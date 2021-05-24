«Фуэнлабрада» — «Спортинг Хихон». Прогноз и ставки БК Pinnacle

1621861230

сегодня, 16:00

Хихонский «Спортинг» чудом ворвался в топ-6 Сегунды, тем не менее, смотреть за выступлением этого клуба интересно, так как многие болельщики хотели бы его возвращения в Примеру. Букмекеры БК Pinnacle представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу хозяев поля по 4.70.

Форма команд

«Фуэнлабрада» набрала 50 пунктов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 11 побед, 17 ничьих и 12 поражений. Команда забила 43 гола и пропустила 45 мячей. В последних поединках «Фуэнлабрада» выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме и раз за разом теряет очки, даже в матчах, в которых считается фаворитом. Учитывая желание «Спортинга» сыграть в Примере, «Фуэнлабрада» может проиграть в ещё одном матче.

«Спортинг» из Хихона набрал 64 пункта и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 17 поединков, 13 раз играл вничью и проиграл десять матчей. У клуба в активе — 37 забитых и 26 пропущенных. В последних поединках хихонский клуб выглядит неплохо, команда регулярно набирает очки и хочет задержаться в топ-6, чтобы иметь право на стыковые матчи для выхода в Примеру. В этом поединке «Спортингу» нужно обязательно побеждать, иначе его место может занять «Райо Вальекано».

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл два матча из последних пяти

«Фуэнлабрада» проиграла три матча подряд

«Спортинг» забил всего два гола в пяти последних матчах, оба мяча стали победными

Прогноз

Наш прогноз – хотя бы одна команда не забьет с котировкой 1,66.