока не похоже, что «Пари Сен-Жермен» выиграет от замены Тухеля на Почеттино.

Спортивный директор Леонардо, ставший причиной и инициатором расставания с Томасом Тухелем, сейчас предлагает не давить на Почеттино, так как он недавно пришел в команду, а «проект только стартовал». В ПСЖ действительно чувствуют серьезное давление, именно поэтому поспешили с объявлением о продлении контракта с Неймаром, хотя планировали сделать это в конце мая. Что же касается нового проекта, то он не стартовал с приходом нового тренера. ПСЖ еще не пришел к нулевой точке, после которой начнется поступательное движение в понятном и единственно правильном направлении — вперед.

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STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:30
Извини не знал)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:53
Неймар это тот кто отдает голевые на Мбаппе
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Удачи Почету, её ему не хватило с Сити, которых он обязан был разорвать в первом матче.
Без Мбаппе можно чемоданы собирать
DXTK
DXTK
вчера в 22:11, ред.
Ни слова не сказано, что ПСЖ вообщем проиграл как всегда, равному сопернику, что при Блане также вылетел от МС Пеллегрини, а здесь Пепу просто удался реванш, что при Эмери, который упустил титул против Монако, отыграв весь сезон, и также обделывался в плей-офф ЛЧ от всех, да и при Тухел, бывало, который попал в прошлом сезоне чудом в финал, так как сетка была легкая, сумел по сути победить Аталанту на отскоке, им еще повезло, что Миранчука, тогда в их составе не было, и Лейпциг - супер гранды Европы Е мае, ........ но в том что клуб в таком состоянии от части немец также виноват, и не факт что Тухэль оставшись в ПСЖ не вылетел бы от Баварии например............но почему то легче всего свернуть сегодня на Почеттино....... и я даже знаю почему....

Тут Надо говорить про ПСЖ...........но чуть ли не в каждом предложении упоминается лондонская команда..........В слове "Тоттенхэм" стиле* - три буквы Т...... мощно....... и конечно употребили фразу из фильма ....... Такое ощущение что писал фанат Арсенала, чей клуб теперь под Тоттехэмом в АПЛ постоянно, и пишет о Почеттино, который и скинул канониров вниз, ведь еще при аргентинце произошла отставка Венгера, после чего Арсенал окончательно поплыл.))))))

PS наверно надо было в ПСЖ немного подождать с назначением Почеттино, и пригласить Моуриньо, - парижский автобус был бы им кстати.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 21:31
Чем Тухель лучше Почеттино, да ничем. Обе команды укомплектованы одинаково хорошо, просто одному повезло с жеребьевкой, выйти против усталого Реала с таким количеством проблем. Кто-то скажет что это проблемы самого Реала, отдали всех в аренду, отчасти соглашусь, но кто знал что так будет, а те кто уходили за практикой не хотели сидеть в глубоком запасе. Думаю этот сезон можно записывать как один из самых неудачных сезонов по количеству травм и проблем с составом в истории. Да для чего я все это начал, с автором не согласен во мнении, что Мауриссио посредственный тренер, его работу будем оценивать со следующего сезона, да еще Лига Чемпионов турнир, где претендентов будет несколько, если оценивать основные претенденты (Реал, Бавария, МС, ПСЖ), да еще пишет что у Баварии проблемы с составом, один Лева только, да и Париж в ответке играл без Мбаппе
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:22
Поч - славный дядька и грамотный спец, но не похоже, что это тренер для больших свершений. Судя по всему, роман с Парижем будет короток.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 20:01
Надеюсь Мбаппе будет бегать осенью в форме мадридского Реала и травмы обойдут стороной.
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Спасибо за статью....ну что, в 36-м туре Лиги 1 ПСЖ потерял очки, сыграв вничью с Ренном (1:1)..... а вот лидирующий Лилль свой матч выиграл и увеличил отрыв от парижан до 3 очков..... и самое интересное, что после этого аналитики Бук контор очень резко обновили котировки на шансы клубов в чемпионской гонке..... теперь главным претендентом на победу в чемпионате считают Лилль ( Чемпионство команды котируется за 1.25....) .... а вот шансы ПСЖ вырвать победу и в 10-й раз стать чемпионом Франции теперь оцениваются коэффициентом 4.05
(а перед началом сезона букмекеры практически не сомневались в чемпионстве ПСЖ.... очередной трофей парижан оценивался коэффициентом 1.25..... )....так что делайте ставки господа....:))))
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:29
Очень хочется этого!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:29
Неймар это не Мбаппе!
Брулин
Брулин
вчера в 19:28
Лилль должан стать чемпионом в этом году!
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