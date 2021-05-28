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«Райо Вальекано» – «Луго»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Райо Вальекано» – «Луго», который состоится 30 мая 2021 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» идет на шестом месте, дающим путевку в плей-офф, но продолжает борьбу со «Спортингом» Хихон, который опережает на два очка. Коллектив будет играть исключительно на победу в нынешнем матче, но с оглядкой на параллельные матчи. Встреча обещает быть интересной, ведь оба клуба имеют нерешенные задачи в этом сезоне.

24 мая «Райо Вальекано» обыграл «Кастельон» (2:0), а 20 числа крупно победили «Реал Овьедо» (4:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Луго»

«Луго» очень близко находится к зоне вылета и чтобы остаться в Сегунде, коллектив обязан выигрывать и набирать очки, ведь соперники тоже будут пытаться сохранить свою прописку. В последних пяти поединках «Луго» смог набрать восемь очков, что сейчас оставляет им шансы на успешное завершение сезона.

24 мая «Луго» оказался сильнее «Картахены» (2:1), а 18 числа команда разошлась миром с «Альбасете» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Райо Вальекано» – 1.584
  • Ничья – 4.38
  • Победит «Луго» – 5.62

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Луго» закончились исходом «обе забьют»
  • «Райо Вальекано» проиграл два матча из десяти последних встреч в чемпионате, а «Луго» уступил в шести матчах
  • Последние четыре матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мячей
  • «Райо Вальекано» выиграл четыре из пяти домашних матчей против «Луго»

Прогноз

Поставить на «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.584. Хозяева имеют отличный шанс зацепиться за попадание в Примеру и постараются его максимально использовать. Команда имеет хорошую статистику домашних встреч с «Луго» и одержит победу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:38
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Райо Вальекано»
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