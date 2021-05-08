Продажа Левандовски и тренер за 25 млн евро. Интригующее будущее клуба, который выиграл 9 чемпионств подряд

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вчера, 22:00

Поздравляем «Баварию» с дежурным титулом и ожидаем перемены.

Конфликт с Захави – проблема Кана

Карл-Хайнц Румменигге уходит на пенсию, а Оливер Кан становится главным. А Салихамиджич, раз выбрали не Флика после конфликта менеджеров, определит состав команды. И у дуэта директоров есть серьезный оппонент – Пини Захави. Израильский агент представлял интересы Алабы, и стороны не сумели договориться.

Обычно сдержанные боссы «Баварии» позволили серию жестких комментариев в прессе. А теперь им предстоит провести переговоры о новом контракте Левандовски. Уже догадались, что интересы поляка представляет все тот же старичок, давний знакомый Романа Абрамовича. Конечно, за главного клиента будет воевать до последнего патрона.

Вернее, миллиона – у Роберта контракт до 2023 года. У него самая высокая зарплата в команде (19.5 млн евро), но Левандовски хочет надбавки и новое соглашение. Вот тут вступает прижимистость немцев. Не дали Алабе больше, чем у поляка или Нойера (18 млн евро), и вряд ли собираются в кризис переплачивать самому Роберту.

Левандовски задумался об уходе

Роберт выиграл заветный кубок чемпионов, собрал целую коллекцию трофеев. Если повезет, то повторит или побьет рекорд Герда Мюллера – 40 голов за сезон в Бундеслиге. И что дальше? Возраст намекает, что осталось немного времени в большом футболе. Жена бойкая, вдруг засиделась в Германии? Поляки между собой часто говорят об отъезде за рубеж, и если Германия у них для заработков, то жить мечтают в Англии.

АПЛ – хороший пункт назначения. Особенно если к Левандовски подошла команда, что выдаст царский оклад и представит интересный проект. Поляка легко представить и в «Манчестер Юнайтед» (аналогия с приходом Ван Перси, что помог выиграть последний титул в АПЛ ), и в «Челси» (поляк не промахнется, как Вернер, и правило офсайда понимает). Из-за возраста и двухлетнего контракта Роберт не будет сказочно дорогостоящим, англичане потянут сделку.

Но зачем «Баварии» так рисковать? Игра завязана на Левандовски, и это не худшая привязка в футболе, как видно по выносу «Боруссии» М в день чемпионства. Можно развивать другие направления атак – через Гнабри и Сане, Комана и Мюллера. У немцев феноменальная игра, хватает одного Киммиха, чтобы понять их крутость. Да и самому Роберту в почтенном футбольном возрасте не стоит включать гонор. Трансферы – вещь опасная. Если не решился на переход в «Реал» в молодости, то сейчас уже поздновато.

Упамекано – новая надежда Нойера

Оборону нужно перестаивать, и жадность, которая посетила Алабу, может быть выгодной Мануэлю. Нойер настрадался от ошибок защиты, причем непривычно грубых для «Баварии» — по пропущенным голам лишь четвертые в Бундеслиге, еще могут повторить результат берлинского «Униона». И невезение не во главе угла. Чемпион успешно катал мяч, но нарывался на реально опасные атаки.

Следовательно, подписали центрального защитника. Упамекано – одаренный молодой человек, но ему важно найти правильного напарника. Поскольку Нагельсманн обожает эксперименты, то не удивляйтесь тройке в центре. Флик так не играл, а Боатенг уйдет вслед за Алабой, но есть Зюле и Эрнандес – у мюнхенцев, если вспомнить о двужильности Дэвиса и Павара, становится больше вариантов.

Хотя напрашивается подписание еще одного центрального защитника. Тактическое отрезвление команды может стать спасением для Нойера. А поскольку Нагельсманн своровал у «Лейпцига» аналитиков Беньямина Глюка и Тиммо Хардунга, то свежие идеи будут. Но важно не развалить коллектив, ведь организатор командных процессов Кэтлин Крюгер ушла в декрет примерно на год. А ее хвалили все и называли невероятно важной.

Для больших сделок не хватит денег

Румменигге шутил, что чуть не подавился завтраком, когда прочитал о долгах «Барселоны». Не спал бы ночами, будь такие обязательства перед кредиторами у «Баварии». Финансово клуб, который не может по закону принять щедрую помощь нового нефтяного владельца, куда здоровее многих других фаворитов ЛЧ .

Но пандемия тоже ударил по «Баварии». В позапрошлом сезоне оборот составлял 660 млн евро, а в прошлом упал на 30 миллионов. Получается, никаких новых контрактов с большими суммами не будет? И трансферы в стиле Холанда не окажутся в приоритете. Эрлинг может оказаться в «Баварии», только если Захави рассорит Левандовски с Каном и Салихамиджичем.

И так за Нагельсманна заплатили 25 млн евро (клуб отрицает, тренер подтвердил). Возможно, один из самых дорогих трансферов команды в этом году. Возможно, отдадут Толиссо и Комана, если не договорятся о новых контрактах, ведь у французов сделки до следующего и 2023 года соответственно. Но пока «Бавария» ждет отдачи от Упамекано, Эрнандеса и Сане – самых дорогих сделок последних лет.

Юный тренер – омоложение команды

Слухи об уходе Левандовски связаны еще и с Нагельсманном. Фанат Гвардиолы хочет оказаться его последователем, а не плохой копией. Но Юлиан моложе, чем Нойер. Как патриархи «Баварии» его поколения отреагируют на приказы юного наставника? Соперником он был любопытным, но безвредным – в отличие от «Боруссии» Клоппа, «Лейпциг» не забрал «салатницу».

Теперь «Бавария» классически ослабила конкурента, а Нагельсманн получил вроде бы готовую команду, которая одновременно немножко устала от вечных немецких побед. Так бывает с каждым вечным чемпионом – ПСЖ или «Ювентус» служат актуальными примерами. Средний возраст немецкого гранда высоковатый, зависимость от Нойера, Мюллера и Левандовски попытаются сгладить, но нужны прорывы молодежи.

Очевидно, что Альфонсо Дэвису будут искать правильную позицию. Возможно, даже в атаке. Мусиала может получить шанс, как и другие юниоры. В теории повоюют за Камавингу – 19-летнему французу будет уютно в команде, где столько соотечественников. Контракт у него закончится через год, «Ренн» боится потерять деньги. Хитрость «Баварии» ее многократно выручала, но и горе у них обычно от ума.

Флик не задержался, Нагельсманн – интригующий трансфер, но дальше будет серия событий, что или сделает их еще сильнее, или отбросит назад. Девятый титул к ряду впечатляет, а конкуренты подавлены. «Боруссия» Д может потерять летом Холланда и Санчо, «Лейпциг» пережил серьезные потери, так что Юлиан способен забрать десятую «салатницу». Но главную цель ведь все знают.

«Баварии» нужно сыграть идеально и выйти в новый финал Лиги чемпионов. В этом сезоне не получилось, и если потеряют Левандовски, то останутся сомнения и через год.