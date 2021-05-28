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«Сарагоса» – «Леганес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Сарагоса» – «Леганес», который состоится 30 мая 2021 года.

«Сарагоса»

«Сарагоса» является типичным середняком Сегунды и занимает 14 место в чемпионате. Команда доигрывает сезон без турнирных задач, и после отпуска будет готовиться к новому чемпионату, чтобы постараться показать более высокий результат. Матч с «Леганесом» может быть интересен только с игровой точки зрения.

23 мая «Сарагоса» на выезде уступила одному из лидеров Сегунды – «Мальорке» (1:2), а 20 мая команда уверенно обыграла на своем поле «Кастельон» (3:0).

«Леганес»

Команда гарантировала себе плей-офф Сегунды и совсем скоро будет бороться за выход в Примеру еще с тремя коллективами. Клуб провел хороший сезон и на данный момент имеют серию без поражений из нескольких матчей. Всех болельщиков ждет напряженный и интересный поединок, хоть команды и не имеют серьезной мотивации.

24 мая «Леганес» обыграл на своем поле «Малагу» (1:0), а 19 числа на выезде разошелся миром с «Мирандесом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сарагоса» – 3.12
  • Ничья – 3.39
  • Победит «Леганес» – 2.39

Статистика

  • Обе команды проиграли всего по два матча из десяти последних встреч в чемпионате
  • Пять из семи матчей «Сарагосы» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Леганес» выиграл только два матча из последних восьми против «Сарагосы»
  • «Сарагоса» проиграла на своем поле только один матч из последних 12 встреч

Прогноз

Поставить на «Леганес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Команда давно не проигрывает и захочет завершить основную часть сезона уверенно, чтобы подойти к матчам плей-офф с хорошим настроением. «Сарагоса» вероятнее всего, ничем не сможет удивить соперника.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Возможен ничейный результат
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