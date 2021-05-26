«Неман» — «Спутник»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:16

Букмекер Pinnacle открыла прием ставок на матч очередного тура Высшей лиги Беларуси «Неман» — «Спутник», который состоится 29 мая 2021 года.

«Неман»

Футболисты «Немана» проиграли шесть из десяти матчей в чемпионате Беларуси. В этом сезоне команда одержала только одну победу, обыграв в гостях ФК «Сморгонь» (2:0). Хозяева предстоящего матча катастрофически мало забивают – всего шесть голов, при 13 пропущенных мячах.

Две последних встречи в Высшей лиге «Неман» уступил «Шахтеру» (1:2) и «Руху» (0:2). Отметим, что в трех прошлых играх на своем поле хозяева проигрывали, пропуская по два мяча.

«Спутник»

«Спутник» проиграл девять и десяти поединков Высшей лиге Беларуси. У команды только четыре забитых гола, при 22 пропущенных мячах.

Серия из поражений «Спутника» затянулась а шесть поединков, а единственную победу в чемпионате команда взяла в гостевой встрече против «Энергетика» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Неман» — 1.281

Ничья – 5.250

Победит «Спутник» — 11.630

Статистика

В 3 из 4 прошлых домашних матчах «Немана» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Спутник» пропускал минимум 2 гола в 3 последних гостевых играх Высшей лиги

В 3 из 5 предыдущих матчах с участием «Немана» голы забивали обе команды

Прогноз