Продажа Левандовски и тренер за 25 млн евро. Интригующее будущее клуба, который выиграл 9 чемпионств подряд

Поздравляем «Баварию» с дежурным титулом и ожидаем перемены.
Конфликт с Захави – проблема Кана
Карл-Хайнц Румменигге уходит на пенсию, а Оливер Кан становится главным. А Салихамиджич, раз выбрали не Флика после конфликта менеджеров, определит состав команды. И у дуэта директоров есть серьезный оппонент – Пини Захави. Израильский агент представлял интересы Алабы, и стороны не сумели договориться.
Обычно сдержанные боссы «Баварии» позволили серию жестких комментариев в прессе. А теперь им предстоит провести переговоры о новом контракте Левандовски. Уже догадались, что интересы поляка представляет все тот же старичок, давний знакомый Романа Абрамовича. Конечно, за главного клиента будет воевать до последнего патрона.
Вернее, миллиона – у Роберта контракт до 2023 года. У него самая высокая зарплата в команде (19.5 млн евро), но Левандовски хочет надбавки и новое соглашение. Вот тут вступает прижимистость немцев. Не дали Алабе больше, чем у поляка или Нойера (18 млн евро), и вряд ли собираются в кризис переплачивать самому Роберту.
Левандовски задумался об уходе
Роберт выиграл заветный кубок чемпионов, собрал целую коллекцию трофеев. Если повезет, то повторит или побьет рекорд Герда Мюллера – 40 голов за сезон в Бундеслиге. И что дальше? Возраст намекает, что осталось немного времени в большом футболе. Жена бойкая, вдруг засиделась в Германии? Поляки между собой часто говорят об отъезде за рубеж, и если Германия у них для заработков, то жить мечтают в Англии.
АПЛ – хороший пункт назначения. Особенно если к Левандовски подошла команда, что выдаст царский оклад и представит интересный проект. Поляка легко представить и в «Манчестер Юнайтед» (аналогия с приходом Ван Перси, что помог выиграть последний титул в АПЛ), и в «Челси» (поляк не промахнется, как Вернер, и правило офсайда понимает). Из-за возраста и двухлетнего контракта Роберт не будет сказочно дорогостоящим, англичане потянут сделку.
Но зачем «Баварии» так рисковать? Игра завязана на Левандовски, и это не худшая привязка в футболе, как видно по выносу «Боруссии» М в день чемпионства. Можно развивать другие направления атак – через Гнабри и Сане, Комана и Мюллера. У немцев феноменальная игра, хватает одного Киммиха, чтобы понять их крутость. Да и самому Роберту в почтенном футбольном возрасте не стоит включать гонор. Трансферы – вещь опасная. Если не решился на переход в «Реал» в молодости, то сейчас уже поздновато.
Упамекано – новая надежда Нойера
Оборону нужно перестаивать, и жадность, которая посетила Алабу, может быть выгодной Мануэлю. Нойер настрадался от ошибок защиты, причем непривычно грубых для «Баварии» — по пропущенным голам лишь четвертые в Бундеслиге, еще могут повторить результат берлинского «Униона». И невезение не во главе угла. Чемпион успешно катал мяч, но нарывался на реально опасные атаки.
Следовательно, подписали центрального защитника. Упамекано – одаренный молодой человек, но ему важно найти правильного напарника. Поскольку Нагельсманн обожает эксперименты, то не удивляйтесь тройке в центре. Флик так не играл, а Боатенг уйдет вслед за Алабой, но есть Зюле и Эрнандес – у мюнхенцев, если вспомнить о двужильности Дэвиса и Павара, становится больше вариантов.
Хотя напрашивается подписание еще одного центрального защитника. Тактическое отрезвление команды может стать спасением для Нойера. А поскольку Нагельсманн своровал у «Лейпцига» аналитиков Беньямина Глюка и Тиммо Хардунга, то свежие идеи будут. Но важно не развалить коллектив, ведь организатор командных процессов Кэтлин Крюгер ушла в декрет примерно на год. А ее хвалили все и называли невероятно важной.
Для больших сделок не хватит денег
Румменигге шутил, что чуть не подавился завтраком, когда прочитал о долгах «Барселоны». Не спал бы ночами, будь такие обязательства перед кредиторами у «Баварии». Финансово клуб, который не может по закону принять щедрую помощь нового нефтяного владельца, куда здоровее многих других фаворитов ЛЧ.
Но пандемия тоже ударил по «Баварии». В позапрошлом сезоне оборот составлял 660 млн евро, а в прошлом упал на 30 миллионов. Получается, никаких новых контрактов с большими суммами не будет? И трансферы в стиле Холанда не окажутся в приоритете. Эрлинг может оказаться в «Баварии», только если Захави рассорит Левандовски с Каном и Салихамиджичем.
И так за Нагельсманна заплатили 25 млн евро (клуб отрицает, тренер подтвердил). Возможно, один из самых дорогих трансферов команды в этом году. Возможно, отдадут Толиссо и Комана, если не договорятся о новых контрактах, ведь у французов сделки до следующего и 2023 года соответственно. Но пока «Бавария» ждет отдачи от Упамекано, Эрнандеса и Сане – самых дорогих сделок последних лет.
Юный тренер – омоложение команды
Слухи об уходе Левандовски связаны еще и с Нагельсманном. Фанат Гвардиолы хочет оказаться его последователем, а не плохой копией. Но Юлиан моложе, чем Нойер. Как патриархи «Баварии» его поколения отреагируют на приказы юного наставника? Соперником он был любопытным, но безвредным – в отличие от «Боруссии» Клоппа, «Лейпциг» не забрал «салатницу».
Теперь «Бавария» классически ослабила конкурента, а Нагельсманн получил вроде бы готовую команду, которая одновременно немножко устала от вечных немецких побед. Так бывает с каждым вечным чемпионом – ПСЖ или «Ювентус» служат актуальными примерами. Средний возраст немецкого гранда высоковатый, зависимость от Нойера, Мюллера и Левандовски попытаются сгладить, но нужны прорывы молодежи.
Очевидно, что Альфонсо Дэвису будут искать правильную позицию. Возможно, даже в атаке. Мусиала может получить шанс, как и другие юниоры. В теории повоюют за Камавингу – 19-летнему французу будет уютно в команде, где столько соотечественников. Контракт у него закончится через год, «Ренн» боится потерять деньги. Хитрость «Баварии» ее многократно выручала, но и горе у них обычно от ума.
Флик не задержался, Нагельсманн – интригующий трансфер, но дальше будет серия событий, что или сделает их еще сильнее, или отбросит назад. Девятый титул к ряду впечатляет, а конкуренты подавлены. «Боруссия» Д может потерять летом Холланда и Санчо, «Лейпциг» пережил серьезные потери, так что Юлиан способен забрать десятую «салатницу». Но главную цель ведь все знают.
«Баварии» нужно сыграть идеально и выйти в новый финал Лиги чемпионов. В этом сезоне не получилось, и если потеряют Левандовски, то останутся сомнения и через год.
1) "Поскольку Нагельсманн обожает эксперименты, то не удивляйтесь тройке в центре." - никому из тренеров не давали сыграть в 3 защитника. Возможно автор не знает но схема принимается тоже руководство клубом. И за последние 13 лет она не менялась 4-2-3-1. Ее даже Гвардиола не смог поменять, самый титулованный тренер Баварии последних лет. А то что Нагельсманн будет играть в футбол, который ему нравиться, я сомневаюсь.
2) Продажа Левандовского очевидна, 20 мл ЗП + 60 мл сумму трансфера. Я не исключаю продажу и ряда других игроков, Комана и Толисо. Клуб готовиться к кризису и именно по этому они выгнали Флика. А также ряд других игроков, зарплатную ведомость уменьшают.
3) Флик тренер победитель, и это видно по результатам, он хочет выигрывать каждый матч. И именно по этой причине от него избавились. Для побед нужны игроки, не обязательно дорогие их должно быть много, но это в свою очередь расходы на зарплату. А клуб не хочет тратить деньги он готовиться к кризису.
4) Увольнение Салихамиджича, скорее всего это произойдет, так как много он уже денег потратил на ветер. Да и не справляется со своей работой. Скорее всего он уйдет очень тихо, как только все уляжется. Если вы изучите трансферы Хасана и размер зарплаты новых игроков, то вы все поймете. Он не умеет договариваться, и это не проблема рынка. Просто менеджер не соотвествует уровню немецкого чемпионата. Если я не ошибаюсь Сане получил увеличение ЗП в 3 раза по сравнению с МС.
5) Нагельсманн идеально подходит для руководства клуба. Скорее всего он первый тренер, который не сможет выйграть титул за 10 лет. Что очень символично. В сегодняшнем матче он не смог обыграть Дортмунт, впереди матч за кубок. И если он и финал проиграет, то это уже что-то значит.
Нагельсманн не будет скандалить или ругаться с руководством, так как у него нет авторитета, он тренер без трофеев. По факту можно даже сказать тренер "выскачка". Согласен звучит глубо, мне и самому не нравиться, но полагаю именно такое отношение к нему и будет. В случаи поражения все можно слить на него. Мол простите ошиблись. наняли непонятно кого.
Мне кажется что Нагельсманн слишком поверил в себя и не понимает куда он идет. С учетом как избавились от Флика, понятно как руководство будет относится к тренеру уровня Нагильсманна. Нельзя приходить в Баварию без титулов, у того же Ковача был кубок да и играл он долго за Баварию. Увы но Нагильсманн не тренер победитель, его вполне устраивает и второе место. Показательным был матч Лейпциг - Бавария. Это был матч за чемпионство, но Лейпциг и Нагельсманн сдались, не было битвы. Было ощущение что - это рядовой матч, и он особо ничего не решает.
6) Омоложение команды, тут автор отчасти прав. Но по факту команда и так молодая. Нойеру уже нашли замену, а 2-3 года чтобы найти замену Мюлеру и Левандовски вполне достаточно. Только речь идет не об омоложении, а о отсутствии трансферов. Бавария хочет стать Дортмундом (опять же из-за экономии). И покупать будут только молодых игроков. И в этом и заключается задача Юлиана, собрать из того что будет команду, чьи доходы не сильно просядут. И самый важный пункт доходы, а не качество футбола.
7) Президент Баварии Хайнер и именно он а не Кан решает.
8) Хайнер заявил что: "Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом, так что я не беспокоюсь за будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие игроки, но из-за пандемии нам нужно помнить и о финансах."
Так что Камавинду и Холадна, даже при учете продажи Левандовского ждать не стоит.
1) "Поскольку Нагельсманн обожает эксперименты, то не удивляйтесь тройке в центре." - никому из тренеров не давали сыграть в 3 защитника. Возможно автор не знает но схема принимается тоже руководство клубом. И за последние 13 лет она не менялась 4-2-3-1. Ее даже Гвардиола не смог поменять, самый титулованный тренер Баварии последних лет. А то что Нагельсманн будет играть в футбол, который ему нравиться, я сомневаюсь.
2) Продажа Левандовского очевидна, 20 мл ЗП + 60 мл сумму трансфера. Я не исключаю продажу и ряда других игроков, Комана и Толисо. Клуб готовиться к кризису и именно по этому они выгнали Флика. А также ряд других игроков, зарплатную ведомость уменьшают.
3) Флик тренер победитель, и это видно по результатам, он хочет выигрывать каждый матч. И именно по этой причине от него избавились. Для побед нужны игроки, не обязательно дорогие их должно быть много, но это в свою очередь расходы на зарплату. А клуб не хочет тратить деньги он готовиться к кризису.
4) Увольнение Салихамиджича, скорее всего это произойдет, так как много он уже денег потратил на ветер. Да и не справляется со своей работой. Скорее всего он уйдет очень тихо, как только все уляжется. Если вы изучите трансферы Хасана и размер зарплаты новых игроков, то вы все поймете. Он не умеет договариваться, и это не проблема рынка. Просто менеджер не соотвествует уровню немецкого чемпионата. Если я не ошибаюсь Сане получил увеличение ЗП в 3 раза по сравнению с МС.
5) Нагельсманн идеально подходит для руководства клуба. Скорее всего он первый тренер, который не сможет выйграть титул за 10 лет. Что очень символично. В сегодняшнем матче он не смог обыграть Дортмунт, впереди матч за кубок. И если он и финал проиграет, то это уже что-то значит.
Нагельсманн не будет скандалить или ругаться с руководством, так как у него нет авторитета, он тренер без трофеев. По факту можно даже сказать тренер "выскачка". Согласен звучит глубо, мне и самому не нравиться, но полагаю именно такое отношение к нему и будет. В случаи поражения все можно слить на него. Мол простите ошиблись. наняли непонятно кого.
Мне кажется что Нагельсманн слишком поверил в себя и не понимает куда он идет. С учетом как избавились от Флика, понятно как руководство будет относится к тренеру уровня Нагильсманна. Нельзя приходить в Баварию без титулов, у того же Ковача был кубок да и играл он долго за Баварию. Увы но Нагильсманн не тренер победитель, его вполне устраивает и второе место. Показательным был матч Лейпциг - Бавария. Это был матч за чемпионство, но Лейпциг и Нагельсманн сдались, не было битвы. Было ощущение что - это рядовой матч, и он особо ничего не решает.
6) Омоложение команды, тут автор отчасти прав. Но по факту команда и так молодая. Нойеру уже нашли замену, а 2-3 года чтобы найти замену Мюлеру и Левандовски вполне достаточно. Только речь идет не об омоложении, а о отсутствии трансферов. Бавария хочет стать Дортмундом (опять же из-за экономии). И покупать будут только молодых игроков. И в этом и заключается задача Юлиана, собрать из того что будет команду, чьи доходы не сильно просядут. И самый важный пункт доходы, а не качество футбола.
7) Президент Баварии Хайнер и именно он а не Кан решает.
8) Хайнер заявил что: "Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом, так что я не беспокоюсь за будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие игроки, но из-за пандемии нам нужно помнить и о финансах."
Так что Камавинду и Холадна, даже при учете продажи Левандовского ждать не стоит.