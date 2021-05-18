«Осасуна» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» Сосьедад, который состоится 22 мая 2021 года.

«Осасуна»

Коллектив идет на 11 месте и не решает серьезных турнирных задач в чемпионате. Команда провела средний сезон и может спокойно начинать подготовку к следующему футбольному году, после проведенного отпуска. Команде будет непросто в этом поединке, ведь соперник будет мотивирован на победу. В последних пяти встречах команда набрала всего четыре очка.

16 мая «Осасуна» проиграла «Атлетико» (1:2), а 12 числа команда обыграла в домашнем матче «Кадис» (3:2).

«Реал» Сосьедад

Команда идет на пятом месте, но рискует потерять целых две позиции в случае поражения в последнем матче чемпионата. Чтобы сохранить себе место в Лиге Европы, игроки обязаны побеждать середняка и успокоить заранее свое руководство и болельщиков. В матче с «Осасуной» команда постарается сыграть аккуратно, без своих ошибок и использую недостатки соперника.

16 мая «Реал» Сосьедад разгромил «Вальядолид» (4:1), а 12 числа на выезде проиграл «Атлетико» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 4.81

Ничья – 4.44

Победит «Реал» Сосьедад – 1.584

Статистика

Пять из шести последних матчей «Осасуны» закончились исходом «обе забьют»

«Реал» Сосьедад выиграл пять поединков из последних десяти поединков чемпионата

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Сосьедад с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.584. Гостям нужна победа, чтобы гарантировать себе еврокубки, поэтому шансов у «Осасуны» набрать очки в этом поединке минимальны.