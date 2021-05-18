«Осасуна» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» Сосьедад, который состоится 22 мая 2021 года.
«Осасуна»
Коллектив идет на 11 месте и не решает серьезных турнирных задач в чемпионате. Команда провела средний сезон и может спокойно начинать подготовку к следующему футбольному году, после проведенного отпуска. Команде будет непросто в этом поединке, ведь соперник будет мотивирован на победу. В последних пяти встречах команда набрала всего четыре очка.
16 мая «Осасуна» проиграла «Атлетико» (1:2), а 12 числа команда обыграла в домашнем матче «Кадис» (3:2).
«Реал» Сосьедад
Команда идет на пятом месте, но рискует потерять целых две позиции в случае поражения в последнем матче чемпионата. Чтобы сохранить себе место в Лиге Европы, игроки обязаны побеждать середняка и успокоить заранее свое руководство и болельщиков. В матче с «Осасуной» команда постарается сыграть аккуратно, без своих ошибок и использую недостатки соперника.
16 мая «Реал» Сосьедад разгромил «Вальядолид» (4:1), а 12 числа на выезде проиграл «Атлетико» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осасуна» – 4.81
- Ничья – 4.44
- Победит «Реал» Сосьедад – 1.584
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Осасуны» закончились исходом «обе забьют»
- «Реал» Сосьедад выиграл пять поединков из последних десяти поединков чемпионата
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реал» Сосьедад с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.584. Гостям нужна победа, чтобы гарантировать себе еврокубки, поэтому шансов у «Осасуны» набрать очки в этом поединке минимальны.