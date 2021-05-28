«Райо Вальекано» – «Луго»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Райо Вальекано» – «Луго», который состоится 30 мая 2021 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» идет на шестом месте, дающим путевку в плей-офф, но продолжает борьбу со «Спортингом» Хихон, который опережает на два очка. Коллектив будет играть исключительно на победу в нынешнем матче, но с оглядкой на параллельные матчи. Встреча обещает быть интересной, ведь оба клуба имеют нерешенные задачи в этом сезоне.

24 мая «Райо Вальекано» обыграл «Кастельон» (2:0), а 20 числа крупно победили «Реал Овьедо» (4:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Луго»

«Луго» очень близко находится к зоне вылета и чтобы остаться в Сегунде, коллектив обязан выигрывать и набирать очки, ведь соперники тоже будут пытаться сохранить свою прописку. В последних пяти поединках «Луго» смог набрать восемь очков, что сейчас оставляет им шансы на успешное завершение сезона.

24 мая «Луго» оказался сильнее «Картахены» (2:1), а 18 числа команда разошлась миром с «Альбасете» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 1.584

Ничья – 4.38

Победит «Луго» – 5.62

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Луго» закончились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» проиграл два матча из десяти последних встреч в чемпионате, а «Луго» уступил в шести матчах

Последние четыре матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мячей

«Райо Вальекано» выиграл четыре из пяти домашних матчей против «Луго»

Прогноз

Поставить на «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.584. Хозяева имеют отличный шанс зацепиться за попадание в Примеру и постараются его максимально использовать. Команда имеет хорошую статистику домашних встреч с «Луго» и одержит победу.