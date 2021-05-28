«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Сарагоса»
«Сарагоса» уже никаких турнирных задач не решает. Команда закрепилась в середине турнирной таблицы. Стоит сказать о том, что в последнем туре на домашней арене очень важно зацепиться за очки. Альтернативы быть в этом случае попросту не может.
«Леганес»
«Леганес» уже гарантировал себе выход в плей-офф Сегунды. В этом случае вполне можно будет претендовать на место в Примере. Крайне важно будет выдержать конкуренцию со стороны многих соперников, так как в противном случае могут возникнуть серьезные трудности.
Информация для ставок
- Победит «Сарагоса» – 3,12
- Ничья – 3,17
- Победит «Леганес» — 2,42
Статистика
- «Сарагоса» выиграла четыре из семи последних домашних матчей
- «Леганес» не проигрывает в трех последних выездных поединках
- «Сарагоса» последний раз обыгрывала «Леганес» в 2016 году
Прогноз
«Леганес» не решает никаких серьезных турнирах задач. Учитывая это «Сарагоса» объективно выглядит фаворитом предстоящей встречи. Сыграть победу команды можно будет с котировкой 3,12 и это можно солидно увеличить игровой банк.