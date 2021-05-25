«Авеллино» – «Палермо»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:55

«Авеллино»

«Авеллино» играет с большим старанием появляется надежность в оборонительной линии, но в атаке совершенно ничего не получается. С этим связаны проблемы команды. На протяжении четырех последних игр ни разу не удалось победить. При этом, был забит всего лишь один гол. В кратчайшие сроки нужно улучшать свою игру в атаке, так как по-другому рассчитывать на успех будет действительно сложно.

«Палермо»

«Палермо» на протяжении восьми игр не знает горечи поражений. Помнят болельщики этого клуба со стажем как он выступал в Серии А. В пяти последних встречах команда одерживала исключительно победы. Если так продолжится и дальше есть весьма неплохие шансы к тому, чтобы повыситься в классе. Крайне важно для этого избегать обилия ошибок при переходе из обороны в атаку.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Авеллино» – 1.84

• Ничья – 3.40

• Победит «Палермо» – 4.20

Статистика

• «Авеллино» забил всего лишь один гол в четырех последних встречах

• «Палермо» в трех последних играх кряду не пропускает

• «Палермо» отличился 13 раз в последних шести встречах

Прогноз

«Авеллино» может прибавить и найти свою игру. На протяжении всего сезона команда это уже ни раз доказывала. Главное действовать с минимальные количеством невынужденных ошибок и не пропустить первыми. Если это удастся, то хозяева вернут интригу в это противостояние. Ожидаем победу «Авеллино» с котировкой 1,84.