«Сарагоса» – «Леганес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Сарагоса» – «Леганес», который состоится 30 мая 2021 года.

«Сарагоса»

«Сарагоса» является типичным середняком Сегунды и занимает 14 место в чемпионате. Команда доигрывает сезон без турнирных задач, и после отпуска будет готовиться к новому чемпионату, чтобы постараться показать более высокий результат. Матч с «Леганесом» может быть интересен только с игровой точки зрения.

23 мая «Сарагоса» на выезде уступила одному из лидеров Сегунды – «Мальорке» (1:2), а 20 мая команда уверенно обыграла на своем поле «Кастельон» (3:0).

«Леганес»

Команда гарантировала себе плей-офф Сегунды и совсем скоро будет бороться за выход в Примеру еще с тремя коллективами. Клуб провел хороший сезон и на данный момент имеют серию без поражений из нескольких матчей. Всех болельщиков ждет напряженный и интересный поединок, хоть команды и не имеют серьезной мотивации.

24 мая «Леганес» обыграл на своем поле «Малагу» (1:0), а 19 числа на выезде разошелся миром с «Мирандесом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарагоса» – 3.12

Ничья – 3.39

Победит «Леганес» – 2.39

Статистика

Обе команды проиграли всего по два матча из десяти последних встреч в чемпионате

Пять из семи матчей «Сарагосы» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Леганес» выиграл только два матча из последних восьми против «Сарагосы»

«Сарагоса» проиграла на своем поле только один матч из последних 12 встреч

Прогноз

Поставить на «Леганес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Команда давно не проигрывает и захочет завершить основную часть сезона уверенно, чтобы подойти к матчам плей-офф с хорошим настроением. «Сарагоса» вероятнее всего, ничем не сможет удивить соперника.