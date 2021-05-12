Рекорд «Локомотива» и претендент из ФНЛ. Особенности финалов Кубка России

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вчера, 15:52

На кону трофей и путевка в Лигу Европы.

Неожиданные финалисты — норма

В Нижнем Новгороде ждет классический финал. Команда из ФНЛ победила в группе с «Ротором». Затем обыграла «Химки» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (4:1 по пенальти после нулевой ничьей). А «Локомотив» воспользовался своей особенностью, о которой чуть ниже. Москвичи – однозначные фавориты, но в самих финалах за последние пять лет видели «Урал» (дважды), «Тосно», «Авангард», «Химки», а теперь победителя ФНЛ . У Игоря Витальевича Осинькина приличная команда, что научилась играть первым номером с равными соперниками и терпеть против фаворитов. Может не хватить надежности обороны, если «Локомотив» разозлился после осечек. Но если пойдет классическая финальная игра на нервах – не исключена ничья. Специалист, что много лет работал с молодежью в «Чертаново», популярно объясняет свои идеи самарскому коллективу. А команду и планы Николича не нужно представлять, по ходу победной серии о нем и о футболистах «Локомотива» говорили постоянно.

Поединки популярны у зрителей

С матчами по ходу турнира бывают проблемы – не всегда удобное время, не всегда хорошая погода. Но финалы частенько собирают много зрителей. В Астрахани набрали почти полный стадион в 2015 году. Увидели от 36 до 40 тысяч зрителей в трех из четырех случаев до пандемии. В прошлом году в Екатеринбурге «Зенит» обыграл «Химки» 1:0, тогда на трибуны допустили всего 3 408 человек, но сегодня в Нижнем Новгороде ждут наполовину полную арену – разрешили собрать 21 690 фанатов. Прекрасно, что команды получат внимание, а гостевых фанатов пустят на трибуны. Не будет вывески «Динамо» — «Локомотив» или «Спартак» — «Локомотив», а такой финал был возможен, исходя из сетки турнира. Но «Крылья Советов» свою путевку взяли по делу. Сегодня у их фанатов праздник.

Сенсаций нет, но бывали сюрпризы

Неожиданных финалистов хватает, а вот сенсационных победителей почти нет. «Тосно» выиграл Кубок России в год расформирования, ведь играл в финале против «Авангарда», на тот момент середняка ФНЛ . А «Локомотив» обыграл «Кубань» и дважды «Урал». «Зенит» разнес «армейцев» (4:1) и обыграл «Химки». Для реального или формального фаворитов финал часто складывается успешно. Последний сюрприз – победа «Ростова» по пенальти над «Краснодаром» в 2014 году. А с натяжкой сенсацию можно отыскать за десять лет до этого. В 2004 году «Терек» обыграл «Крылья Советов», взяв единственный в истории клуба трофей. Но там неожиданным было само появление грозненцев в финале, а кубок взяли не против «Спартак» или «Локомотива», десятилетиями были финалы без сенсаций.

Не впечатляют голевой феерией

Напряжено проходят матчи. Последние два финала завершились со счетом 1:0, до этого была разница 2:1 и 2:0, но во втором случае речь о втором мяче на девяностой минуте игры. Значит, последний результативный финал увидели пять лет назад в Казани, где «Зенит» обыграл ЦСКА 4:1. Хотя и там до 55-й минуты была ничья 1:1. После этого забил Кокорин, дубль с пенальти сделал Халк, а довел до разгрома Юсупов. Ни «Локомотив» против «Кубани» — там два гола увидели в дополнительное время (итоговый счет – 3:1), ни остальные финалисты последних десяти лет не постарались порадовать множеством голов. Может, сегодня будет иначе? У «Крыльев Советов» ведь есть рекордсмен Сергеев – у форварда 40 голов в ФНЛ . Ивану надо разбавить прагматичность решающих матчей, в которых средняя результативность меньше 2.5 гола. К слову, за десять лет лишь в половине случаев забивали обе команды – с этим тоже надо завязывать, чтобы была интрига и после первого мяча, зачастую от фаворита.

Финалы проводят в городах ЧМ -18

Новая традиция, начатая загодя. Тур памяти по стадионам, что принимали мировое первенство три года назад. Начала серию арена в Казани в 2016-м, а дальше отправились в Сочи, потом в Волгоград, Самару и Екатеринбург. Теперь очередь Нижнего Новгорода, и снова речь о полной готовности стадиона, ведь ему выдали лицензию УЕФА и ФИФА . Осталось фанатам найти свободную среду, ведь москвичам немного ближе, а вот самарцам надо преодолеть почти 700 километров. Посмотрим, сколько фанатов «Крыльев Советов» появятся на арене в белой одежде. Пресс-служба клуба попросила выбрать такой цвет, ведь в светлых формах сыграет команда, можно будет показать единство и отличаться от красно-зеленой армии из Москвы. Зрители снова придут, а это уже доказательство, что верно решение перенести финалы из «Лужников», где «Тосно» и «Авангард» не собрали бы 40 тысяч фанатов, как в Волгограде. Возможно, через год финал Кубка России состоится в Калининграде?

«Локомотив» — король Кубка России

Вышли впереди с 8 победами после отхода ЦСКА на второй план. «Армейцы» довели количество кубков до семи, но с 2013-го не выигрывали – как быстро летит время, бывшие короли турнира минимум девять лет будут без победы до следующей весны. «Зенит» выиграл в 2016-м и 2020-м, собрал четыре кубка, «Спартак» не умеет играть в этом турнире – 3 победы и 2 поражения. А на первом месте по свежим успехам именно нынешний финалист. Николич прошел в финал, обыграв «Тамбов», «Сочи» и ЦСКА , причем сделал это уверенно – 9:1 по сумме трех матчей. Не совсем удивительно, что это четвертый финал клуба за семь сезонов. Кстати, «Локомотив» проиграл лишь 1 из своих 9 финалов, но еще в 1998 году. Даже у ЦСКА соотношение куда хуже – 4 неудачи после 12 попыток.

Ценность финала заметно выросла