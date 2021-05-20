Загадочная история «РЖД Арены». Новым домом «Локомотива» могут стать «Лужники»

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вчера, 17:30

Очередной повод для негодования болельщиков.

Как снег на голову

Перед матчем последнего тура с «Уралом» стало известно, что эта игра может стать для «Локомотива» либо вообще последней в Черкизово, либо последней перед многолетней паузой, во время которой состоится реконструкция арены. Сообщалось о трех вариантах развития событий:

1. Реконструкция « РЖД Арены», которая займет 5-6 лет (и обойдется клубу, как минимум, в 16 миллиардов рублей).

2. Снос нынешнего стадиона и постройка на его месте современной арены (ориентировочная цена вопроса — 25 миллиардов рублей).

3. Снос « РЖД Арены» и продажа земли, что принесет клубу солидные деньги, но оставит «Локомотив» без постоянного места жительства и наверняка вызовет негодование болельщиков.

После матча с «Уралом» председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подтвердил назревшую проблему и пообещал принять важное решение только после консультаций с фанатами:

Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД , так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, когда пообщаемся с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба.

«Локомотив» хочет в «Лужники». А вот запрос в мэрию назвали фейком

Обещание Александра Плутника определить судьбу « РЖД Арены» вместе с фанатами выглядит популистским. Во-первых, встречаться и обсуждать столь серьезную тему нужно было гораздо раньше, а не после того, как информация о смене «Локомотивом» прописки «протекла» в СМИ . Во-вторых, вопрос с переездом в «Лужники» уже начал решаться в высших сферах.

В частности, был опубликован документ, в котором руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать главный стадион страны в долгосрочную аренду «Локомотиву», причем «железнодорожники» собираются не только проводить домашние матчи в «Лужниках», но и перенести туда клубную инфраструктуру — офис, тренировочную базу и академию.

Согласитесь, это не похоже на временный переезд, когда вы арендуете квартиру на некое определенное время, пока дома проводится ремонт. А вот еще одна интересная выдержка из того же документа:

Домашний стадион «Локомотива» построен в 2002 году в Черкизово. Текущее состояние стадиона требует капитальных вложений для проведения глубокой реконструкции, либо строительства новой арены и необходимой спортивной инфраструктуры. В случае переезда «Локомотива» на арендованную инфраструктуру в Лужниках на территории в Черкизово будет создан новый многофункциональный район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.

В качестве жеста доброй воли РЖД выражает готовность передать городу имущественные комплексы в Баковке, Перово и Свиблово, в настоящий момент принадлежащие и используемые «Локомотивом».

Ответом на мощный резонанс стали слова председателя правления РФСО «Локомотив» Юрия Нагорных, который назвал опубликованное письмо фейком, подтвердил, что вопрос с временным переездом в «Лужники» обсуждает, а « РЖД Арену» ждет реконструкция, но никак не снос. Впрочем, болельщики «Локо» считают, что Нагорных «переобулся» в воздухе.

«Бред какой-то»

По поводу будущего « РЖД Арены» уже выступил и мэр Москвы Сергей Собянин:

Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке « РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. « РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.

Категоричная реакция градоначальника внушает оптимизм, и хотя переезд в «Лужники», видимо, неизбежен, остается надежда, что «Локомотив» будет квартирантом, а не хозяином на Большой спортивной арене. В разрез с заявлением мэра идут слухи о том, что «Локомотив» договаривается с мэрией об аренде «Лужников» на 49 лет. Столь внушительный срок возможен только в том случае, если «железнодорожники» больше не собираются возвращаться на восток столицы.

Оказывается, идея переезда в «Лужники» не нова для «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» и соавтор последнего чемпионства «железнодорожников», Илья Геркус признался, что амбициозный план по переезду на центральный стадион Москвы зрел в клубе еще при нем:

Сам по себе переезд в Лужники — дело хорошее. Но только не временно, а навсегда. Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, так и в маркетинге и в коммуникациях. В конце концов полное название клуба — «Локомотив МОСКВА». Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы — но это очень амбициозный путь, он потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур. В своё время мы — администрация «Локо» — совместно с коллегами из SpecialOne прорабатывали такой проект. Но речь шла о переезде насовсем, переезде поэтапном, а в Черкизово предполагалось оставить Академию и женскую команду.

Снос « РЖД Арены» — ядро проекта Плутника и РЖД

Судя по всему, текущие движения вокруг смены места прописки — продолжение идей Геркуса и его единомышленников, только в более грубой и примитивной форме. В центре нынешнего проекта бизнес и еще раз бизнес. Строго говоря, смысл переезда «Локомотива» в «Лужники» резко теряется, если комплекс в Черкизово нельзя будет снести и отдать под застройку.

Насколько понимаю, создание «нового многофункционального района с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой» должно покрыть расходы на аренду и содержание «Лужников», а также стать источником финансирования команды. В то же время, если мэрия запретит сносить « РЖД Арену» и отдавать территорию под жилую застройку, то план может рухнуть, и «Локо» может остаться на своем стадионе в Черкизово.

Разговоры о строительстве нового стадиона и реконструкции нужны для отвода глаз, тем более объективных причин для проведения дорогостоящих мероприятий сейчас нет: « РЖД Арена» полностью соответствует требованиям не только РПЛ , но и Лиги чемпионов, где «Локомотив» играл в последние годы. А уж инспекторы УЕФА крайне щепетильны в таких вопросах.

Сносить или переделывать арену, удовлетворяющую райдеру Лиги чемпионов, имеет смысл только в том случае, если ожидаемый экономический эффект от использования данной территории перекроет все затраты. Например, реконструкция имела бы смысл, если бы «Локомотив» стал бы очень популярен и перерос свой стадион: мог бы собирать по 90 тысяч зрителей на своих матчах, но ограничен вместительностью 30-тысячника.

Отдать землю, на которой стоит « РЖД Арена» под строительство жилых комплексов тоже выгодно, если говорить об экономическом эффекте, хотя очевидно, что к спорту, футболу и «Локомотиву» такое решение имеет сугубо опосредованное отношение.

Много шума — и ничего

Стало известно, что в пятницу, 21 мая, состоится встреча болельщиков с председателем совета директоров ФК «Локомотив» Александром Плутником, на которой, в частности, состоится разговор о будущем стадиона. Вероятно, после этой встречи многое прояснится. Не исключено, что горячая тема со сносом/реконструкцией/переездом в «Лужники» мгновенно остынет.

Во-первых, за прошедшую неделю Белозеров и Плутник банально могли увидеть, что переезд в «Лужники» на их условиях (долгосрочный и с возможностью сноса « РЖД Арены») сейчас невозможен.

Во-вторых, все это изначально могло быть срежиссированной пиар-акцией для повышения лояльности к новому руководству. Алгоритм не то чтобы новый: создали угрозу крайне нежелательного развития событий — послушали болельщиков — прислушались к болельщикам.