«Неман» — «Спутник»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыла прием ставок на матч очередного тура Высшей лиги Беларуси «Неман» — «Спутник», который состоится 29 мая 2021 года.
«Неман»
Футболисты «Немана» проиграли шесть из десяти матчей в чемпионате Беларуси. В этом сезоне команда одержала только одну победу, обыграв в гостях ФК «Сморгонь» (2:0). Хозяева предстоящего матча катастрофически мало забивают – всего шесть голов, при 13 пропущенных мячах.
Две последних встречи в Высшей лиге «Неман» уступил «Шахтеру» (1:2) и «Руху» (0:2). Отметим, что в трех прошлых играх на своем поле хозяева проигрывали, пропуская по два мяча.
«Спутник»
«Спутник» проиграл девять и десяти поединков Высшей лиге Беларуси. У команды только четыре забитых гола, при 22 пропущенных мячах.
Серия из поражений «Спутника» затянулась а шесть поединков, а единственную победу в чемпионате команда взяла в гостевой встрече против «Энергетика» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Неман» — 1.281
- Ничья – 5.250
- Победит «Спутник» — 11.630
Статистика
- В 3 из 4 прошлых домашних матчах «Немана» выиграла ставка ТБ(2,5)
- «Спутник» пропускал минимум 2 гола в 3 последних гостевых играх Высшей лиги
- В 3 из 5 предыдущих матчах с участием «Немана» голы забивали обе команды
Прогноз
Разместить ставку на ТБ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. «Неман» и «Спутник» не могут похвастаться надежной игрой в защите, а необходимость набирать очки, обяжет команды сыграть с прицелом на ворота соперника.