VAR-справедливость и спасительный рикошет от Азара. «Реал» остался в чемпионской гонке

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вчера, 12:04

Претендентов теперь трое.

«Реал» не сумел выйти на первое место. Но сохранил шансы на титул

35-й тур испанской Ла Лиги позиционировался как судьбоносный в борьбе за титул, ведь между собой играли четыре команды, уже гарантировавшие себе место в топ-4 и путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон, но не распределившие меж собой места в турнирной таблице. Субботняя игра «Барселоны» и «Атлетико» держала в напряжении, но не подарила голов, зато «Реал» с «Севильей» воскресным вечером порезвились на славу: 4 забитых мяча на двоих, закрученный сюжет, неординарная ситуация с пенальти, спасительный гол на 90+4 минуте. Итоговые 2:2 не устроили никого, да и вообще после 35-го тура лидеры испанского чемпионата остались при своих. Оценим текущую диспозицию для каждого:

«Атлетико»: три победы гарантируют титул

«Матрасники» добились стратегически выгодного результата на «Камп Ноу», особенно с учетом того, что «Реал» остался без победы. В этом сезоне команда Диего Симеоне не пропустила от каталонцев в двух матчах Ла Лиги: победа 1:0 в Мадриде и нулевая ничья в выездном матче. Этот результат позволяет «Атлетико» лидировать в турнирной таблице с отрывом в 2 очка от «Реала» и «Барселоны». Но здесь нужно уточнить: у «матрасников» преимущество личных встреч только над каталонцами, в случае равенства очков с «Мадридом» выше расположится команда Зидана. В любом случае судьба титула сейчас в руках Диего Симеоне и его банды, которой достаточно выиграть три оставшихся матча.

Оставшиеся матчи: «Реал Сосьедад» (дома), «Осасуна» (дома), «Вальядолид» (выезд).

«Реал»: в ожидании осечки «Атлетико»

В случае победы над «Севильей» «Реал» по дополнительным показателям выходил на первое место и захватывал инициативу в чемпионской гонке, но поражение, к которому команда Зидана была гораздо ближе, отбрасывало «сливочных» на третью строчку. Ничья оставляет мадридцам хорошие шансы, так что, возможно, еще не раз вспомним гол имени Крооса-Азара на 4-й добавленной минуте второго тайма: Тони хлестко пробил с дальней дистанции, а оказавшийся на пути мяча Эден, помимо собственной воли, дезориентировал Буну.

Фактически Кроос бильярдным ударом отправил нужный шар в лузу от своего, но в протоколе значится фамилия Азара, который после вылета от «Челси» из Лиги чемпионов подвергся критике за свое поведение после финального свистка. Не подставься бельгиец так выгодно, «Реалу» в оставшихся турах оставалось бы собирать три победы, надеяться на поражение «Атлетико» в одном из матчей и осечку «Барселоны». Теперь при трех собственных победах хватит ничьей «матрасников» в одном из матчей. И это вполне реально. Впрочем, у самого «Реала» календарь не сахар.

Оставшиеся матчи: «Гранада» (выезд), «Атлетик» (выезд), «Вильярреал» (дома).

«Барселона»: самый легкий календарь

Будет довольно странно, если «Барселона» в таком сезоне возьмет титул, но у команды Рональда Кумана, провалившего все топ-матчи в этом сезоне, остаются вполне рабочие шансы на первое место. Субботней нулевой ничьей с «Атлетико» «Барса» набрала единственное очко в четырех матчах с прямыми конкурентами из Мадрида, зато против «низов» каталонцы играют увереннее «Реала» и «Атлетико», а на финише Месси и Ко предстоит сыграть с командами, которые на данный момент занимают 8-ю, 12-ю и 20-ю строчки в турнирной таблице Ла Лиги.

Очень вероятно, что «Барселона» наберет 9 очков против «Сельты», «Леванте» и «Эйбара», а в таком случае каталонцы должны надеяться, что «Атлетико» проиграет один из оставшихся трех матчей (или дважды сыграет вничью), а «Реал» не выиграет хотя бы в одном из своих матчей. Команда Диего Симеоне может допустить сбой под давлением, что уже не раз случалось, а против «Реала» работает накопленная к концу сезона с 61-й травмой усталость. Так что «Барса» может выскочить из-за мадридских спин, и попробуйте после этого назвать тренера-чемпиона Кумана «физруком».

Оставшиеся матчи: «Леванте» (выезд), «Сельта» (дома), «Эйбар» (выезд).

«Севилья»: сход с дистанции

Если бы «Севилья» удержала победный счет в матче с «Реалом», то можно было бы говорить о возвращении в чемпионскую гонку, хотя и отставание в 4 очка от первой строчки за три тура до финиша — это много. Сейчас команда Хулена Лопетеги отстает на 6 очков от «Атлетико» и уступает по личным встречам всем командам «большой тройки». Математические шансы на первое место у «Севильи» остаются, но де-факто даже подняться выше четвертого места будет чудом.

Оставшиеся матчи: «Валенсия» (дома), «Вильярреал» (выезд), «Алавес» (дома).

VAR -справедливость, какая она есть

В матче «Реал» — «Севилья» произошел эпизод, на котором нужно акцентировать внимание. При счете 1:1 «Севилья» подавала угловой, после которого «Реал» убежал в контратаку, Карим Бензема вышел один на один с Яссином Буну, был сбит вратарем и заработал пенальти. Француз взял мяч в руки и готовился исполнить приговор арбитра, но тут Хуана Мартинеса Мунуэру призвали к монитору, чтобы он оценил эпизод, с которого началась контратака «Реала». Оказывается, Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной площади.

VAR перевернул все с ног на голову: посмотревший видеоповтор арбитр назначил пенальти в ворота «Реала», и Иван Ракитич сделал счет 2:1. Формально все честно: мяч попал в руку Эдера, которая был в явно неестественном положении, это пенальти. Но как быть с эмоциями футболистов? Мадридцы проводили отличный второй тайм, отыгрались и, казалось, получили отличный шанс, чтобы выйти вперед. А потом, как обухом по голове: нет, вы снова проигрываете, ребята! Эмоциональный провал обеспечен. И одно дело, если бы арбитр сразу указал на точку после игры рукой Эдера, но ведь «Реал» успел заработать свой пенальти.