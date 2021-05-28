«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:34

«Сарагоса»

«Сарагоса» уже никаких турнирных задач не решает. Команда закрепилась в середине турнирной таблицы. Стоит сказать о том, что в последнем туре на домашней арене очень важно зацепиться за очки. Альтернативы быть в этом случае попросту не может.

«Леганес»

«Леганес» уже гарантировал себе выход в плей-офф Сегунды. В этом случае вполне можно будет претендовать на место в Примере. Крайне важно будет выдержать конкуренцию со стороны многих соперников, так как в противном случае могут возникнуть серьезные трудности.

Информация для ставок

Победит «Сарагоса» – 3,12

Ничья – 3,17

Победит «Леганес» — 2,42

Статистика

«Сарагоса» выиграла четыре из семи последних домашних матчей

«Леганес» не проигрывает в трех последних выездных поединках

«Сарагоса» последний раз обыгрывала «Леганес» в 2016 году

Прогноз

«Леганес» не решает никаких серьезных турнирах задач. Учитывая это «Сарагоса» объективно выглядит фаворитом предстоящей встречи. Сыграть победу команды можно будет с котировкой 3,12 и это можно солидно увеличить игровой банк.