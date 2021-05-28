«Сарагоса» – «Леганес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Сарагоса» – «Леганес», который состоится 30 мая 2021 года.
«Сарагоса»
«Сарагоса» является типичным середняком Сегунды и занимает 14 место в чемпионате. Команда доигрывает сезон без турнирных задач, и после отпуска будет готовиться к новому чемпионату, чтобы постараться показать более высокий результат. Матч с «Леганесом» может быть интересен только с игровой точки зрения.
23 мая «Сарагоса» на выезде уступила одному из лидеров Сегунды – «Мальорке» (1:2), а 20 мая команда уверенно обыграла на своем поле «Кастельон» (3:0).
«Леганес»
Команда гарантировала себе плей-офф Сегунды и совсем скоро будет бороться за выход в Примеру еще с тремя коллективами. Клуб провел хороший сезон и на данный момент имеют серию без поражений из нескольких матчей. Всех болельщиков ждет напряженный и интересный поединок, хоть команды и не имеют серьезной мотивации.
24 мая «Леганес» обыграл на своем поле «Малагу» (1:0), а 19 числа на выезде разошелся миром с «Мирандесом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сарагоса» – 3.12
- Ничья – 3.39
- Победит «Леганес» – 2.39
Статистика
- Обе команды проиграли всего по два матча из десяти последних встреч в чемпионате
- Пять из семи матчей «Сарагосы» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Леганес» выиграл только два матча из последних восьми против «Сарагосы»
- «Сарагоса» проиграла на своем поле только один матч из последних 12 встреч
Прогноз
Поставить на «Леганес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Команда давно не проигрывает и захочет завершить основную часть сезона уверенно, чтобы подойти к матчам плей-офф с хорошим настроением. «Сарагоса» вероятнее всего, ничем не сможет удивить соперника.