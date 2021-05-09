Ни один из фаворитов не заслужил победу в Ла Лиге 2020/21. Титул плывёт в руки Зидану

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вчера, 12:00

Сезон, в котором все были увлечены собой.

Нулевая ничья на «Камп Ноу» не удивляет. Каталонцы недостаточно мощные, чтобы разбить оборону Облака. А команда Симеоне себя переоценила, получив солидный перевес в таблице. Давно не в той форме, что была. Снова не победили «Барселону» в гостях в Примере.

Сегодня «Реал», если обыграет Лопетеги, которому Перес подпортил репутацию и карьеру скомканным приглашением в Мадрид, сравняется по очкам с «Атлетико». Но тогда Зидан окажется выше по личным встречам. Останется по три тура, но близость в таблице – повод оценить каждого претендента.

«Атлетико» — 77 очков

Заслужили чемпионство

• Много лет Диего усердно работает, мирится с кадровыми потерями, повысил уровень клуба победами на поле. Тренер заслужил «золото» по совокупности, как и многие игроки, но такой принцип в футболе не работает. Или бывают исключения?

• Облак и оборона – выше всяких похвал. В 35 турах пропустили всего 22 мяча. В топ-5 это второй лучший результат, только у «Лилля» тоже 22 пропущенных мяча, но после 36 матчей. А по качеству шансов оппонентов «Атлетико» уже пятый, Облак тащил – 88 сэйвов, 2 отраженных пенальти.

• «Атлетико» прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Тогда после 35 туров было всего 63 очка (отставание от «Реала» — 17 пунктов), забили 47 раз, а пропустили 26. Сейчас +16 по забитым, -4 пропущенным голам, а очков на 14 больше. Льоренте с 12 мячами и 10 ассистами, Суарес с 19 голами и Карраско заслужили похвалу.

Не заслужили титул

• Уповают на везение. Облак покинет линию до удара и отразит пенальти – судья не подскажет, что надо перебить. Соперники мазали в решающий момент, а сами умеют забивать без моментов (голов на 10 больше, чем сумма xG, широчайший зазор во всей Ла Лиге).

• Монотонный и скучный стиль. Симеоне пытается добавить «Атлетико» атакующей акцент, но Суарес сам по себе, Фелиш дорогущий и нестабильный, а славным парням, вроде Корреа, не хватает класса для дикой стабильности. «Атлетико» — фаворит-середняк, поэтому по владению они 8-е, а по точности паса – 5-е.

• Упущенное преимущество – их вина. Возомнили себя чемпионами несколько месяцев назад, когда гранды отставали на 8 пунктов. За высокомерие футбол наказывает. В последних 10 турах «Атлетико» из 30 очков набрал всего 16. Немало минимальных побед, выжимают титул, а не забирают себе с запасом.

«Барселона» — 75 очков

Заслужили чемпионство

• Невероятная игра Месси спасала часто – забил 28 мячей (35 % от командных). А если добавить 9 ассистов, то получится 37 голов из 80 на горбу одного человека. И еще не считаем предпоследние передачи, а их хватало, ведь Лионель играет глубоко. Капитан заслужил титул.

• Работали на фоне постоянных скандалов и под большим давлением. Куману и команде надо поставить плюс в карму, что не сломались и не идут в таблице ниже «Бетиса». Одни происки Бартомеу против собственной команды чего стоят. Не перессориться было сложно, и почти сумели.

• «Барселона» невероятно результативная – в топ-5 больше голов только у «Баварии». Давить умеет – по качеству шансов только ПСЖ и «Лион» выше. Месси, конечно, помог выйти на первое место, но Гризманн, Альба и даже Дембеле умеют атаковать. Что есть, то не отнять.

Не заслужили титул

• Сомнительно защищаются, на уровне «Вольфсбурга» или «Байера». Конечно, та же «Бавария» в обороне ошибалась еще чаще, но у тер Штегена в конкурентах «Атлетико» и «Реал». Понятно, что были объективные проблемы, вроде травм Пике, но чемпионский стандарт в защите выдержали через раз.

• Не стали лучше, чем были. В прошлом сезоне не заслужили титул после 7 ничьих и 6 поражений, а в этом повторили тот результат – не хватает одной мировой. В чемпионские годы «Барселона» почти не проигрывала и обыгрывала «Реал». Сейчас ждут ошибок соперников.

• Полная зависимость от Месси. Так кто будет чемпионом, если кубок поднимет капитан «Барселоны», команда или он сам? Уберите Лионеля – получите довольно скучный и легковесный коллектив. ПСЖ все показал в первом матче плей-офф. Каталонцам вчера нужна была только победа, но Месси не забил – счет 0:0.

«Реал» — 74 очка (и матч в запасе)

Заслужили чемпионство

• Остались сами собой – тем самым противным для оппонентов опытным «Реалом», что стабильно выгрызает очки. Кстати, если Зидан выиграет 4 матча из 4, то наберет 86 пунктов. Всего на один меньше, чем в прошлом чемпионском сезоне — неплохо.

• Надежно играют в защите – общий плюс с «Атлетико». Пропустили всего на два мяча больше. У брата жирафов Куртуа (сам так пошутил) были красивые отрезки – компенсировал явные голевые моменты у своих ворот, но Варан справлялся без Рамоса.

• В составе наберется людей, что заслужили титул лично, помимо Тибо и Рафаэля. Бензема – 21 гол и 8 ассистов (создал половину мячей команды), Каземиро, что успевает всюду, Кроос с 8 ассистами. Да и сам Зидан не промах, у него Лукас Васкес стал правым защитником, а десятки травм не помешали воевать за титул.

Не заслужили титул

• Уровень работы в атаке. У «Реала» в Примере второй снайпер сезона – опорник Каземиро с показателем в 6 голов. Роналду мог забить столько за два матча, а Бэйл за три в перерыве между раундами в гольфе. Видим деградацию целой линии. Состояние Азара, сырость Винисиуса и нехватка качественных связок тянут их вниз.

• Как и «Атлетико», команда Зидана невероятно фартовая. Особенно касается игры в защите – могли пропустить на десять голов больше, а при такой скромной результативности (по забитым мячам «Реал» на 21 месте в топ-5, ниже «Тоттенхэма») любая ошибка в обороне могла свести чемпионские амбиции, как пятно от прошлогоднего чемпионского шампанского.

• «Реал» не является стильной командой, которая прогрессирует. Попытки Зидана запутать Тухеля завершились общим заслуженным поражением. Обыгрывали «Атлетико» и «Барселону» — козырь в споре о чемпионе, но у них старая гвардия, что пытается выехать на привычных трюках. Бензема, Кроос, Модрич, Каземиро, Рамос и Варан – большие чемпионы, но сколько они еще будут играть вместе?

Выбирайте любимчика из тройки

Лучшим станет один из тех, кто грубо ошибался. От этого фанатам Ла Лиги должно быть немножко грустно, их флагманы сдали в глобальной футбольной гонке вооружений. По меркам португальского или российского чемпионатов все – готовые чемпионы с громадным отрывом. Но испанцы сами задали стандарт и стоят у истоков некой Суперлиги для избранных по неспортивному принципу.

При этом «Реал» и «Атлетико» вылетели из ЛЧ от «Челси», а «Барселона» — от ПСЖ , что в итоге не пробился в финал, уступив «Манчестер Сити». Ну, и счет против «Баварии» не смыли титулами. Симеоне, Куман и Зидан объективно не рады качеству футбола от своих команд, проблем выше крыши. Титул достанется тому, кому соперники подарят больше своих осечек.

«Реал» взойдет на вершину, если обыграет «Севилью». Но Лопетеги непрост, а оставшиеся девять матчей сложнее, чем кажутся. В такой ситуации чемпионство может достаться самому характерному. Неясно, кто им станет, поэтому не пропустите центральный поединок вечера. Коллективы Кумана и Симеоне не впечатлили и разошлись нулями, а теперь оценим усилия команд Зидана и Лопетеги.