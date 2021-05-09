ЦСКА лишился шансов на ЛЧ, «Локомотив» определит судьбу пятого места. Еврокубковый расклад в РПЛ

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вчера, 20:30

Летом и осенью нужно много побед.

Завтрашний матч «Спартака» может поднять команду на второе место, но в последнем туре останется интрига. «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» продолжат борьбу за вторую строчку, если Тедеско не обыграет «Химки». Но и в случае победы москвичей останется много вариантов.

6 место. ЦСКА , 50 очков

«Армейцы» лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов в третий раз подряд. Удар по бюджету. Теперь могут рассчитывать лишь на чудесное попадание в группу Лиги Европы – если «Локомотив» выиграет Кубок, финиширует вторым, а «армейцы» будут третьими после своей победы и двух поражений «Спартака» подряд. Но более реальный вариант для Олича – позиция с третьей по пятую. Шестое место пока тоже под вопросом, если в последнем туре «Динамо» обыграет ЦСКА в домашнем матче, ликвидировав разницу 3:1 родом из первого круга. Только победа Олича над Шварцем оставит для «армейцев» шансы на еврокубки, но без гарантий. А вот будущий соперник завершил борьбу вчера – ничья против «Локомотива» отрезала «Динамо» от первой пятерки.

5 место. «Сочи», 52 очка

Возрастная команда выдала хороший сезон, а от попадания или не попадания в еврокубки зависит ее будущее. Многие футболисты заключали краткосрочные контракты, поскольку не были уверены в финансировании клуба. «Сочи» создали, поскольку попросили, чтобы на олимпийском стадионе «Фишт» был спорт, а не из-за футбольных амбиций. Но сейчас команда может стать второй – если «Рубин», «Спартак» и «Локомотив» проиграют все свои матчи, а Федотов в последнем туре обыграет на выезде «Химки». А более вероятный вариант – Лига Конференций. Туда попадут, если «Локомотив» выиграет Кубок России у «Крыльев Советов». Или же если «Рубин» в последнем туре сыграет хуже, чем сочинцы – потеряет очки с «Ротором», что ведет отчаянную борьбу за выживание в РПЛ . Для «Сочи» еврокубки будут большой удачей, но и без них очень высоко в таблице.

4 место. «Рубин», 52 очка

Тихо и аккуратно Леонид Викторович забрался на место, что открывает большие перспективы. Поскольку по личным встречам «Рубин» опережает «Сочи» — благодаря голам на выезде от Игнатьева и Макарова в день поражения 3:2, а также победному мячу Кварацхелии во втором круге, то при равенстве казанцы окажутся выше. Им достаточно взять три очка дома против «Ротора», чтобы гарантировать себе хоть какой-то еврокубок. А дальше все зависит от конкурентов. Если «Локомотив» проиграет дома «Уралу», а «Спартак» влетит дважды подряд, то три очка подбросят в Лигу чемпионов. Если нет, то хватит нового еврокубка – Лиги Конференций. А третье место еще может дать путевку в группу ЛЕ (зависит от результата финала Кубка России).

3 место. «Спартак», 53 очка (и матч в запасе)

Увлекательная развязка для Тедеско. Немец сыграет два матча, и завтра прощальный домашний. В случае победы над «Химками», которым уже ничего в сезоне не нужно – не вылетят и намного выше не поднимутся, «красно-белые» выйдут на второе место. Останется взять один пункт против «Ахмата» на выезде, ведь в случае победы «Локомотива» над «Уралом» при равенстве очков в Лигу чемпионов отправят команду Николича – за счет разницы мячей в личных встречах, а именно недавней победы 2:0. Не стоило в том дерби уступать, теперь нужно набрать минимум четыре очка из шести, а как «Спартак» играет с середняками под давлением – все знают.

2 место. «Локомотив», 53 очка

Пока Николич второй, но исторические соперники – «Зенит» и «Динамо», сделали команде Тедеско роскошный подарок. Разрыв сократился на четыре пункта, и если «Спартак» не ошибется, то максимумом «Локомотива» станет путевка в группу Лиги Европы. Тоже неплохо, снова получат премиальные УЕФА , но для захода во второй еврокубок надо после поражения в Санкт-Петербурге и ничьей в дерби переиграть крепкие «Крылья Советов». Возможен еще вариант, при котором самарцам, даже если те возьмут Кубок России, не выдадут лицензию на участие в еврокубках – там правила строже. Тогда третья команда РПЛ заберет единственную путевку в Лигу Европы, и это может быть как раз «Локомотив». Мечтали в четвертый раз подряд сыграть в Лиге чемпионов – на этот раз в квалификации, но оступились. Причем уже подсчитывают потери – до конца года недосчитаются 2 миллиардов рублей. Придется попрощаться с отдельными игроками.

«Локомотив» сам виноват, а фаворитом в борьбе за второе место на данный момент стал «Спартак». Единственный в списке, кто зависит только сам от себя. Выиграет два матча – завершит сезон успешно, ведь в прошлом чемпионате финишировали на седьмом месте с 39 очками, а сейчас могут набрать на двадцать больше.

В Лигу Европы напрямую попасть будет проще всего «Локомотиву» или «Крыльям Советов». Для самарцев участие в еврокубках может стать финансовым спасением. Например, ЦСКА за последнее место в группе получил более 8 млн евро. «Крыльям Советов» столько не светит, ведь у них не такой же рейтинг, но бонус большой – в финале Кубка обоим участникам нужен не только трофей.

А опасность попадания в Лигу Конференций понятная – всем надо проходить квалификацию. «Спартак», если окажется в плей-офф ЛЧ , рискует в случае поражения свалиться в Лигу Европы. Но это тоже неплохо – можно побеждать чаще и заработать, оказавшись в плей-офф. В группе точно есть «Зенит», а вот остальным придется попотеть. Плохо лишь, что из квалификации Лиги Конференций никуда не попадаешь.

Но клубам РПЛ , независимо от имен, надо собраться в еврокубках. «Зениту» целится на третье место в ЛЧ , «Спартаку» или «Локомотиву» — они фавориты в борьбе за второе место, важно попасть в группу. А оставшимся одной или двум командам (зависит от «Крыльев Советов») – мечтать хорошо выступить в новом еврокубке. Состав участников там неплохой, ведь спускают тех, кто вылетит по пути в группы ЛЕ и ЛЧ , а отбор жесткий.